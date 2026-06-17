SGEにとって、この決定はスポーツ面での不安定な時期における継続性を示す重要なメッセージだ。これにより、ヘッセン州のクラブは、契約が2028年まで残るクローシェ氏とスポーツディレクターのティモ・ハルドゥング氏と共に、計画通り長期的な展望を立てられる。
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巨額オファーを断った！マルクス・クローシェはACミランのオファーを拒否し、巨額報酬を辞退した。
クローシェは5年間フランクフルトのスポーツ部門を率い、的確な移籍判断でブンデスリーガ屈指のGMに成長した。
彼の続投はクラブ関係者に安堵をもたらしたが、複雑なシーズンを終えたスポーツディレクターには山積みの仕事が待っている。 昨季は国際大会出場を逃し、その要因は2月に「絶対的な第一候補」として招聘したスペイン人監督アルベルト・リエラの失敗を含む采配ミスにあった。
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クローシェはリエラの失態を挽回しなければならない。
欧州カップ出場権を逃したクラブ首脳は、不運な監督を解任。リエラ騒動を挽回するため、クローシェは方針を180度転換し、ヨーロッパリーグ準決勝に進んだ名将アディ・ヒュッターをフランクフルトに復帰させた。
それ以前、クローシェ氏にはイタリアの名門クラブと合意したとの報道が繰り返し流れ、スポーツディレクターのハルドゥング氏も同行する予定だった。
マルクス・クローシェはミランから法外な年俸を提示された
『キッカー』誌によると、クローシェ氏はミランから4年間で総額4000万ユーロのオファーを受けたという。
しかし、アイントラハト幹部は今週初めに「ACミラン側からクローシェについて接触されたことはない」と表明。フランクフルト会長兼監査役会会長のマティアス・ベック氏が『Bild』に語った。