ドイツ代表は、主要大会のたびに滞在先が栄光か挫折の象徴とされる。 1954年、シュピーツの精神はドイツを初優勝へ導き、2014年のカンポ・バイアも異国の雰囲気が4度目の優勝につながった。一方、2018年ロシアの旧ソ連療養所ワトゥティンキや2022年カタールのズラール・ウェルネス・リゾートは人里離れた立地が裏目に出た。
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「常に問題だったのは選手たちの妻たちだった」：1994年米国W杯でドイツ代表が内部分裂を起こしたとき
ドイツサッカー連盟（DFB）は、ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムの「ザ・グレイリン・エステート」に滞在中。場所はニューヨークとマイアミの中間、人里離れた地域だ。中世の城を模した外観は迫力がある。
テレビ司会者のローラ・ウォントラは、ドキュメンタリーシリーズの取材で先に訪れましたが、あまり感心していない様子でした。「宿泊先の選択としては興味深いですが、疑問符がつきますね」とMagentaの会見で語りました。「準備と集中はできますが、周辺には何もないんです。」
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1994年のワールドカップで、ドイツサッカー連盟（DFB）の代表団はシカゴ郊外に滞在した。
このホテルは、ドイツサッカー史に残る1994年アメリカW杯の宿舎とは根本的に異なる。当時代表はシカゴ近郊のゴルフホテル「オーク・ブルック」に滞在。ステファン・エフェンベルクの「中指」事件やブルガリアへの準々決勝敗退が記憶に新しい。
ベルティ・フォグツ監督は大会前から大きなプレッシャーにさらされていた。前任者フランツ・ベッケンバウアーが1990年の優勝後、「東ドイツの選手を加え、今後何年も無敵だ」と宣言したことが背景にあった。 1992年の欧州選手権では決勝でデンマークに敗れていたため、今回は王座防衛が期待された。
ドイツはボリビアとの初戦を、ホテルから近いシカゴのソルジャー・フィールドで戦った。今年は同スタジアムで試合がないにもかかわらず、シカゴは依然としてドイツ代表の旅程に組み込まれている。 ドイツ代表は火曜日にシカゴ入りし、土曜日にソルジャー・フィールドでアメリカと最終調整試合を行う。1994年、ドイツはこの地でボリビアに1-0で勝利し、大会をスタートした。
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ロタール・マテウス：「選手の妻が何を言おうと、私には関係ない」
この結果を除けば、ゴルフホテル・オーク・ブルックには喜ぶ材料はほとんどなかった。酷暑と内部対立が雰囲気を暗くした。ヴォグツは規律を欠く選手たちへの統制力を失った。議論の中心は、選手の妻たちの役割と特権だった。
アンドレアス・メラーはのちに『ディ・ツァイト』のコラムで「常に選手妻が問題だった」と回想した。「チーム内には対立が渦巻いて雰囲気は最悪だった。1990年のワールドカップとは比べ物にならない。あの時はすべてがうまくいっていた」と。1994年、一部の選手はどこへ行くにも妻を連れて行きたがり、私たちは些細なことで時間を費やした。
問題は到着前から始まっていた。シュテファン・エフェンベルクが家族を歓迎パーティーに連れて行こうとしたのに対し、他の選手たちは強く反対した。 さらに、ボド・イルグナーの妻ビアンカがメディアを煽り、チームホテルでの無料食事と宿泊を要求。トーマス・ヘルマーは「ボドがナンバーワンで、妻ではない。理解すべきだ」と批判し、キャプテンのロタール・マテウスも「妻が何を言おうと私には関係ない」と突き放した。
結局、家族は近くのホテル「ザ・ドレイク」に宿泊することになったが、当時マテウスの妻だったロリータだけはルールを守らなかったとされる。現在、選手妻のチームホテル滞在は当然とされている。だが、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは今回のW杯で試合翌日のみ立ち入りを認める方針だ。
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エフェンベルクの退団後、あるゴルフトーナメントが波紋を呼んだ
1994年、ドイツはスペインと1-1で引き分け、韓国に3-2で勝ち、グループ1位で決勝トーナメントに進んだ。ダラスでの気温約40度という過酷な条件下で行われた試合は、選手たちにとって文字通りにも比喩的にも「影」に覆われた。 試合を覆ったのは、シュテファン・エフェンベルクの伝説的な失態だった。
精彩を欠いたため後半に交代。ファンが野次ると、彼は中指を立てたという。 この場面を捉えた動画や写真は残っていない。ルディ・フェラー、ユルゲン・クリンスマン、マテウス、イルグナーら主将はエフェンベルクに同情したが、フォグツ監督とドイツサッカー連盟（DFB）のブラウン会長は彼を代表から追放した。
エフェンベルクは家族と長期休暇を過ごしたが、チームホテル「オーク・ブルック」の混乱は収まらなかった。ベルギー戦直前、ホテル内のゴルフコースで1000人が参加する大会が開かれ、選手と同伴者が大勢滞在していた。 ドイツはベルギーに勝利したが、準々決勝でブルガリアに敗れ、米国での騒乱の旅は幕を閉じた。