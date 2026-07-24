クロップのレッドブルのサッカー部門責任者としての2029年までの契約解除は、代表監督就任への道における最大のハードルとみられていた。だが、数百万ユーロ規模の違約金という問題は解消され、これによりドイツサッカー連盟（DFB）は代表監督就任に際して史上初めて移籍金を支払うという前例を回避することができた。

また、当初はその可能性が取り沙汰されていたものの、クロップが今後もレッドブルにブランド大使やアドバイザーとして残ることもない。DFBは、同社傘下の財団「Wings for Life」に100万ユーロを寄付することを認めており、この資金は医療用の脊髄研究の支援に充てられる。さらに、2030年までにライプツィヒで代表戦が3試合開催される。

つまりレッドブルは最終的に、かなりあっさりとクロップのDFB行きを認めたことになる。その理由の一つには、炭酸飲料大手がこれによって一部で難のある自社のパブリックイメージを多少改善できることもある。

クロップは、MagentaTVで解説を務めたW杯決勝の前後の時期に、ドイツ代表へ向かうためにレッドブルと「非常に寛大な」合意に達したことを認めていた。

一方で、代表最多出場記録保持者ローター・マテウスが抱いていたクロップの給与に関する懸念は、どうやら現実のものとはならないようだ。Bild によれば、クロップが年間で受け取る額は前任のユリアン・ナーゲルスマン（700万ユーロ）を「わずかに上回る」程度にとどまるという。

マテウスは此前、「頭痛の種になるような財政的な『総合パッケージ』」だと語っていた。また、クロップとアディダスの契約（DFBはナイキに切り替わる）についても、W杯後に満了するため問題にはならないという。

59歳のクロップとともに、長年の側近であるペーター・クラヴィーツとペップ・ラインダース、さらに元ドイツ代表のスヴェン・ベンダーもアシスタントコーチとしてDFB入りする。ベンダーは7月初旬、レギオナルリーガのSpVggウンターハヒングとの契約を2年で解除したばかり。37歳の同氏はボルシア・ドルトムントでクロップの下、6年間プレーし、同監督の下でブンデスリーガを2度制し、DFBポカールも1度獲得した。