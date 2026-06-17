クローシェは5年間フランクフルトのスポーツ部門を率い、的確な移籍判断でブンデスリーガ屈指のGMに成長した。

彼の続投はクラブ関係者に安堵をもたらしたが、複雑なシーズンを終えたスポーツディレクターには山積みの仕事が待っている。 昨季は国際大会出場を逃し、その要因は2月に「絶対的な第一候補」として招聘したスペイン人監督アルベルト・リエラの失敗を含む采配ミスにあった。