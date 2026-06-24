巨額の年俸が待っている！BVBの元スターは混乱を避け、アメリカへ移籍か？

報道によると、ボルシア・ドルトムントやチェルシーFCでウイングとしてプレーしたこの選手は、海外からのオファーに心を動かされているという。ニューヨーク・シティFCが水面下で準備を進めており、この27歳を初めて米国へ招へいしようとしている。

一方、ACミランは来季チャンピオンズリーグ出場権を逃し、スポーツ面での危機にある。

CL出場を逃したことでクラブの組織が揺れ、スポーツ部門の幹部が全員解任された。プリシッチの去就も不透明で、再編の焦点となっている。