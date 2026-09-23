ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス新監督による初の公式トレーニングでは、レアル・マドリーのスター、ベルナルド・シウバが中心的な存在となった。25人の招集メンバーはオエイラスのシダーデ・ド・フテボルに集結し、新たな代表時代の幕を開けた。

ジェズス監督はピッチ上で、フィールドプレーヤーを戦術的に異なる2つのグループに分けた。

左利きのプレーメーカーは、ジョアン・パリーニャやルベン・ネベスを含むDF陣と守備的MF陣とともに配置された。