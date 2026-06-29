英国メディアによると、リヴァプールFCはRBライプツィヒのヤン・ディオマンデの獲得が難しいと判断し、代わりにこの19歳に注目している。
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希望していた選手の移籍が破談に。プレミアリーグの強豪がケルンのサイード・エル・マラ獲得へ。
メディアによると、ディオマンデ争奪戦ではPSGが有利で、本人とも合意済みという。
このコートジボワール人FWのパリ移籍が実現すれば、リヴァプールは代替候補を探す必要に迫られる。その候補として「エル・マラ」が浮上している。
一方、エル・マラにとってイングランド移籍は成長の次のステップとなる。昨夏ヴィクトリア・ケルンから大クラブへ移った19歳のウイングは、昨季ブンデスリーガで13ゴール5アシストを記録し、すぐに「エフツェー」の主力となりファンに愛された。
先日までFCブレントフォードとの交渉が最終段階まで進んでいたが、本人希望で破談となった。
ケルンはエル・マラの移籍金として5000万ユーロを要求している。
このブンデスリーガクラブは、若手との契約が2030年まであり解除条項がないため、金銭面で有利だ。スポーツディレクターのトーマス・ケスラーは「最低5000万ユーロ」と明言している。
資金力のあるイングランドのクラブに加え、ボルシア・ドルトムントも依然として関心を示している。ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが争奪戦から撤退したため、ドイツ国内ではBVBが最も有力な買い手とみなされている。
ただ、『エクスプレス』紙によると、黒と黄のクラブは5000万ユーロを全額支払うつもりはないという。その代わりに、ボルシア側ではケルンが納得する独創的な案を模索している。
しかしここにきて、リヴァプールがドルトムントの計画を阻む形で本腰を入れる可能性が出てきた。