複数のメディアによると、FCBはアンソニー・ゴードンの獲得を断念し、PSVアイントホーフェンのイスマエル・サイバリを新たな攻撃陣補強候補とした。
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「巨額の移籍金」と正式オファー。FCバイエルンは驚きの移籍を計画中だ。
移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バイエルンとサイバリの交渉はすでに進んでおり、ゴードンの移籍白紙を受けて加速している。同モロッコ人選手は「今夏、バイエルンへの移籍を強く望んでいる」と報じられている。スカイは火曜午後、バイエルンがサイバリ側に書面オファーを提出したと伝えた。
同報道では、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督とスポーツディレクターのマックス・エベル氏は月曜、サイバリと代理人と会談したという。なお、バイエルンは他の候補とも接触を続けている。
サイバリはPSVと2029年までの契約を残しており、クラブが提示する移籍金待ちの状態だ。バイエルン以外にもガラタサライやパリ・サンジェルマンも関心を示しているという。
オランダ紙『アイントホーフェン・ダグブラッド』も、PSVがバイエルンの動きを把握しており、巨額の移籍金を要求していると伝えている。
その額は6000万ユーロを超える可能性もあるという。 この額は、ゴードン獲得時にバイエルンが設定した上限とほぼ同じ水準で、交渉の障害にはならない見込みだ。ただしスカイは、バイエルンが「明確な財政的限界」を設けていると伝えている。
一方、ジョアン・パリニャの売却はバイエルンにとって重要な収入源となる見込みで、昨夏レンタルした選手たちの売却益で補強予算を確保したい考えだ。 パリニャはスポルティング・リスボン復帰を希望との報道もあったが、ロマーノ氏によると本人はトッテナム残留を希望している。 昨季レンタルしたトッテナムは3000万ユーロの買い取りオプション行使を検討している。
- AFP
FCBの候補？イスマエル・サイバリがバイエルン戦で夢のようなゴールを決めた
バイエルンは今夏、攻撃陣の補強を最優先する。求められているのは、ウイングやケインの控えとして柔軟に起用できる選手だ。
その条件に合致するゴードンとは合意間近と報じられたが、本人はバルセロナを選び、移籍金は最大8000万ユーロとなった。
そこで浮上したのがサイバリだ。両ウイングと10番を主戦場とし、センターフォワードも可能なモロッコ代表は、バイエルンの求める条件に合致する。
1月のCLグループ最終戦でPSVがバイエルンに1-2で敗れた際、サイバリは2トップの一角に入り、一時同点にするゴールを決めた。 25歳の彼は技術と得点力で印象を残し、スポーツディレクターのマックス・エベル氏ら首脳陣の心をつかんだ。
イスマエル・サイバリはW杯で自身の価値を高められるか？
サイバリは、ベルギーの名門RSCアンデルレヒトやKRCヘンクでユース時代を過ごし、2020年にヘンクのU-21からPSVのセカンドチームへ移籍。優れた活躍が評価され、2022/23シーズンにPSVエインドホヴェンのトップチームへ昇格した。
直近2シーズンではPSVのキープレーヤーとして国内リーグ制覇に貢献し、チャンピオンズリーグでもバイエルン戦で鮮やかな得点を挙げるなど存在感を示した。
FCBにとって厄介なのは、今回のW杯でサイバリがダークホースのモロッコ代表として活躍すれば、PSVがさらに高額な移籍金を要求する可能性がある点だ。モロッコ代表では、このアイントホーフェンのスターは攻撃的MFとして定位置を確保し、年明け前後のアフリカネイションズカップでも重要な役割を果たした。 モロッコ代表はブラジルとの初戦をはじめ、スコットランド、ハイチと同居するグループリーグを突破し、決勝トーナメント進出を狙う。
- Getty Images Sport
FCバイエルンが関心を示している？PSVアイントホーフェンでのイスマエル・サイバリスの成績
ゲーム
142
ゴール
42
アシスト
29
タイトル
オランダリーグ3回、オランダカップ2回優勝