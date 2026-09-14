あの衝突の後、イブラヒモビッチはシーズン残りの期間、ミランのプロジェクト内で一歩引いた立場を取っているように見え、クラブでの将来は不透明なままだった。ワールドカップ期間中の夏にはFox Sportsで解説者として活動していたこともあり、ファンの多くは彼をすでに戦力外と見なしていた。フランコ・バレージのトリビュートのような注目度の高いクラブ行事も欠席していた。

しかし、夏の間に腹を割って話し合ったことで、元ストライカーは再び輪の中に戻ってきた。ここ数カ月はミラネッロに姿を見せていなかったものの、イブラヒモビッチは依然として重要な存在であり、Sky Sportは、オーナーのジェリー・カルディナーレとの協力関係が不在の間も「非常に活発」なままだったと強調している。レッドバードの重要アドバイザーとして、現在は再び全面的に関与し、経営陣とスポーツ部門の橋渡し役を担っている。