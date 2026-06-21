市場価値3800万ユーロ。FCリヴァプールがユヴェントスのスターに興味を示していると報じられた。

リヴァプールは、ASモナコで育成されOGCニースに所属していたトゥラムに以前注目していた。クロップ監督率いるアンフィールドのチームは獲得の有力候補とされたが、2024年、トゥラムは移籍金2000万ユーロでユベントスへ意外な移籍をした。

インテル・ミラノの兄マーカスはディディエ・デシャン監督に選ばれワールドカップに出場したが、ケフレンは代表入りできなかった。2025年秋にフランス代表で3試合に出場したものの、26人のメンバーには入らず、2023年以降も合計4試合の出場にとどまっている。