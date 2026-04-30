チャンピオンズリーグ準決勝第1戦のパリ・サンジェルマン対PSG（4-5）で、オリゼは再び好パフォーマンスを発揮し、一時2-2の同点弾をマーク。この24歳について、デュガリーはRMCスポーツで「我々は目の前で何が起きているのか理解できていない。彼は並外れた選手だ」と絶賛した。

「私たちはスターの誕生を目撃している。彼はまだ能力の氷山の一角しか見せられていない。彼には特別な何かがある。何でもできる。得点も取れるし、パスも出せるし、矢のように速い。私たちは何か大きなものの始まりにいるのだ」とデュガリーは語った。