ワグナーの契約には、1年目が終わった後に年俸を見直すオプションがある。選手と球団は、その時点でより高額な契約を交渉するか、1900万ドル全額を保証するかを決められる。

昨季マジックで年俸500万ドル（1年契約）だった29歳のワグナーは、ブルックリンでほぼ2倍の報酬を得る。これは彼のNBA5チーム目。これまでレイカーズ、ウィザーズ、セルティックス、マジックに所属した。

マジックではベンチから出場し、平均12.9得点、4.9リバウンドを記録。シックスマン賞候補にも挙がる活躍で不可欠な存在となった。

しかし2024年12月21日、前十字靭帯断裂の大怪我でそのシーズンと2025年欧州選手権、さらに翌シーズンの大半を欠場した。復帰後はウェンデル・カーターJr.やゴガ・ビタゼにポジションを譲り、出番を減らした。