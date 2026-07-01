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Magic WagnerGetty Images
Jonas Rütten

翻訳者：

巨額契約と兄フランツとの決別。モーリッツ・ワグナーがNBAの新チームへ

ついに正式決定。モリッツ・ワグナーは6年間在籍したオーランド・マジックを離れ、東地区の別チームへ移籍する。

ESPNインサイダーのシャムス・チャラニア氏によると、「モー」・ワグナーはブルックリン・ネッツと2年総額1900万ドルの契約で合意した。この移籍で、フロリダでのワグナー兄弟の共同生活も終了する。2021年にフランツがNBA入りして以来、2人は同州で共に暮らし、プレーしてきた。

  • ワグナーの契約には、1年目が終わった後に年俸を見直すオプションがある。選手と球団は、その時点でより高額な契約を交渉するか、1900万ドル全額を保証するかを決められる。

    昨季マジックで年俸500万ドル（1年契約）だった29歳のワグナーは、ブルックリンでほぼ2倍の報酬を得る。これは彼のNBA5チーム目。これまでレイカーズ、ウィザーズ、セルティックス、マジックに所属した。 

    マジックではベンチから出場し、平均12.9得点、4.9リバウンドを記録。シックスマン賞候補にも挙がる活躍で不可欠な存在となった。 

    しかし2024年12月21日、前十字靭帯断裂の大怪我でそのシーズンと2025年欧州選手権、さらに翌シーズンの大半を欠場した。復帰後はウェンデル・カーターJr.やゴガ・ビタゼにポジションを譲り、出番を減らした。 

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  • Orlando Magic v Detroit Pistons - Game SevenGetty Images Sport

    マジックのモリッツ・ワグナーは、最終的に戦力外となった。

    レギュラーシーズンは1試合平均11.9分、6.9得点にとどまり、レイカーズ時代のルーキー年以来の最低記録となった。プレーオフ1回戦のデトロイト・ピストンズ戦では7試合中2試合のみ出場した。 

    フロリダでの時間が終わりに近づいていることをワグナーは最近率直に示唆した。「これからの数週間はオープンな気持ちで臨み、自分がどこに落ち着くか見ていく」と語った。兄フランツと再びプレーできない可能性が高いことも受け入れている。「兄との経緯があるからといって、戻らねばという気持ちはない」と述べた。

    ネッツでは出場時間が再び大幅に増える見込みだ。ニコラス・クラクストンが退団し、センターはワグナーとデイロン・シャープの2人だけ。29歳のワグナーはチーム最年長グループに入り、若手を率いるリーダーとしての役割も期待されている。 

    昨季のネッツは20勝62敗でイースタン13位だった。