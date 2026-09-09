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左SB危機！？ ルーク・ショーがサバフFKとのチャンピオンズリーグ初戦を前にマンチェスター・ユナイテッドのトレーニングを欠席した理由
ショーの計画的な欠場の理由が明らかに
31歳のフルバックは、水曜朝のキャリントンで主力グループに姿がなかった。ユナイテッドは木曜夜にアゼルバイジャンのサバフFKをホームに迎える準備を進めており、当初はその不参加がファンの間で驚きを呼んだ。
ただ、このDFの不在は完全にクラブのメディカルスタッフによって調整されたものだった。『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、ショーは新たな身体的問題を抱えていたのではなく、単に指定された休養日を取っていただけだという。
マタイス・デ・リフトも、深刻な背中の問題からの長いリハビリを続けているため、ピッチ練習には姿を見せなかった。一方でキャリックにとって明るい材料となったのは、人数をそろえるためにアカデミーの有望株ハリー・アマスがトップチームのトレーニングに参加していたことだ。
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焦点は負荷管理へ移る
ショーの休養が予定されたものであることは、オールド・トラフォードで負荷管理に明確な変化が起きていることを示している。31歳の同選手は昨季のプレミアリーグで全試合に出場する存在だったが、その大きな要因は欧州の大会がなく日程が比較的軽かったことにあった。
そして、マンチェスター・ユナイテッドは2年ぶりに欧州の舞台を戦っているため、主力選手のコンディション維持は最重要事項となっている。クラブは今夏の移籍市場で十分なカバー要員を確保するため左SBの補強を積極的に模索したものの、最終的にバックアップの獲得には至らなかった。
ニューカッスルの主力ルイス・ホールは最優先ターゲットとして綿密にチェックされていたが、その後リクルートチームはより安価な代替案へと方針を転換した。バルセロナのアレハンドロ・バルデ、そしてラシン・サンタンデールDFホルヘ・サリナスも評価対象となったが、このポジションに補強はないまま移籍市場は閉幕した。
左サイドバックの層の薄さは依然として懸念材料だ
ショーに実際の負傷が発生すれば、キャリックは守備陣の大幅な再編を迫られることになる。トップチームに左サイドの専門的な控えがいないなか、イングランド人DFが離脱を強いられた場合、左サイドで代役を務める最有力候補は右SBのジオゴ・ダロトとヌサイル・マズラウィのままだ。
そうした脆弱性は、ユナイテッドの現在のメディカル戦略に大きな重圧を加えている。国内大会と欧州大会の両方で過密日程を乗り切るには、指導陣が主力選手を休ませるタイミングを極めて慎重に見極めなければならない。
チームはすでに他のエリアでも戦力を落とした状態で運用されている。アマド・ディアロは、新シーズン開幕のわずか数日前に負った足首の負傷から依然として回復途中だ。一方で、今夏加入のカルロス・バレバも、ブライトンでのプレシーズン準備中に負った同様の負傷により、引き続き戦列を離れている。
- AFP
マンチェスター・ダービーが優先される
ユナイテッドは木曜夜、オールド・トラッフォードにサバフを迎える。圧倒的な優位が予想される一戦であり、キャリックにとっては陣容を入れ替える絶好の機会となる。日曜には重要なマンチェスター・ダービーが控えているだけに、ここでは控え組の数人に欧州の舞台で貴重な出場時間が与えられる可能性がある。
ショーがアゼルバイジャンからの来訪チームとの一戦で、すぐに先発復帰を果たすかどうかは現時点では不透明だ。ただ、個別に調整された回復プログラムを見る限り、このベテランSBが週末のマンチェスター・シティとの重要な大一番に向けて準備を進めている可能性は高い。
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