イタリアのスポーツ紙『コリエレ・デッロ・スポルト』によると、リヴァプールはフランス代表MFトゥラム（25）を獲得し、中盤を強化する方針だ。ユヴェントスとの契約は2029年まで残っており、移籍金は高額になる見込み。現在の市場価値は3800万ユーロとされる。
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市場価値3800万ユーロ。FCリヴァプールがユヴェントスのスターに興味を示していると報じられた。
ユヴェントスのトゥラムは、チャンピオンズリーグ出場を逃したことで収入減が見込まれるため、移籍金次第で放出もやむを得ないとクラブは考えている。
リヴァプール、ノッティンガム・フォレスト、マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ3クラブが、1998年W杯優勝メンバーのリリアン・トゥラムの息子獲得に興味を示している。
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ケフレン・トゥラム、W杯代表落選
リヴァプールは、ASモナコで育成されOGCニースに所属していたトゥラムに以前注目していた。クロップ監督率いるアンフィールドのチームは獲得の有力候補とされたが、2024年、トゥラムは移籍金2000万ユーロでユベントスへ意外な移籍をした。
インテル・ミラノの兄マーカスはディディエ・デシャン監督に選ばれワールドカップに出場したが、ケフレンは代表入りできなかった。2025年秋にフランス代表で3試合に出場したものの、26人のメンバーには入らず、2023年以降も合計4試合の出場にとどまっている。
2025/26シーズンのケフレン・トゥラムの成績：
ゲーム： 45 出場時間： 3136 得点: 4 アシスト： 5