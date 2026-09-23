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翻訳者：
左SBに戻るのか？ 戦術的再編でジェズスがベルナルドの過去の悪夢を呼び起こす
ジェズス、ベルナルド・シウヴァのトレーニングでの役割で関心呼ぶ
ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス新監督による初の公式トレーニングでは、レアル・マドリーのスター、ベルナルド・シウバが中心的な存在となった。25人の招集メンバーはオエイラスのシダーデ・ド・フテボルに集結し、新たな代表時代の幕を開けた。
ジェズス監督はピッチ上で、フィールドプレーヤーを戦術的に異なる2つのグループに分けた。
左利きのプレーメーカーは、ジョアン・パリーニャやルベン・ネベスを含むDF陣と守備的MF陣とともに配置された。
- Getty Images Sport
戦術的な決断が、ベンフィカの2014年の有名な実験を想起させる
このトレーニングでの起用法は、すぐに2014-15シーズンのプレシーズンを思い起こさせた。当時19歳だったベルナルドは、ベンフィカでジェズスの下でトレーニングしていた。その期間、指揮官は本職がMFの選手を、チームの負傷者事情により左SBとして起用していた。
ベルナルドはこのポジション変更を、自身にクラブでの将来がないことを示すサインだと受け取り、それがモナコへの移籍を促すことになった。
その後ジェズスは、この試みは恒久的なポジション変更ではなく、あくまで一時的な戦術的調整にすぎなかったと説明している。
さらなるコメントや、ソーシャルメディア上での反応など
『O Jogo』によると、火曜午後にオエイラスで行われた練習では、ジェズスがフィールドプレーヤーを守備ユニットと攻撃ユニットに分けた。ベルナルドはパリーニャ、ネヴェスとともにプレーし、一方で攻撃的MFのヴィティーニャとジョアン・ネヴェスは前線と直接トレーニングを行った。
GKのジオゴ・コスタ、ルイ・シウヴァ、サムエル・ソアレスは、主力グループとは別で個別メニューをこなした。
この戦術練習は、守備組織の構築とポジションの柔軟性に対するジェズスの実践的なアプローチを浮き彫りにしている。
- Getty Images Sport
ポルトガル、新指揮官の下で公式戦へ準備を整える
この戦術練習は、ジェズスがチーム全体で最大限の柔軟性を引き出そうとしている意図を示すものだ。ベンフィカで数年前にベルナルドをトップチームデビューさせた指揮官は、代表チームに強固な戦術的土台を築こうとしている。
ポルトガルは今後の国際試合に向け、シダーデ・ド・フテボルで準備を続けている。
ポルトガル代表は、ピッチ上でジェズスの戦術的要求に素早く適応することを目指している。
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