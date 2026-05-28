ファブリツィオ・ロマーノによると、フィリペ・ルイスはレバークーゼンではなくASモナコと2028年まで契約する見込みだ。チアゴ・スクーロ総支配人が極秘交渉を進め、レバークーゼンは獲得失敗となった。
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市場から理想候補が消える。バイエル・レバークーゼンは監督探しで壁に直面し、グラスナー監督に打診か。
スカイの報道によると、バイエル04は監督候補としてフィリペ・ルイスを最有力視していた。シモン・ロルフェスとフェルナンド・カロらスポーツ部門は、3年間で8タイトルを獲得したフラメンゴの監督に白羽の矢を立てた。
そのためB、C案が再浮上する見込みだ。ルイスに加え、クリスタル・パレスのオリバー・グラスナーとAFCボーンマスのアンドニ・イラオラも候補に挙げられていた。2人とも6月30日で契約満了となり、7月1日以降はフリーとなる。
グラスナーは水曜、カンファレンスリーグ決勝でラヨ・バジェカーノを1-0破り、2022年のヨーロッパリーグに続く2度目の欧州制覇を達成した。
ドイツ紙ビルトは、グラスナーがレバークーゼンでの指揮を前向きに検討しており、金曜日に具体的な交渉が行われると報じている。
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テ・ハグ監督の退任という混乱後、ヒュルマンドがバイエル・レバークーゼンを立て直した。
レバークーゼンは2027年まで契約が残るヒュルマンド監督を今夏解任する見込みだ。54歳の同監督はシーズン開幕直後にテン・ハグ監督の後任として就任。しかしテン・ハグは短期間でスポーツ部門幹部やスタッフ、選手と対立していた。
チームは安定を取り戻したが、チャンピオンズリーグ出場権は得られず。DFBポカール準決勝ではバイエルンに、CLラウンド16ではアーセナルに敗れ、リーグも6位だった。この結果では契約継続は難しい。
チームは攻撃面で魅力を欠き、高額移籍金の選手も期待に応えられなかった。来季は新監督で再スタートを切る。
ASモナコも就任半年余りのセバスチャン・ポコグノリ監督を解任した。10月に就任したものの、シーズン終盤のリール、ストラスブール戦で連敗し欧州カップ戦出場を逃した。