巨額の債務が障害となり、コリンチャンス残留を希望するメンフィス・デパイの契約は依然不透明だ。

コリンチャンスのデパイは契約交渉の佳境を迎え、ブラジル残留が危ぶまれている。UOLによると、彼は契約延長に前向きだが、クラブが抱える600万ユーロの債務支払い方法に合意できるかが鍵だ。

クラブは2年間の契約期間中に26回の分割払いで返済したい意向だが、デパイはこれを了承していない。これを受け、クラブ会長は「2つの合意ではなく、1つの合意に達すべきだ」と最後通告を出した。