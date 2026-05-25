希望選手獲得へ、バイエルンが驚きのトレード検討

アレクサンダー・ヌーベルは6月30日にVfBシュトゥットガルトへのレンタル移籍を終え、同クラブでもバイエルンでも来季の構想外となった。 FCバイエルンのクリストフ・フロイントスポーツディレクターは最終節後に「我々は彼の代理人と話し合い、アレックスも計画を理解している」と説明。来季もノイアー、ウルビッグ、ウルライヒの3人でゴールキーパー陣を構成すると明言した。

一方、英メディアはニューカッスルが新GKを探していると報道。スカイはRCランス所属のロビン・リッサーに興味を示していると伝え、移籍金は3000～4000万ユーロと報じられている。

それに比べ、ニュベルの獲得費用ははるかに安い。ニューカッスルはゴードンの移籍金要求額を下げ、バイエルンに多少譲歩するだけで済むだろう。現在、ゴードンには8000万ユーロの移籍金が設定されているという。