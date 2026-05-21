「常軌を逸した」ラミネ・ヤマルは常に一歩先を行く。ローマのDFがバルセロナのスターとレアル・マドリードのキリアン・エムバペとの対戦を語る。

エスパニョールとマヨルカでラ・リーガを経験したクンブラは、スペインの危険なフォワードを比較する独特の立場にある。レアルのストライカーとバルサのウインガー、どちらをマークするのが難しいかと問われると、彼は守備位置を踏まえた見解を示した。

「私はムバッペを厳しくマークしてきた。彼はセンターフォワードとして私の担当エリアでプレーするからだ。ラミネはウイングに配置されることが多いが、ピッチ上で彼を見るのは信じられない。常に誰よりも一秒早く到着し、全員を抜き去るようだ」とクンブラはGOALに語った。







