パーマーが、新たにチェルシーでチームメートとなったロジャーズに対し、有名な「コールド」のゴールセレブレーションをめぐって冗談交じりの警告を送った。 ロジャーズは最近、クラブ記録となる1億1700万ポンドの移籍でアストン・ビラからスタンフォード・ブリッジへ加入し、西ロンドンでかつてのアカデミー時代のチームメートと再会した。

両アタッカーはともに、ゴールを決めた後にこの象徴的なジェスチャーをたびたび披露している。しかし、パーマーは昨年、このセレブレーションを英国知的財産庁で正式に商標登録しており、イングランド人コンビの間でセレブレーションをめぐる衝突が起こる可能性が出てきた。