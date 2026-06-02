移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、FCBはアンソニー・ゴードンの獲得を逃した後、PSVアイントホーフェンのイスマエル・サイバリを新たな攻撃陣の補強候補に定めた。
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「巨額の移籍金」！バイエルン・ミュンヘン、攻撃陣の補強に向け、全く予想外の移籍を画策している模様
ロマーノ氏によると、バイエルンとサイバリの交渉はすでに進んでおり、ゴードンの移籍白紙を受けて加速している。同選手は「今夏バイエルンへの移籍を強く望んでいる」と報じられている。
サイバリはPSVと2029年までの契約を残しており、クラブが提示する移籍金連絡を待っている。バイエルン以外にもガラタサライやパリ・サンジェルマンも関心を示しているという。
地元紙『アイントホーフェン・ダグブラッド』は、PSVがサイバリの獲得を狙うバイエルンの動きを把握しており、巨額の移籍金を要求すると報じている。
移籍金は6000万ユーロ超になる見込みで、バイエルンはゴードン獲得時に設定した上限とほぼ同額だ。このため、金額が交渉の障害になる可能性は低い。
ジョアン・パリニャの売却益で補強予算を確保する目論見もある。 パリニャはスポルティング・リスボン復帰が報じられたが、ロマーノ氏によると本人はトッテナム残留を希望している。 昨季レンタルしたトッテナムは3000万ユーロの買い取りオプション行使を検討している。
- AFP
FCBの候補？イスマエル・サイバリがバイエルン戦で夢のようなゴールを決めた
バイエルンは今夏、攻撃陣の補強を最優先する。ウイングやケインの控えを務められる選手が欲しい。
その条件に合致するゴードンとは合意間近と報じられたが、本人はバルセロナを選び、移籍金は最大8000万ユーロ。
そこで浮上したのがサイバリだ。両ウイングと10番を主戦場とし、センターフォワードも可能なモロッコ代表は、バイエルンの求める条件に合致する。
1月のCL最終節でPSVがバイエルンに1-2で敗れた試合では、2トップの一角に入り同点弾を記録した。 25歳の彼は技術と得点力で印象を残し、スポーツディレクターのマックス・エバーツをはじめFCB首脳陣の関心を引いた。
イスマエル・サイバリはW杯で自身の価値を高められるか？
サイバリは、ベルギーの強豪RSCアンデルレヒトやKRCヘンクでユース時代を過ごした。2020年にヘンクのU-21からPSVのセカンドチームへ移籍。好パフォーマンスを示し、2022/23シーズンにPSVエインドホベンのトップチームへ昇格した。
直近2シーズンではPSVのキープレーヤーとして国内リーグ制覇に貢献し、チャンピオンズリーグでもバイエルン戦で鮮やかな得点を挙げるなど存在感を示した。
FCBにとって厄介なのは、W杯でモロッコ代表のサイバリが好パフォーマンスを見せれば、PSVがさらに高額な移籍金を要求する可能性がある点だ。モロッコ代表では攻撃的MFとして定位置を確保し、アフリカネイションズカップでも活躍した。 モロッコ代表はブラジルとの初戦をはじめ、スコットランド、ハイチと同居するグループリーグを突破し、決勝トーナメント進出を狙う。
- Getty Images Sport
FCバイエルンが関心を示している？PSVアイントホーフェンでのイスマエル・サイバリスの成績
ゲーム
142
ゴール
42
アシスト
29
タイトル
オランダリーグ3回、オランダカップ2回優勝