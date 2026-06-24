イタリア紙『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ニューヨークの球団は攻撃的選手に5年・総額5000万ユーロの契約を提示している。
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巨額の年俸が待っている！BVBの元スターは混乱を避け、アメリカへ移籍か？
報道によると、ボルシア・ドルトムントやチェルシーFCでウイングとしてプレーしたこの選手は、海外からのオファーに心を動かされているという。ニューヨーク・シティFCが水面下で準備を進めており、この27歳を初めて米国へ招へいしようとしている。
一方、ACミランは来季チャンピオンズリーグ出場権を逃し、スポーツ面での危機にある。
CL出場を逃したことでクラブの組織が揺れ、スポーツ部門の幹部が全員解任された。プリシッチの去就も不透明で、再編の焦点となっている。
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現時点で、ミランとプリシッチは合意に至っていない。
一方、昨季は長期契約延長へ交渉が進んだ。年俸最大約500万ユーロの案も提示されたが、現時点で合意には至っていない。
契約は2027年夏に満了する最終年に入るが、クラブには12か月延長（2028年夏まで）のオプションがある。
プリシッチはMLS史上最高移籍金記録を更新するか？
ニューヨークからの正式オファーは現時点でミランには届いていない。今夏にミランがスター放出に同意するかどうかは、最終的にどの程度の移籍金が必要になるのか、見守るしかない。
この移籍が実現すれば、メジャーリーグサッカー（MLS）のあらゆる記録を塗り替えるだろう。現時点で最高額は、報道によると移籍金2200万ユーロで加入した韓国人FWソン・フンミンだ。
2000万ユーロを超えたのは通算2回だけだ。このため、ミランを納得させるにはニューヨークが歴史的移籍金を提示する必要があるとみられる。