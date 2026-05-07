スタンフォード・ブリッジのトップ職はファブレガスにはまだ早いとの声がある。現時点ではアンドニ・イラオラやマルコ・シルバのようなプレミアリーグ経験者が適任ではないかという問いに対し、元チェルシーのDFドリゴはAPWin提供のGOAL独占インタビューで次のように語った。 「その通りだ。今シーズン、コモの試合を多く観たが、彼の成果は明らかだ。彼らのサッカーは魅力的で、彼が率いた過去のクラブの哲学が融合し、素晴らしいチームになっている。

ただ、重要な試合でリードしても勝ちきれず、インテル戦は2-0から4-2で逆転負け、コッパ・イタリアでも2-0から3-2で敗れた。何かが足りない。

コモでは別の種類のプレッシャーにさらされている。いきなりチェルシーのような大クラブを率いるのは荷が重い。彼は優れた監督になるだろう。ヨーロッパの舞台へ導く力もある。だがコモはチャンピオンズリーグではなく、おそらくヨーロッパリーグになるだろう。

もう少し経験を積むべきだ。若手監督の話をするとき、前任のロゼニオールの結果も忘れるべきではない。」

チェルシーが2026年の夏に誰を起用するか検討する中でプレミアリーグのシーズンデータも考慮していることについて、ドリゴはこう続けた。「その気持ちはわかる。ファブレガスはトップ選手を理解しているが、状況は違う。

ブライトンのグラハム・ポッターを思い出してほしい。彼は素晴らしい監督でプレミアリーグを熟知していたが、チェルシーでは選手たちのレベルとメンタリティが全く異なる。

「それに加え、そうした状況に対応した経験がないことは大きな難しさになる。多くの監督がそれを乗り越えられていない。現時点ではファブレガスは難しい。今は他の候補を探すだろうが、将来的には有力な選択肢になるだろう。」