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「常軌を逸した」ラミネ・ヤマルは常に一歩先を行く。ローマのDFがバルセロナのスターとレアル・マドリードのキリアン・エムバペとの対戦を語る。
ヤマル対ムバッペ：究極の守備力試練
エスパニョールとマヨルカでラ・リーガを経験したクンブラは、スペインの危険なフォワードを比較する独特の立場にある。レアルのストライカーとバルサのウインガー、どちらをマークするのが難しいかと問われると、彼は守備位置を踏まえた見解を示した。
「私はムバッペを厳しくマークしてきた。彼はセンターフォワードとして私の担当エリアでプレーするからだ。ラミネはウイングに配置されることが多いが、ピッチ上で彼を見るのは信じられない。常に誰よりも一秒早く到着し、全員を抜き去るようだ」とクンブラはGOALに語った。
- AFP
バルセロナの誰もが認める顔
クンブラの評価は、ヤマルが別次元の才能を持つというヨーロッパ全土での見解を裏付ける。チームメイトでさえ彼の影響力に及ばず、ラフィーニャも最近こう認めた。「右ウイングで僕に特別なことは期待しないでほしい。僕はラミネじゃないから。彼はスターで、プレーが別格だ」
18歳の彼はもはや「有望株」ではなく、世界最高のウインガーの一人であり、ハンス・フリック監督の下でチームの創造性を支える心臓部だ。試合の流れを読み、ディフェンダーが反応する前にスペースを突く能力は、彼を欧州で最も恐れられるアタッカーにしている。その事実を、彼を止めようとする相手たちが証明している。
モウリーニョの下で「黒魔術」を学ぶ
クンブラはローマでジョゼ・モウリーニョ監督の下、長くプレーし、トップレベルの指導に慣れている。彼は「スペシャル・ワン」から、イタリアのエリートディフェンスに欠かせない心理的・戦術的な細やかなテクニックを学んだ。
「勝てば最高だが、負ければ厳しい」とクンブラは語る。「彼は戦術の細部を丁寧に説明し、私を理解させてくれた。ディフェンダーに役立つ『賢い小技』――抜かれるよりはファウルを犯す、必要な時にはイエローカードをもらうといったことだ。これらはすべて、彼と共に仕事をして学んだことだ」
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融資期間が終了し、先行きは不透明に
ラ・リーガでは注目度の高い試合が続いているが、クンブラの将来は依然として不透明だ。スペインへ2年連続でレンタル移籍したディフェンダーは、今夏ローマへ復帰する見込みで、移籍市場の行方が注目される。
2023年に前十字靭帯を断裂したが、すでにコンディションを取り戻した。それでもクラブでの将来は不透明だ。ヤマルやムバッペと対戦した経験は、セリエAで磨いた守備本能をさらに研ぎ澄ませた。