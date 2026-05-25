『Bild』紙によると、GKアレクサンダー・ニュベルは、ゴードン獲得の場合、その取引の一部としてニューカッスル・ユナイテッドへ移籍する可能性がある。
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希望選手獲得へ、バイエルンが驚きのトレード検討
アレクサンダー・ヌーベルは6月30日にVfBシュトゥットガルトへのレンタル移籍を終え、同クラブでもバイエルンでも来季の構想外となった。 FCバイエルンのクリストフ・フロイントスポーツディレクターは最終節後に「我々は彼の代理人と話し合い、アレックスも計画を理解している」と説明。来季もノイアー、ウルビッグ、ウルライヒの3人でゴールキーパー陣を構成すると明言した。
一方、英メディアはニューカッスルが新GKを探していると報道。スカイはRCランス所属のロビン・リッサーに興味を示していると伝え、移籍金は3000～4000万ユーロと報じられている。
それに比べ、ニュベルの獲得費用ははるかに安い。ニューカッスルはゴードンの移籍金要求額を下げ、バイエルンに多少譲歩するだけで済むだろう。現在、ゴードンには8000万ユーロの移籍金が設定されているという。
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アレクサンダー・ニュベルはニューカッスル・ユナイテッドへ加入するのだろうか？
ニュベルの去就決定は晩夏まで持ち越しになる可能性がある。現時点で移籍先との交渉は進んでおらず、本人はアメリカ、メキシコ、カナダ開催のW杯にドイツ代表として出場中だ。
さらに、ニュベルがニューカッスル移籍に同意するかも不透明だ。ドイツ紙『Bild』によると、彼はイングランドやイタリアの他クラブを希望しており、ニューカッスルには乗り気ではないという。
一方、ゴードンはバイエルン移籍が濃厚だ。本人はすでに個人合意に達したとされるが、クラブ間交渉は平行線だ。
バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏は金曜日、ベルリンでのDFBポカール決勝前に『Bild』イベントで「資金が確保できれば攻撃的選手を獲得することで合意している」と述べた。 「非常に有意義な話し合いができ、交渉が進展することを期待している」と述べ、名前は明かさなかったが、この発言はゴードンに関するものとみられる。