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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

巨額寄付でDFB史上初の事態を回避！ ユルゲン・クロップが新たなドイツ代表監督に就任

ワールドカップ
ドイツ
ユルゲン・クロップ
ユリアン・ナーゲルスマン

ドイツに新たな代表監督が誕生した。DFB（ドイツサッカー連盟）が金曜日の記者会見で発表したところによると、ユルゲン・クロップが即日付でドイツ代表の監督に就任する。

59歳のクロップは、パラグアイとのワールドカップ決勝トーナメント1回戦で敗退（PK戦の末4-5）し、その数日後に辞任していたユリアン・ナーゲルスマンの後任となる。クロップはドイツ代表と2030年までの契約を結んだ。

DFBのベルント・ノイエンドルフ会長は「ユルゲンとは非常に綿密な話し合いを重ねてきた。彼は最初から我々の第一希望だった。エネルギーに満ちていて、意欲も非常に高い」と語った。

新たなドイツ代表監督は就任の場で、「ここに座っていることを大変光栄に思う。代表チームは、ドイツ人である私たちをこれほどまでに結びつけられるものは、ほかにほとんどない」と述べ、「だからこそ、この仕事は私にとって特別なんだ」と続けた。

また、この大きな任務に「謙虚さと忍耐を持って取り組む」としつつ、明確な目標も口にした。「互いのために戦い、サッカーを楽しみ、そしてこの国の人々が心から結束できるチームをつくり上げたい」

  • クロップのレッドブルのサッカー部門責任者としての2029年までの契約解除は、代表監督就任への道における最大のハードルとみられていた。だが、数百万ユーロ規模の違約金という問題は解消され、これによりドイツサッカー連盟（DFB）は代表監督就任に際して史上初めて移籍金を支払うという前例を回避することができた。

    また、当初はその可能性が取り沙汰されていたものの、クロップが今後もレッドブルにブランド大使やアドバイザーとして残ることもない。DFBは、同社傘下の財団「Wings for Life」に100万ユーロを寄付することを認めており、この資金は医療用の脊髄研究の支援に充てられる。さらに、2030年までにライプツィヒで代表戦が3試合開催される。

    つまりレッドブルは最終的に、かなりあっさりとクロップのDFB行きを認めたことになる。その理由の一つには、炭酸飲料大手がこれによって一部で難のある自社のパブリックイメージを多少改善できることもある。

    クロップは、MagentaTVで解説を務めたW杯決勝の前後の時期に、ドイツ代表へ向かうためにレッドブルと「非常に寛大な」合意に達したことを認めていた。

    一方で、代表最多出場記録保持者ローター・マテウスが抱いていたクロップの給与に関する懸念は、どうやら現実のものとはならないようだ。Bild によれば、クロップが年間で受け取る額は前任のユリアン・ナーゲルスマン（700万ユーロ）を「わずかに上回る」程度にとどまるという。

    マテウスは此前、「頭痛の種になるような財政的な『総合パッケージ』」だと語っていた。また、クロップとアディダスの契約（DFBはナイキに切り替わる）についても、W杯後に満了するため問題にはならないという。

    59歳のクロップとともに、長年の側近であるペーター・クラヴィーツとペップ・ラインダース、さらに元ドイツ代表のスヴェン・ベンダーもアシスタントコーチとしてDFB入りする。ベンダーは7月初旬、レギオナルリーガのSpVggウンターハヒングとの契約を2年で解除したばかり。37歳の同氏はボルシア・ドルトムントでクロップの下、6年間プレーし、同監督の下でブンデスリーガを2度制し、DFBポカールも1度獲得した。

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  • Jürgen KloppGetty Images

    DFBチーム：ユルゲン・クロップは、以前からヨアヒム・レーブとハンジ・フリックの理想的な後任候補と見なされていた

    2026年ワールドカップでの早期敗退直後からナーゲルスマン退任の可能性がますます濃厚になる中、38歳指揮官の後任の最有力候補として、早くからクロップの名が挙がっていた。DFBは7月初旬にナーゲルスマンの辞任が報じられた際、すでにクロップと協議を行うと発表していた。

    ワールドカップ期間中にMagentaTVでテレビ解説者を務め、その中で「影のドイツ代表監督」として話題を呼んでいたクロップにとって、これは2024年夏にリヴァプールを去って以来初の監督職となる。約9年を経て、当時はイングランドの強豪クラブを離れ、まずは休養を取っていた。

    自身が再び監督として働くのかどうかについて、クロップはその後もたびたび明言を避けていた。その代わりに、2025年初めにレッドブルのグローバルサッカー部門責任者に就任し、その立場でRBライプツィヒにも関わっていた。

    2021年のEURO後にヨアヒム・レーブが退任した際、そして2023年9月にハンジ・フリックが解任された際にも、クロップは理想的な後任候補と広くみなされ、繰り返しドイツ代表監督就任の可能性が取り沙汰されていた。ただ、そのたびにリヴァプールとの契約解除を否定していたため、当時のDFBでクロップ招へい論がさらに具体化することはなかった。

  • ユルゲン・クロップが9月末、ドイツ代表監督としてデビューを迎える。

    2023年9月中旬には、そのフリックに代わってナーゲルスマンが就任していた。元バイエルン指揮官は、熱気に包まれた母国開催のEURO2024でドイツ代表を率いたが、大会はその後の欧州王者スペインに準々決勝で不運な形で敗れて幕を閉じた。直後、ナーゲルスマンは2026年W杯制覇を目標に掲げたが、その試みは無残に頓挫した。

    格下キュラソーとの初戦に7-1で大勝した後、ドイツはグループ第2戦のコートジボワール戦でも苦しんだが、途中出場のデニス・ウンダブが2得点を挙げて2-1の勝利をもたらし、グループ首位通過を決めた。グループステージ最終戦のエクアドル戦で喫した失望の1-2敗戦がムードに影を落とし、続くラウンド32のパラグアイ戦で、まさかの敗退が決まった。

    その後数日のうちに、契約がEURO2028後まで残っていたナーゲルスマンの早期退任は、ますます現実味を帯びていった。「この決断は決して簡単なものではなかった。私の最優先の目標は常にチームの成功だった。これほど大きな失望の後だけに、チームには重荷のない新たなスタートを切るチャンスが与えられるべきだ」と、ナーゲルスマンは辞任に際して語った。

    その新たなスタートは、9月下旬にクロップ体制で始まる。ドルトムントを2011年と2012年に優勝へ導いた指揮官は、9月24日のネーションズリーグ・アウェー、オランダ戦で初めてドイツ代表のベンチに立つ。さらに3日後、ドイツがアウクスブルクでギリシャと対戦する一戦で、クロップは代表監督としてホーム初陣を迎える。ネーションズリーグAリーグ・グループ2のドイツの他の対戦相手はセルビアだ。

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  • Jürgen KloppGetty Images

    ユルゲン・クロップがドイツ代表監督に就任：選手、監督、フロントとしての歩み

    選手歴:


    期間

    クラブ

    1987年初頭まで

    TuS Ergenzingen

    1987年1月～7月

    1. FC Pforzheim

    1987年～1988年

    アイントラハト・フランクフルトII

    1988年～1989年

    Viktoria Sindlingen

    1989年～1990年

    Rot-Weiss Frankfurt

    1990年～2001年

    1. FSVマインツ05


    監督／役員歴:


    期間

    役職

    所属先

    2001年～2008年

    監督

    1. FSVマインツ05

    2008年～2015年

    監督

    ボルシア・ドルトムント

    2015年～2024年

    監督

    FCリヴァプール

    2025年～2026年

    グローバルサッカー部門責任者

    レッドブル

    2026年7月から

    監督

    ドイツ