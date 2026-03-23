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「常にリスクはつきもの」――ワールドカップ優勝経験を持つゴールキーパーがすでに一度別れを告げているのを見た元アストン・ヴィラのスター選手が、エミ・マルティネスの移籍について予測
マルティネスは、マンチェスター・ユナイテッド、ユヴェントス、およびサウジアラビア・プロリーグのクラブとの移籍が噂されている
ヴィランズの象徴的存在となったマルティネスは、現在の所属クラブと2029年までの契約を結んでいる。この契約を全うすれば、2020年9月にアーセナルから移籍して以来、10年近くにわたる忠実な貢献を成し遂げることになる。
しかし、FIFA最優秀男子ゴールキーパー賞を2度受賞した彼が、ヴィラ・パークであと数ヶ月以上プレーし続けるかどうかについては、深刻な疑問が投げかけられている。
2025年5月、そのシーズンのプレミアリーグ最終ホーム戦を終えた後、彼はヴィラ・パークに別れを告げたように見えた。ヴィランズでの出場数が250試合に迫る男の頬を、涙が伝った。
マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されたほか、サウジ・プロリーグのクラブからも長らく関心を寄せられていたが、合意には至らず、マルティネスはヴィラの登録選手として残留した。中東への移籍は依然として噂されている一方、セリエAの強豪ユヴェントスが新たな正GKを探しているとも報じられている。
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マルティネスは2026年の夏の移籍市場でアストン・ヴィラを去るのだろうか？
その点を踏まえ、元アストン・ヴィラのストライカー、ヘスキーは、ベティニアを通じてGOALの独占インタビューに応じ、マルティネスが1年前に引き受けるはずだった新たな挑戦を今こそ果たすことになるかと問われると、次のように語った。「そう思うよ。特に、本来なら去年の夏に決まっていたはずだと考えるとね。そう思う。それに、彼は素晴らしいゴールキーパーでもある。 彼には脱帽するしかない。ゴールキーパーは特別な存在だが、彼は間違いなくその一人だ。」
2024-25シーズンが終了し、マルティネスが別れを告げているように見えた後、ヴィラのウナイ・エメリ監督は、プレミアリーグで実績のある選手との契約が切れるのかという質問に対し、次のように答えた。「様子を見よう。もちろん、ここでの（今シーズンの）最後の試合だし、分からない。チームや選手については様子を見るが、もちろん、彼らはピッチ上で結果を出している。」
トラフォードはヴィラの長期的な正ゴールキーパーになれるだろうか？
アストン・ヴィラは代替案を用意していると報じられており、元イングランドU-21代表GKジェームズ・トラフォードの獲得に向けマンチェスター・シティにアプローチしているとの憶測が飛び交っている。彼はエティハド・スタジアムで試練のシーズンを過ごしており、2025年に正GKとして獲得されたものの、わずか数週間後にはジャンルイジ・ドンナルンマにポジションを奪われてしまった。
自身の将来について問われたトラフォードは、「誰にも分からないよ、これがサッカーだからね。毎日を一日一日大切に過ごし、できる限りの努力を続けるだけだ。何が起きようとも、それはそれだ」と語っている。
2026年のカラバオ・カップ決勝でアーセナルを破り、シティの優勝に貢献したトラフォードは、23歳という年齢からして、ヴィラにとって長期的に有用な戦力となるだろう。しかし、元バーンリーのゴールキーパーを巡っては、多くのライバルクラブとの争奪戦が予想される。
エメリ監督らはまた、マルティネスを手放す余裕があるかどうかも決断しなければならない。ピッチ上で最も重要とされるポジションにおいて、信頼できる最終防衛ラインこそが、成功するチームを築くための基盤となるからだ。
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マルティネスを手放すことは、アストン・ヴィラにとってリスクとなるだろう
ヘスキーは、マルティネスを放出する可能性について次のように付け加えた。「リスクは常に付き物だ。あのような実力者、しかも実績のある選手を手放すことにはね。現実問題として、ゴールキーパーというポジションは時に苦戦を強いられる。その職務に伴うプレッシャーを、他人は理解できないからだ。トッテナムでもそうだった。突然、次なる大物として注目される。ミスを数回犯しただけで、もう見向きもされなくなる。そして、そのミスが後々まで尾を引くこともあるんだ。
「だから正直なところ、リスクにはなり得る。だが時にはリスクを冒さなければならないこともある。GKは最も重要なポジションだと思う。無失点を守らなければならない。無失点を守れれば、戦いの半分は勝ったも同然だ。」
マルティネスは今シーズン、アストン・ヴィラをプレミアリーグのトップ4に返り咲かせるとともに、ヨーロッパリーグの準々決勝進出も果たした。どちらのルートでも2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性は残されており、1996年以来となる初の主要タイトル獲得も目前に迫っている。
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