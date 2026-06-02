「常に問題だったのは選手たちの妻たちだった」：1994年米国W杯でドイツ代表が内部分裂を起こしたとき

この結果を除けば、ゴルフホテル・オーク・ブルックには喜ぶ材料はほとんどなかった。酷暑と内部対立が雰囲気を暗くした。ヴォグツは規律を欠く選手たちへの統制力を失った。議論の中心は、選手の妻たちの役割と特権だった。

アンドレアス・メラーはのちに『ディ・ツァイト』のコラムで「常に選手妻が問題だった」と回想した。「チーム内には対立が渦巻いて雰囲気は最悪だった。1990年のワールドカップとは比べ物にならない。あの時はすべてがうまくいっていた」と。1994年、一部の選手はどこへ行くにも妻を連れて行きたがり、私たちは些細なことで時間を費やした。

問題は到着前から始まっていた。シュテファン・エフェンベルクが家族を歓迎パーティーに連れて行こうとしたのに対し、他の選手たちは強く反対した。 さらに、ボド・イルグナーの妻ビアンカがメディアを煽り、チームホテルでの無料食事と宿泊を要求。トーマス・ヘルマーは「ボドがナンバーワンで、妻ではない。理解すべきだ」と批判し、キャプテンのロタール・マテウスも「妻が何を言おうと私には関係ない」と突き放した。

結局、家族は近くのホテル「ザ・ドレイク」に宿泊することになったが、当時マテウスの妻だったロリータだけはルールを守らなかったとされる。現在、選手妻のチームホテル滞在は当然とされている。だが、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは今回のW杯で試合翌日のみ立ち入りを認める方針だ。