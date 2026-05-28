スカイの報道によると、バイエル04は監督候補としてフィリペ・ルイスを最有力視していた。シモン・ロルフェスとフェルナンド・カロらスポーツ部門は、3年間で8タイトルを獲得したフラメンゴの監督に白羽の矢を立てた。

そのためB、C案が再浮上する見込みだ。ルイスに加え、クリスタル・パレスのオリバー・グラスナーとAFCボーンマスのアンドニ・イラオラも候補に挙げられていた。2人とも6月30日で契約満了となり、7月1日以降はフリーとなる。

グラスナーは水曜、カンファレンスリーグ決勝でラヨ・バジェカーノを1-0破り、2022年のヨーロッパリーグに続く2度目の欧州制覇を達成した。

ドイツ紙ビルトは、グラスナーがレバークーゼンでの指揮を前向きに検討しており、金曜日に具体的な交渉が行われると報じている。