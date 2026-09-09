ショーの休養が予定されたものであることは、オールド・トラフォードで負荷管理に明確な変化が起きていることを示している。31歳の同選手は昨季のプレミアリーグで全試合に出場する存在だったが、その大きな要因は欧州の大会がなく日程が比較的軽かったことにあった。

そして、マンチェスター・ユナイテッドは2年ぶりに欧州の舞台を戦っているため、主力選手のコンディション維持は最重要事項となっている。クラブは今夏の移籍市場で十分なカバー要員を確保するため左SBの補強を積極的に模索したものの、最終的にバックアップの獲得には至らなかった。

ニューカッスルの主力ルイス・ホールは最優先ターゲットとして綿密にチェックされていたが、その後リクルートチームはより安価な代替案へと方針を転換した。バルセロナのアレハンドロ・バルデ、そしてラシン・サンタンデールDFホルヘ・サリナスも評価対象となったが、このポジションに補強はないまま移籍市場は閉幕した。



