この結果を除けば、ゴルフホテル・オーク・ブルックには喜ぶべき点はほとんどなかった。酷暑と内部対立が雰囲気を暗くし、ヴォグツは規律を欠く選手たちへの統制力を失った。議論の中心は、選手の妻たちの役割と特権だった。

アンドレアス・メラーはのちに『ディ・ツァイト』紙で「常に問題だったのは選手妻たちだ」と回想した。「チーム内には対立が渦巻き、雰囲気は最悪だった。1990年のワールドカップとは比べ物にならない。あの時はすべてがうまくいっていた」と。1994年、一部の選手はどこへ行くにも妻を連れて行きたがり、チームは些細なことで時間を費やした。

問題は到着前から始まっていた。シュテファン・エフェンベルクが家族を歓迎パーティーに連れて行こうとしたのに対し、他の選手たちは強く反対した。 一方、ボド・イルグナーの妻ビアンカはメディアに露出しながらチームホテルでの無料食事と宿泊を要求した。これに対しトーマス・ヘルマーは「ボドがナンバーワンで、彼の妻ではない。彼女はそろそろそれを受け入れるべきだ」と批判。キャプテンのロタール・マテウスも「選手の妻が何を言おうと、私には関係ない」と冷淡に語った。

結局、家族は近くのホテル「ザ・ドレイク」に宿泊することになったが、当時マテウスの妻だったロリータはルールを守らなかったとされる。現在、選手妻のチームホテル滞在は認められていない。だが、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは今回のW杯で試合翌日の訪問を許可する方針だ。