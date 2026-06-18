ブンデスリーガのクラブは木曜日、ポルトガル代表左ウイングのアフォンソ・モレイラ（21）を獲得したと発表した。オリンピック・リヨンから移籍し、2031年までの契約を結んだ。2024年王者である同クラブは、移籍金約3000万ユーロを支払ったとされる。これより前、バイエルはドイツの若手有望株ケネット・アイヒホルン（16）を約900万ユーロで獲得していた。
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希望の選手が3000万ユーロで加入！バイエル・レバークーゼンが大型移籍を正式発表
レバークーゼンのスポーツディレクター、サイモン・ロルフェスは「アフォンソ・モレイラはスピードと機動力に優れ、テクニックと決定力を兼備する攻撃選手だ。チームメイトへのパスセンスも抜群で、そのスピードとアグレッシブさは我がチームに最適だ。彼の加入で攻撃陣はさらに破壊力和創造性を増すだろう」と語った。
モレイラはわずか1年前にスポルティング・リスボンのBチームから200万ユーロでリヨンに移籍。公式戦37試合で8ゴール11アシストを記録し注目された。リーグ・アンでは2025/26シーズン、FCトゥールーズを率いていたバイエルのマルティネス監督とも対戦している。