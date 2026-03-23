「常にリスクはつきもの」――ワールドカップ優勝経験を持つゴールキーパーがすでに一度別れを告げているのを見た元アストン・ヴィラのスター選手が、エミ・マルティネスの移籍について予測

ヴィランズの象徴的存在となったマルティネスは、現在の所属クラブと2029年までの契約を結んでいる。この契約を全うすれば、2020年9月にアーセナルから移籍して以来、10年近くにわたる忠実な貢献を成し遂げることになる。

しかし、FIFA最優秀男子ゴールキーパー賞を2度受賞した彼が、ヴィラ・パークであと数ヶ月以上プレーし続けるかどうかについては、深刻な疑問が投げかけられている。

2025年5月、そのシーズンのプレミアリーグ最終ホーム戦を終えた後、彼はヴィラ・パークに別れを告げたように見えた。ヴィランズでの出場数が250試合に迫る男の頬を、涙が伝った。

マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されたほか、サウジ・プロリーグのクラブからも長らく関心を寄せられていたが、合意には至らず、マルティネスはヴィラの登録選手として残留した。中東への移籍は依然として噂されている一方、セリエAの強豪ユヴェントスが新たな正GKを探しているとも報じられている。