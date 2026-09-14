Getty Images Sport
翻訳者：
帰ってきた！ ズラタン・イブラヒモビッチが6カ月ぶりにミラネッロに戻り、ルベン・アモリム監督率いるチームを視察へ
アイコンが待望のミラネッロ復帰を果たす
ズラタン・イブラヒモビッチが正式にACミランの現場へ戻ってきた。半年以上ぶりに、クラブのトレーニング施設ミラネッロを訪れた。『Sky Sport Italia』によると、元FWで現在はレッドバードのアドバイザーを務める同氏は月曜午前に姿を見せ、今後の欧州での戦いに向けて準備を進めるトップチームを視察した。
スウェーデンの英雄は午前のセッションを熱心に見守り、ルベン・アモリム監督の指導の下で選手たちがトレーニングに取り組む様子を注意深く観察した。イブラヒモビッチの復帰は、ミランが水曜日にベンフィカをホームに迎えてUEFAヨーロッパリーグの戦いをスタートさせる準備を進める中でのものとなり、その存在はチームの士気に大きな後押しを与えている。
- Getty Images Sport
アッレグリ後の凍結状態の終焉
イブラヒモビッチが6か月間姿を見せなかった背景には、サン・シーロにおける前体制末期の劇的な結末がある。ベテランの同氏が最後にミラネッロで目撃された際には、ミラン前監督のマッシミリアーノ・アレグリ氏と「激しい衝突」をしたと報じられている。
その軋轢の時期は、ロッソネリが不振に苦しんでいた時期とも重なっていた。最終的にチームはセリエAを5位で終え、チャンピオンズリーグ出場権を逃した。その失望に終わったシーズンの余波により、アレグリ氏はシーズン終了翌日に解任された。
ジェリー・カルディナーレとのパートナーシップ継続
あの衝突の後、イブラヒモビッチはシーズン残りの期間、ミランのプロジェクト内で一歩引いた立場を取っているように見え、クラブでの将来は不透明なままだった。ワールドカップ期間中の夏にはFox Sportsで解説者として活動していたこともあり、ファンの多くは彼をすでに戦力外と見なしていた。フランコ・バレージのトリビュートのような注目度の高いクラブ行事も欠席していた。
しかし、夏の間に腹を割って話し合ったことで、元ストライカーは再び輪の中に戻ってきた。ここ数カ月はミラネッロに姿を見せていなかったものの、イブラヒモビッチは依然として重要な存在であり、Sky Sportは、オーナーのジェリー・カルディナーレとの協力関係が不在の間も「非常に活発」なままだったと強調している。レッドバードの重要アドバイザーとして、現在は再び全面的に関与し、経営陣とスポーツ部門の橋渡し役を担っている。
- Getty Images Sport
最近の引き分けでリーグ戦での勢いが停滞
国内では、ミランは現在セリエAで開幕4試合を終えて勝ち点8の5位につけている。ミランはトリノとヴェネツィアを相手にリーグ戦2連勝でシーズンをスタートさせたが、その後はユヴェントス、ラツィオとのアウェー2試合をいずれも引き分け、勝ち点を落としている。週半ばにベンフィカとの欧州戦を戦った後、アモリム監督率いるチームは日曜日にサン・シーロでレッチェと対戦し、これが代表ウィーク前最後の試合となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。