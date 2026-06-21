Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Daniel Buse

翻訳者：

市場価値3800万ユーロ。FCリヴァプールがユヴェントスのスターに興味を示していると報じられた。

プレミアリーグ
リヴァプール
ケフラン・テュラム
ユヴェントス
セリエ A

リヴァプールFCがユヴェントスのケフレン・トゥラムの獲得に再び関心を示していると報じられている。

イタリアのスポーツ紙『コリエレ・デッロ・スポルト』によると、リヴァプールはフランス代表MFトゥラム（25）を獲得し、中盤を強化する方針だ。ユヴェントスとの契約は2029年まで残っており、移籍金は高額になる見込み。現在の市場価値は3800万ユーロとされる。 

  • ユヴェントスのトゥラムは、チャンピオンズリーグ出場を逃したことで収入減が見込まれるため、移籍金次第で放出もやむを得ないとクラブは考えている。 

    リヴァプール、ノッティンガム・フォレスト、マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ3クラブが、1998年W杯優勝メンバーのリリアン・トゥラムの息子獲得に興味を示している。 

    • 広告
  • Khephren Thuram JuventusGetty Images

    ケフレン・トゥラム、W杯代表落選

    リヴァプールは、ASモナコで育成されOGCニースに所属していたトゥラムに以前注目していた。クロップ監督率いるアンフィールドのチームは獲得の有力候補とされたが、2024年、トゥラムは移籍金2000万ユーロでユベントスへ意外な移籍をした。 

    インテル・ミラノの兄マーカスはディディエ・デシャン監督に選ばれワールドカップに出場したが、ケフレンは代表入りできなかった。2025年秋にフランス代表で3試合に出場したものの、26人のメンバーには入らず、2023年以降も合計4試合の出場にとどまっている。

  • 2025/26シーズンのケフレン・トゥラムの成績：

    ゲーム： 45
    出場時間： 3136
    得点: 4
    アシスト： 5