「巨大な物の始まりにいる」と世界王者がバイエルンのスターをジダンに例える

チャンピオンズリーグ準決勝第1戦のパリ・サンジェルマン対PSG（4-5）で、オリゼは再び好パフォーマンスを見せ、一時2-2の同点ゴールを決めた。この24歳について、デュガリーはRMCスポーツで「我々は今、目の前で何が起きているのか理解できていない。彼は並外れた選手だ」と絶賛した。

「我々はスターの誕生を目撃している。彼はまだ実力の氷山の一角しか見せられていない。彼には特別な何かがある。ゴールも決められ、パスも出せ、矢のように速い。歴史的瞬間のはじまりだ」とデュガリーは語った。