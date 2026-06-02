「巨額の移籍金」！バイエルン・ミュンヘン、攻撃陣の補強に向け、全く予想外の移籍を画策している模様

ロマーノ氏によると、バイエルンとサイバリの交渉はすでに進んでおり、ゴードンの移籍白紙を受けて加速している。同選手は「今夏バイエルンへの移籍を強く望んでいる」と報じられている。

サイバリはPSVと2029年までの契約を残しており、クラブが提示する移籍金連絡を待っている。バイエルン以外にもガラタサライやパリ・サンジェルマンも関心を示しているという。

地元紙『アイントホーフェン・ダグブラッド』は、PSVがサイバリの獲得を狙うバイエルンの動きを把握しており、巨額の移籍金を要求すると報じている。

移籍金は6000万ユーロ超になる見込みで、バイエルンはゴードン獲得時に設定した上限とほぼ同額だ。このため、金額が交渉の障害になる可能性は低い。

ジョアン・パリニャの売却益で補強予算を確保する目論見もある。 パリニャはスポルティング・リスボン復帰が報じられたが、ロマーノ氏によると本人はトッテナム残留を希望している。 昨季レンタルしたトッテナムは3000万ユーロの買い取りオプション行使を検討している。