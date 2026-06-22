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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Jochen Tittmar

翻訳者：

巨額のオファー！FCバイエルン・ミュンヘンの移籍候補選手が、ベシクタシュから猛烈なアプローチを受けている模様

セリエ A
移籍情報
ユヴェントス
ベシクタシュ
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ
バイエルン

ユヴェントスのFWドゥシャン・ヴラホヴィッチの去就が注目されている。バイエルン移籍も噂されたが、トルコから巨額オファーを受けたと報じられている。

イタリアのスポーツ紙『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ベシクタシュはユヴェントスとの契約が6月末で切れるセルビア人選手に、年俸1000万ユーロと契約ボーナス最低500万ユーロを提示している。

  • ベシクタシュに移籍すれば、ヴラホヴィッチは元監督ヴィンチェンツォ・イタリアーノと再会する。2人はACフィオレンティーナで22試合17得点を挙げた。

    しかし26歳の彼は、トップ5リーグでプレーできないことや、ベシクタシュでヨーロッパリーグのみ出場することになりかねない状況に納得できていないと報じられている。

    いまだ欧州トップクラブからのオファーを期待しているが、関心が噂されるアトレティコ・マドリード、バルセロナ、バイエルンも、現時点では彼の要求を満たす用意はないという。その要求は法外とみなされているようだ。

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  • vlahovic Getty Images

    ヴラホヴィッチの去就に関する憶測

    交渉は決裂したとされていたが、ユヴェントスは最近ヴラホヴィッチに残留を働きかけた。『ガゼッタ』紙によると、提示された「最終オファー」はボーナス込みで年俸最大800万ユーロの1年契約だ。 

    現在、ヴラホヴィッチの年俸は1200万ユーロでセリエA最高だが、残留なら大幅減俸は避けられない。

    報道によると、ヴラホヴィッチはすでに減給を受け入れており、1～2年の延長も検討しているという。 

    ヴラホヴィッチはスパレッティ監督との連携を続けたい意向で、ユヴェントスも彼のフィジカルを評価している。ただし、昨季は長期離脱があった。

  • FCバイエルンがヴラホヴィッチに関心を示していると報じられた

    トリノ移籍後、このフォワードは168試合で68得点を挙げている。堅実な数字ながら、2022年冬にユヴェントスがフィオレンティーナから約8500万ユーロで獲得した際の期待には届いていない。

    特にFCバイエルンは以前からこのセルビア代表FWに関心を示してきた。ニコラス・ジャクソンが退団したため、ミュンヘン側はハリー・ケインに次ぐ攻撃のオプションを探している。 

    5月にはバイエルン幹部と本人が移籍を話し合ったと報じられたが、最近は沈静化。イスマエル・サイバリの加入が近づいているためだ。

  • Dusan Vlahovic(C)Getty Images

    ドゥシャン・ヴラホヴィッチ：2025/26シーズンの成績データ

    ゲーム： 23
    出場時間： 1162
    得点: 10
    アシスト： 2