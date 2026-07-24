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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

巨額寄付でDFB史上初が回避！ ユルゲン・クロップが新たなドイツ代表監督に就任

ワールドカップ
ドイツ
ユルゲン・クロップ
ユリアン・ナーゲルスマン

ドイツに新たな代表監督が誕生した。ドイツサッカー連盟（DFB）が金曜日の記者会見で発表したところによると、ユルゲン・クロップが即日付でドイツ代表の指揮官に就任する。

59歳の同氏は、パラグアイとの16強戦で 期待外れのW杯敗退（PK戦の末4-5）を喫した数日後に 辞任していたユリアン・ナーゲルスマンの後任となる。クロップはドイツ代表と2030年までの契約を結んだ。

「ユルゲンとは非常に集中的に話し合った。彼は最初から我々の第一候補だった。エネルギーにあふれ、強い意欲を持っている」と、DFBのベルント・ノイエンドルフ会長は語った。

「ここに座っていることを大変光栄に思う。代表チームは」と、新たに代表監督に就任した同氏は就任発表の場で述べ、「これほどまでに私たちドイツ人を結びつけることができるものは、ほとんど他にない。まさにそれこそが、この仕事を私にとって特別なものにしている」と続けた。

また、この大きな仕事に「謙虚さと忍耐を持って取り組む」とし、明確な目標も示した。「互いのために戦い、サッカーを楽しみ、この国の人々が心からの確信を持って支えられるチームをつくり上げたい」

  • 2029年まで残っていたクロップのレッドブルのフットボール部門責任者としての契約解除は、ドイツ代表監督就任への道のりにおける最大のハードルとみられていた。だが、数百万ユーロ規模の違約金というテーマは消え、これによりDFBは代表監督就任に際して史上初めて移籍金を支払うという前例を回避することができた。

    また、当初は憶測も出ていたものの、クロップが今後もレッドブルにブランドアンバサダーやアドバイザーとして残ることもない。DFBは、同社傘下の財団「Wings for Life」に100万ユーロを寄付すると確認しており、この資金は医療分野の脊髄研究支援に活用される。さらに2030年までに、ライプツィヒでドイツ代表戦3試合が開催される予定だ。

    つまりレッドブルは最終的に、クロップのDFB行きをかなりあっさり認めたことになる。その背景には、飲料大手がこれによって一部で難のあった自社のパブリックイメージを多少改善できるという事情もある。

    クロップは、MagentaTVの解説者として関わったW杯決勝の前後の時点で、ドイツ代表に向かうためにレッドブルと「非常に寛大な」合意に達したと認めていた。

    一方で、最多出場記録を持つ元ドイツ代表ローター・マテウスが懸念していたクロップの給与については、どうやら現実とはならないようだ。Bild によれば、クロップが受け取る年俸は前任のユリアン・ナーゲルスマン（700万ユーロ）より「ごくわずかに多い」程度にとどまるという。

    マテウスはこれに先立ち、財政面で「頭痛の種になる総合パッケージ」だと語っていた。また、クロップとアディダスの契約（DFBはナイキに切り替わる）についても、W杯後に満了するため問題はないとされる。

    59歳のクロップとともに、長年の側近であるペーター・クラヴィエツとペピン・ラインダース、さらに元ドイツ代表のスヴェン・ベンダーもコーチとしてDFB入りする。ベンダーはレギオナルリーガのウンターハヒングとの契約を7月初旬、2年で解除したばかりだった。37歳のベンダーはボルシア・ドルトムントで6年間にわたってクロップの下でプレーし、同監督の下でブンデスリーガを2度制し、1度DFBポカールを制している。

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  • Jürgen KloppGetty Images

    ドイツ代表：ユルゲン・クロップは、ヨアヒム・レーブとハンジ・フリックの理想的な後任候補と見なされていた

    ナーゲルスマンの退任が、2026年ワールドカップでの早期敗退直後から次第に現実味を帯びる中、38歳の後任候補としてクロップはすぐに最有力候補と見なされていた。7月上旬にナーゲルスマンの辞任が報じられた際、ドイツサッカー連盟（DFB）はすでにクロップとの協議を予告していた。

    ワールドカップ期間中にMagentaTVでテレビ解説者を務め、その際には「影のドイツ代表監督」として話題を呼んでいたクロップにとって、これは2024年夏にリヴァプールを去って以来初の監督業となる。約9年を経て、当時はイングランドの名門クラブを離れ、まずは休養を取っていた。

    再び監督として仕事をするかどうかについて、クロップはその後もたびたび明言を避けていた。代わって、2025年初めにレッドブルのグローバルサッカー部門責任者に就任し、その立場でとりわけRBライプツィヒにも関わっていた。

    すでに2021年EURO後のヨアヒム・レーブ退任時、そして2023年9月のハンジ・フリック解任時にも、クロップは理想的な後任と広く見なされ、繰り返しドイツ代表監督職と結び付けられてきた。ただ、そのたびにリヴァプールとの契約解除を否定していたため、当時DFB内でクロップ就任論がさらに熱を帯びることはなかった。

  • ユルゲン・クロップが9月末、ドイツ代表監督としてデビューを迎える。

    フリックに代わって2023年9月中旬に就任したのがナーゲルスマンだった。元バイエルン指揮官のナーゲルスマンは、熱気に包まれた自国開催のEURO2024でドイツ代表を率いたが、大会は後に欧州王者となるスペインに不運な形で準々決勝敗退を喫して幕を閉じた。直後にナーゲルスマンは2026年ワールドカップ優勝を目標に掲げたが、その試みは無残に失敗した。

    アンダードッグのキュラソーを相手に初戦を7-1で制した後、ドイツは2戦目のコートジボワール戦で早くも苦戦。それでも途中出場のデニス・ウンダブが2得点を挙げて2-1の勝利をもたらし、グループ首位を確保した。グループステージ最終戦ではエクアドルに1-2で敗れ、失望感が広がる中、ラウンド32のパラグアイ戦で完全に予想外の敗退を喫した。

    その後の数日間で、契約がEURO2028後まで残っていたナーゲルスマンの早期退任は、ますます現実味を帯びていった。「この決断は決して簡単なものではなかった。私の最優先の目標は常にチームの成功だった。あれほど大きな失望を味わった後、このチームには重荷のない新たなスタートを切るチャンスが与えられるべきだ」と、ナーゲルスマンは辞任について語った。

    その新体制は9月末にクロップの下で始動する。ネーションズリーグのアウェー、オランダ戦（9月24日）で、2011年と2012年にドルトムントを優勝に導いた指揮官が初めてドイツ代表のベンチに立つ。3日後には、ドイツがアウクスブルクでギリシャと対戦し、クロップは代表監督としてホーム初陣を迎える。ネーションズリーグAリーグ・グループ2のその他の対戦相手はセルビアだ。

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  • Jürgen KloppGetty Images

    ユルゲン・クロップがドイツ代表監督に：選手、監督、フロントとしての歩み

    選手歴：


    期間

    クラブ

    1987年初頭まで

    TuS Ergenzingen

    1987年1月から7月

    1. FC Pforzheim

    1987年から1988年

    アイントラハト・フランクフルトII

    1988年から1989年

    ヴィクトリア・ジントリンゲン

    1989年から1990年

    ロートヴァイス・フランクフルト

    1990年から2001年

    1. FSVマインツ05


    指導者／役員歴：


    期間

    役職

    所属

    2001年から2008年

    監督

    1. FSVマインツ05

    2008年から2015年

    監督

    ボルシア・ドルトムント

    2015年から2024年

    監督

    FCリバプール

    2025年から2026年

    グローバルサッカー部門責任者

    レッドブル

    2026年7月から

    監督

    ドイツ