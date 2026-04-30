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MICHAEL OLISE JAMAL MUSIALA BAYERN MÜNCHENIMAGO / Marc Bremer
Daniel Buse

翻訳者：

「巨大な物の始まりにいる」と世界王者がバイエルンのスターをジダン級と絶賛

ブンデスリーガ
バイエルン
マイケル・オリーセ
フランス
Z. Zidane

1998年ワールドカップ優勝メンバーのクリストフ・デュガリーは、バイエルン・ミュンヘンのミカエル・オリゼのプレースタイルがジネディーヌ・ジダンを想起させると語る。

チャンピオンズリーグ準決勝第1戦のパリ・サンジェルマン対PSG（4-5）で、オリゼは再び好パフォーマンスを発揮し、一時2-2の同点弾をマーク。この24歳について、デュガリーはRMCスポーツで「我々は目の前で何が起きているのか理解できていない。彼は並外れた選手だ」と絶賛した。 

「私たちはスターの誕生を目撃している。彼はまだ能力の氷山の一角しか見せられていない。彼には特別な何かがある。何でもできる。得点も取れるし、パスも出せるし、矢のように速い。私たちは何か大きなものの始まりにいるのだ」とデュガリーは語った。 

  • 1998年、母国でのワールドカップをジダンと制したデュガリーは、バロンドール受賞者について、現在のバイエルン所属選手との関連を語った。 「少し言い過ぎかもしれないが、この選手には『ジズー』のようなところがある。ボールをシンプルにコントロールする姿、体の使い方、ライン間で動き回る様子、そして試合全体を見渡す視野がね」と語った。 

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  • Michael Olise Bayern Munich 2025-26Getty

    マイケル・オリゼはバロンドールの有力候補だ

    バイエルンは2024年夏、クリスタル・パレスからオリゼを5300万ユーロで獲得。現在の市場価値は1億ユーロを優に超える。2029年までの契約で、契約解除条項はない。今季は公式戦47試合で59得点をマークしている。 

    今季バイエルンがCL制覇すれば、オリゼはケインと並んでバロンドール候補の筆頭に挙げられるだろう。 

    フランス代表では2024年9月にデビューし、現在までに15試合4得点を記録。デシャン監督率いるW杯代表入りも確実視されている。 

  • マイケル・オリゼの2025/26シーズンの成績：

    ゲーム： 47
    出場時間： 3671
    得点: 20
    アシスト： 29
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