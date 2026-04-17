『Bild』のポッドキャスト『Bayern Insider』によると、トルコの強豪クラブは昨冬合意したフランス人右サイドバックの買い取りオプションを行使し、ボエを完全移籍で獲得する計画だ。
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巨額の赤字にもかかわらず黒字：FCバイエルン・ミュンヘンはサシャ・ボエを完全に手放す見通し
報道によると、ガラがバイエルンと完全移籍契約を結べば、移籍金は約1500万ユーロになる見込みだ。2024年1月にボエイを獲得したバイエルンは、売却すれば約1500万ユーロの損失を出すことになる。
バイエルンは2024年初頭、トーマス・トゥヘル前監督の下、右サイドバックの補強として25歳のボエイを獲得。しかし度重なる長期離脱もあり、彼はミュンヘンで存在感を示せなかった。
トゥヘル、コンパニ両監督の下でも定位置を確保できず、公式戦38試合で1得点5アシストにとどまった。
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ボエイ、ガラタサライで再びレギュラー復帰
一方、ガラタサライではボエの状況は好転。スーペル・リグ最多優勝クラブで25歳のボエは定期的に出場（全大会13試合）し、レンタル移籍は三者にとって「ウィン・ウィン・ウィン」となっている。
バイエルンでは放出リストに載っており、昨夏も年俸300万ユーロの負担を減らすため売却を試みたが、本人が他クラブのオファーを拒否し、首脳陣の反感を買った。
ボエイのバイエルンとの契約は2028年6月末まで残っている。