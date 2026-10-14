リヴァプールのFWブラッドリー・バルコラが、ライファイゼン・アレーナでのLASK戦でハットトリックを達成し、6-3の激戦を制した。今夏加入したバルコラは、オーストリアで見事な個人技を披露してクラブでの初ゴールを記録し、リヴァプールの選手として欧州の舞台で存在感を示した。

バルコラは前半に2得点を挙げ、後半にハットトリックを完成させた。これにより、リヴァプールはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで全勝を維持した。

決定力と相手のラインを突破する動きが光った圧巻のパフォーマンスにより、バルコラはUEFA技術オブザーバーグループからマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。