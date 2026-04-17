巨額の赤字にもかかわらず黒字：FCバイエルン・ミュンヘンはサシャ・ボエを完全に手放す見通し

報道によると、ガラがバイエルンと完全移籍契約を結べば、移籍金は約1500万ユーロになる見込みだ。2024年1月にボエイを獲得したバイエルンは、売却すれば約1500万ユーロの損失を出すことになる。

バイエルンは2024年初頭、トーマス・トゥヘル前監督の下、右サイドバックの補強として25歳のボエイを獲得。しかし度重なる長期離脱もあり、彼はミュンヘンで存在感を示せなかった。

トゥヘル、コンパニ両監督の下でも定位置を確保できず、公式戦38試合で1得点5アシストにとどまった。