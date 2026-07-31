Getty Images Sport
翻訳者：
「差し押さえ執行官が家の前に来るぞ！」。コール・パーマー、商標登録されたゴールセレブレーションをめぐり、チェルシーの新たなチームメートとなるモーガン・ロジャーズが法的措置に直面すると冗談
パーマー、祝福パフォーマンスをめぐり冗談交じりの警告発す
パーマーが、新たにチェルシーでチームメートとなったロジャーズに対し、有名な「コールド」のゴールセレブレーションをめぐって冗談交じりの警告を送った。 ロジャーズは最近、クラブ記録となる1億1700万ポンドの移籍でアストン・ビラからスタンフォード・ブリッジへ加入し、西ロンドンでかつてのアカデミー時代のチームメートと再会した。
両アタッカーはともに、ゴールを決めた後にこの象徴的なジェスチャーをたびたび披露している。しかし、パーマーは昨年、このセレブレーションを英国知的財産庁で正式に商標登録しており、イングランド人コンビの間でセレブレーションをめぐる衝突が起こる可能性が出てきた。
- Getty Images Sport
「差し押さえ執行官が家の前まで来るぞ！」
チェルシーのプレシーズンによるオーストラリア遠征中に取材に応じたパーマーは、この象徴的なセレブレーションの独占的な権利を誰が持っているのかについて、2人で話し合ったことがあるかを問われた。チェルシーのキーマンは、法的にそのジェスチャーの権利を所有していることをめぐって、冗談めかした“脅し”を口にし、緊張の可能性を笑い飛ばした。
「それについて話したことは一度もない。そういうものだよ。彼もやるし、僕もやる」と、パーマーはこの件について問われた際、『talkSPORT』が伝えたコメントの中で説明した。「僕が商標登録しているから、もし彼が何かしようとしたら、執行官が彼の家の前に行くことになる。いや、僕たちは一緒にやるよ」
マンチェスター・シティでの始まり以来の再会
2人はもともとマンチェスター・シティの下部組織でともに育ったが、ロジャーズは度重なるローン移籍を経て、2023年にミドルズブラへ去った。パーマーも同じ夏にチェルシーへ移籍し、プレミアリーグで22ゴール11アシストを記録して衝撃的なデビューシーズンを送った。プロの試合で先に『コールド』のジェスチャーを見せたのは厳密にはロジャーズだったが、これを正式に商標登録しているパーマーに法的には自慢できる立場がある。
- Getty Images Sport
ロジャーズがプレシーズンのチーム合流へ প্রস্তু備
ロジャーズは、2026年ワールドカップでイングランド代表としてプレーした後、チェルシーのツアーに帯同するチーム本隊にまだ正式合流していない。元アストン・ヴィラのスターには、代表での活動を終えた後、新たなチームメートとともに始動する前に追加の休暇が与えられていた。
ブルーズのサポーターは今後、来季に2人が同じピッチに立つ瞬間を心待ちにすることになるだろう。パーマーが一緒に祝うつもりだと認めたことで、ファンは今季のスタンフォード・ブリッジで2人そろっての「コールド」セレブレーションを楽しみにできそうだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。