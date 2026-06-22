巨額のオファー！FCバイエルン・ミュンヘンの移籍候補選手が、ベシクタシュから猛烈なアプローチを受けている模様

ベシクタシュに移籍すれば、ヴラホヴィッチは元監督ヴィンチェンツォ・イタリアーノと再会する。2人はACフィオレンティーナで22試合17得点を挙げた。

しかし26歳の彼は、トップ5リーグでプレーできないことや、ベシクタシュでヨーロッパリーグのみ出場することになりかねない状況に納得できていないと報じられている。

いまだ欧州トップクラブからのオファーを期待しているが、関心が噂されるアトレティコ・マドリード、バルセロナ、バイエルンも、現時点では彼の要求を満たす用意はないという。その要求は法外とみなされているようだ。