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Cesc Fabregas Chelsea crestGetty/GOAL
Chris Burton

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「崩壊」――チェルシーは、リアム・ローゼニオールという「素晴らしい若手監督」が失敗した前例があるため、セスク・ファブレガスの就任には慎重だ。

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チェルシーは、セスク・ファブレガスを次期監督に起用するべきではないと警告されている。彼が率いるコモはビッグマッチで「崩壊」しがちで、まだ経験が不足しているとの判断だ。トニー・ドリゴはGOALに、現時点ではスタンフォード・ブリッジには別の選択肢の方が適していると語った。そうすれば、将来、馴染み深いワールドカップ優勝経験者が西ロンドンに帰ってくる余地が残るという。

  • 次期チェルシー監督：ブルーズは誰を選ぶべきか？

    2025-26シーズン中にエンツォ・マレスカとリアム・ローゼニオールを解任したチェルシーが新監督探しを開始した。トッド・ボーリー率いるオーナー陣は、監督が頻繫に交代するベンチに安定を取り戻したい考えだ。

    今季はプレミアリーグでトップ7から落ちたが、クラブには依然として魅力があり、複数の候補が挙げられている。移籍市場では巨額の資金が用意されるため、新監督は自らの色をチームに反映できる。

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  • Cesc Fabregas Como 2025-26Getty

    マレスカとロゼニオールは2025-26シーズン中に解任された。

    最近は「将来性」が重視される傾向にある。マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラの下で働いたマレスカは、カンファレンスリーグとクラブワールドカップで優勝しながらも解任された。後任のロゼニオールにはわずか23試合しか機会が与えられなかった。

    ファブレガスは名声を高める監督だが、39歳と若く、まだ手探りの状態だ。チェルシーは、より経験豊富な戦術家を求めるべきなのか。

  • ファブレガスがスタンフォード・ブリッジで指揮を執るのは、まだ早すぎるか？

    スタンフォード・ブリッジのトップ職はファブレガスにはまだ早いとの声がある。現時点ではアンドニ・イラオラやマルコ・シルバのようなプレミアリーグ経験者が適任ではないかという問いに対し、元チェルシーのDFドリゴはAPWin提供のGOAL独占インタビューで次のように語った。 「その通りだ。今シーズン、コモの試合を多く観たが、彼の成果は明らかだ。彼らのサッカーは魅力的で、彼が率いた過去のクラブの哲学が融合し、素晴らしいチームになっている。

    ただ、重要な試合でリードしても勝ちきれず、インテル戦は2-0から4-2で逆転負け、コッパ・イタリアでも2-0から3-2で敗れた。何かが足りない。

    コモでは別の種類のプレッシャーにさらされている。いきなりチェルシーのような大クラブを率いるのは荷が重い。彼は優れた監督になるだろう。ヨーロッパの舞台へ導く力もある。だがコモはチャンピオンズリーグではなく、おそらくヨーロッパリーグになるだろう。

    もう少し経験を積むべきだ。若手監督の話をするとき、前任のロゼニオールの結果も忘れるべきではない。」

    チェルシーが2026年の夏に誰を起用するか検討する中でプレミアリーグのシーズンデータも考慮していることについて、ドリゴはこう続けた。「その気持ちはわかる。ファブレガスはトップ選手を理解しているが、状況は違う。

    ブライトンのグラハム・ポッターを思い出してほしい。彼は素晴らしい監督でプレミアリーグを熟知していたが、チェルシーでは選手たちのレベルとメンタリティが全く異なる。

    「それに加え、そうした状況に対応した経験がないことは大きな難しさになる。多くの監督がそれを乗り越えられていない。現時点ではファブレガスは難しい。今は他の候補を探すだろうが、将来的には有力な選択肢になるだろう。」

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    チェルシーの2025-26シーズン日程：FAカップ決勝とプレミアリーグの重要試合

    暫定監督カルム・マクファーレン率いるチェルシーはFAカップ決勝進出を決め、今シーズン残り4試合に挑む。いずれも厳しい戦いが予想される。

    土曜にはアンフィールドでリヴァプール、翌週ウェンブリーでマンチェスター・シティと対戦する。その後、ホームでトッテナム、アウェイでサンダーランドと戦い、欧州カップ戦出場権を争う。

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