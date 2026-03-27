「常に懸念材料」――元コヴェントリーFWが、フランク・ランパードのチェルシー復帰の可能性について言及し、同氏がブルーズの監督として3度目の就任を果たす可能性も否定できないと認めた

選手としてチェルシーで648試合に出場し、211ゴールを挙げ、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグのタイトルを獲得したランパードにとって、西ロンドンとの深い絆は、いずれ彼を再びその地へと引き戻すことになるのは必然だった。

ダービーで手腕を証明した後、2019年の夏にチェルシーからオファーが舞い込んだ。しかし、安定した結果やパフォーマンスを生み出すことが難しく、その指揮官としての任期は2021年1月までしか続かなかった。2023年4月、ランパードのもとへ衝撃的な緊急招集の連絡が入った。

スタンフォード・ブリッジで暫定監督を務めたが、11試合という短い期間で8敗1勝という苦い結果に終わった。その後、ランパードはベンチから遠ざかっていたが、2024年11月にコヴェントリーと共にチャンピオンシップに復帰した。

そこで彼は見事な手腕を発揮し、スカイ・ブルーズを2部リーグの首位に導き、25年ぶりにイングランド1部リーグ復帰を目指している。しかし、現在のブルーズ監督リアム・ロゼニオールの去就が不透明となる中、チェルシーでの再就任が噂されているため、ランパードが1部リーグでチームを率いることになるかどうかは依然として不透明だ。