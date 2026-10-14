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翻訳者：
「常に脅威だ！」ブラッドリー・バルコラ、LASK戦での圧巻のハットトリックに言及
バルコラ、リヴァプールで初のハットトリックを達成し輝く
リヴァプールのFWブラッドリー・バルコラが、ライファイゼン・アレーナでのLASK戦でハットトリックを達成し、6-3の激戦を制した。今夏加入したバルコラは、オーストリアで見事な個人技を披露してクラブでの初ゴールを記録し、リヴァプールの選手として欧州の舞台で存在感を示した。
バルコラは前半に2得点を挙げ、後半にハットトリックを完成させた。これにより、リヴァプールはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで全勝を維持した。
決定力と相手のラインを突破する動きが光った圧巻のパフォーマンスにより、バルコラはUEFA技術オブザーバーグループからマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。
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イラオラ、ウインガーの自信と存在感を喜ぶ
9ゴールが生まれた一戦の後、リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、バルコラの鋭さとフロリアン・ヴィルツとの連係を称えた。「ブラッドリーのことを本当にうれしく思う。昨日、皆さんは彼が数字を残せていないことについて私に質問していたからね」とイラオラ監督は語った。
「今日は2人とも本当に素晴らしいプレーをしたと思う。違いを生み出してくれた」
「ブラッドリーはハットトリックだけでなく、常に脅威になっていたと思う。1対1でも、相手の背後を狙うプレーでもね。この結果を喜んでほしい。チャンピオンズリーグでハットトリックを達成するのは、いつだって非常に難しいことだから」
若い力に支えられた歴史的なアウェー勝利
バルコラのハットトリックは、リヴァプールにとって歴史的な一夜の一部となった。リヴァプールはチャンピオンズリーグ史上3番目に若い、平均年齢24歳186日の先発メンバーを起用。6-3の勝利は、欧州の大会のアウェー戦で6得点以上を記録したクラブ史上3度目の試合となった。
ロナルド・アラウホとルイス・クーマスもそれぞれ記念すべき初ゴールを決め、ジェレミー・フリンポンはヘディングで得点した。
混戦となった後半にLASKが3得点を挙げたものの、リヴァプールの攻撃力はホームチームの手に負えなかった。
- AFP
焦点は国内と欧州での過密日程に移る
欧州大会の2試合で勝ち点6を獲得したバルコラとリヴァプールは、3日もたたないうちに控えるブレントフォードへの遠征に向け、すぐに国内での戦いへと目を向ける。
イラオラは、厳しい連戦を乗り切る上でチームの全選手を頼ることの重要性を強調した。
リヴァプールは来週火曜日にアンフィールドへ戻り、スペインのビジャレアルとの欧州大会の一戦に臨む。バルコラは鮮烈な好調ぶりを維持することを目指す。
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