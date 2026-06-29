メディアによると、ディオマンデ争奪戦ではPSGが有利で、本人とも合意済みという。

このコートジボワール人FWのパリ移籍が実現すれば、リヴァプールは代替候補を探す必要に迫られる。その候補として「エル・マラ」が浮上している。

一方、エル・マラにとってイングランド移籍は成長の次のステップとなる。昨夏ヴィクトリア・ケルンから大クラブへ移った19歳のウイングは、昨季ブンデスリーガで13ゴール5アシストを記録し、すぐに「エフツェー」の主力となりファンに愛された。

先日までFCブレントフォードとの交渉が最終段階まで進んでいたが、本人希望で破談となった。