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「常に懸念材料」――元コヴェントリーFWが、フランク・ランパードのチェルシー復帰の可能性について言及し、同氏がブルーズの監督として3度目の就任を果たす可能性も否定できないと認めた
ランパードはコヴェントリーで監督としての評価を回復させた
選手としてチェルシーで648試合に出場し、211ゴールを挙げ、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグのタイトルを獲得したランパードにとって、西ロンドンとの深い絆は、いずれ彼を再びその地へと引き戻すことになるのは必然だった。
ダービーで手腕を証明した後、2019年の夏にチェルシーからオファーが舞い込んだ。しかし、安定した結果やパフォーマンスを生み出すことが難しく、その指揮官としての任期は2021年1月までしか続かなかった。2023年4月、ランパードのもとへ衝撃的な緊急招集の連絡が入った。
スタンフォード・ブリッジで暫定監督を務めたが、11試合という短い期間で8敗1勝という苦い結果に終わった。その後、ランパードはベンチから遠ざかっていたが、2024年11月にコヴェントリーと共にチャンピオンシップに復帰した。
そこで彼は見事な手腕を発揮し、スカイ・ブルーズを2部リーグの首位に導き、25年ぶりにイングランド1部リーグ復帰を目指している。しかし、現在のブルーズ監督リアム・ロゼニオールの去就が不透明となる中、チェルシーでの再就任が噂されているため、ランパードが1部リーグでチームを率いることになるかどうかは依然として不透明だ。
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ランパードはチェルシーに監督として3度目の復帰を果たすことになるのだろうか？
ランパードが去ってしまうのではないかという懸念があるかとの問いに、ワールドカップのベッティングオファーを提供するサイト「Freebets.com」を通じて、モリソンはGOALの独占インタビューで次のように語った。「フランク・ランパードがチェルシーに移るかもしれないという懸念は常にあります。 フランク・ランパードは素晴らしい監督だと思う。正直なところ、コヴェントリーでの彼の仕事は傑出している。もちろん、フランクが選手時代を通じてチェルシーのレジェンドであることは誰もが知っているが、コヴェントリーに移り、チームを今シーズンのこの位置――プレミアリーグ復帰まであと一歩のところ――に導いたのは、実に素晴らしい成果だ。
「大きな噂は常に付きまとうし、フランク・ランパードを監督に迎えたいと考えるクラブは山ほどあるだろう。夏には[クリスタル]・パレスでさえ、おそらくフランク・ランパードに注目するはずだ。現時点では彼の評価は極めて高い。彼には心から敬意を表したい。コヴェントリーに就任して以来、彼は素晴らしい活躍を見せている。」
コヴェントリーは、ランパードが関心を集める可能性が高いことを認識している
現在、ランパードの「評価」は高いが、スカイ・ブルーズが2026年の優勝の栄光を味わおうとしている一方で、47歳の彼は、サッカー界では評価が瞬く間に変わることを熟知している。もし来シーズンのプレミアリーグでコヴェントリーが序盤からつまずくようなことがあれば、ベンチに座る彼に対して、さらに厳しい質問が浴びせられることになるだろう。
その点を念頭に置き、モリソンは「最善の結果を待ち望むのではなく、チャンスが訪れたらそれを掴むべきだ」と問われると、次のように付け加えた。「チャンスは掴まなければならない。だから、もしチェルシーのようなクラブが再び彼にオファーを出してきたら、たとえ今コヴェントリーへの忠誠心があったとしても、断るのは難しいだろう。
「コヴェントリー側もおそらくそれを理解しているだろう。だが、サッカーとはそういうものだ。こうしたチャンスは二度と巡ってこないこともあるからだ。とはいえ、現時点ではあくまで噂の域を出ない。彼はコヴェントリーをプレミアリーグに昇格させ、再びプレミアリーグの監督になることに全力を注いでいると思う。」
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昇格が目前に迫る中、移籍計画が具体化しつつある
もしスカイ・ブルーズがその一歩を踏み出すのであれば、ランパードが引き続き指揮を執る中で、夏の移籍市場に巨額の資金を投入する必要があるだろう。2025-26シーズンには、サンダーランドやリーズといったチームが、賢明な補強によって何が達成できるかを示しているからだ。
2008年から2010年にかけて2年間コヴェントリーでプレーしたモリソンは、次のように続けた。「会長は資金を投入しなければならない。もし投入しなければ、長いシーズンになり、監督も不満を抱えることになるだろう。 投資をしなければならない。育成した選手たちが素晴らしい仕事をしてくれたのは確かだが、プレミアリーグで戦うには手厚い戦力が必要だ。チャンピオンシップからプレミアリーグへのステップアップは、とてつもなく大きい。
「サンダーランドがどれだけ資金を投入したか、リーズがどれだけ資金を投入したか、君たちも見てきたはずだ。両チームとも今シーズンは残留できそうだ――いや、サンダーランドは間違いなく残留した。リーズはまだ予断を許さない状況だが、それでも大丈夫だと思う。 そして、こうしたビッグクラブと渡り合うには資金を投入しなければならない。サンダーランドは優秀な選手を獲得し、今や順位表の上位半分の位置につけている。素晴らしいシーズンだ。だから、もしコヴェントリーが昇格すれば、彼らも資金を投入しなければならないと分かっているはずだ。」
コヴェントリーには今シーズン残り7試合がある。その初戦となる4月3日には、ダービーがイースト・ミッドランズからウェスト・ミッドランズへと短い遠征を行う。ランパード率いるダービーは首位で9ポイントのリードを築き、3位のイプスウィッチとは11ポイント差をつけている。つまり、あと数試合で好結果を出せば、自動昇格を確定させることができる状況だ。