移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バイエルンとサイバリの交渉はすでに進んでおり、ゴードンの移籍白紙を受けて加速している。同モロッコ人選手は「今夏、バイエルンへの移籍を強く望んでいる」と報じられている。スカイは火曜午後、バイエルンがサイバリ側に書面オファーを提出したと伝えた。

同報道では、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督とスポーツディレクターのマックス・エベル氏は月曜、サイバリと代理人と会談したという。なお、バイエルンは他の候補とも接触を続けている。

サイバリはPSVと2029年までの契約を残しており、クラブが提示する移籍金待ちの状態だ。バイエルン以外にもガラタサライやパリ・サンジェルマンも関心を示しているという。

オランダ紙『アイントホーフェン・ダグブラッド』も、PSVがバイエルンの動きを把握しており、巨額の移籍金を要求していると伝えている。

その額は6000万ユーロを超える可能性もあるという。 この額は、ゴードン獲得時にバイエルンが設定した上限とほぼ同じ水準で、交渉の障害にはならない見込みだ。ただしスカイは、バイエルンが「明確な財政的限界」を設けていると伝えている。

一方、ジョアン・パリニャの売却はバイエルンにとって重要な収入源となる見込みで、昨夏レンタルした選手たちの売却益で補強予算を確保したい考えだ。 パリニャはスポルティング・リスボン復帰を希望との報道もあったが、ロマーノ氏によると本人はトッテナム残留を希望している。 昨季レンタルしたトッテナムは3000万ユーロの買い取りオプション行使を検討している。