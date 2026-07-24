2029年まで残っていたクロップのレッドブルのフットボール部門責任者としての契約解除は、ドイツ代表監督就任への道のりにおける最大のハードルとみられていた。だが、数百万ユーロ規模の違約金というテーマは消え、これによりDFBは代表監督就任に際して史上初めて移籍金を支払うという前例を回避することができた。

また、当初は憶測も出ていたものの、クロップが今後もレッドブルにブランドアンバサダーやアドバイザーとして残ることもない。DFBは、同社傘下の財団「Wings for Life」に100万ユーロを寄付すると確認しており、この資金は医療分野の脊髄研究支援に活用される。さらに2030年までに、ライプツィヒでドイツ代表戦3試合が開催される予定だ。

つまりレッドブルは最終的に、クロップのDFB行きをかなりあっさり認めたことになる。その背景には、飲料大手がこれによって一部で難のあった自社のパブリックイメージを多少改善できるという事情もある。

クロップは、MagentaTVの解説者として関わったW杯決勝の前後の時点で、ドイツ代表に向かうためにレッドブルと「非常に寛大な」合意に達したと認めていた。

一方で、最多出場記録を持つ元ドイツ代表ローター・マテウスが懸念していたクロップの給与については、どうやら現実とはならないようだ。Bild によれば、クロップが受け取る年俸は前任のユリアン・ナーゲルスマン（700万ユーロ）より「ごくわずかに多い」程度にとどまるという。

マテウスはこれに先立ち、財政面で「頭痛の種になる総合パッケージ」だと語っていた。また、クロップとアディダスの契約（DFBはナイキに切り替わる）についても、W杯後に満了するため問題はないとされる。

59歳のクロップとともに、長年の側近であるペーター・クラヴィエツとペピン・ラインダース、さらに元ドイツ代表のスヴェン・ベンダーもコーチとしてDFB入りする。ベンダーはレギオナルリーガのウンターハヒングとの契約を7月初旬、2年で解除したばかりだった。37歳のベンダーはボルシア・ドルトムントで6年間にわたってクロップの下でプレーし、同監督の下でブンデスリーガを2度制し、1度DFBポカールを制している。