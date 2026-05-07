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「崩壊」――チェルシーは、リアム・ローゼニオールという「素晴らしい若手監督」が失敗した前例があるため、セスク・ファブレガスの就任には慎重だ。
次期チェルシー監督：ブルーズは誰を選ぶべきか？
2025-26シーズン中にエンツォ・マレスカとリアム・ローゼニオールを解任したチェルシーが新監督探しを開始した。トッド・ボーリー率いるオーナー陣は、監督が頻繫に交代するベンチに安定を取り戻したい考えだ。
今季はプレミアリーグでトップ7から落ちたが、クラブには依然として魅力があり、複数の候補が挙げられている。移籍市場では巨額の資金が用意されるため、新監督は自らの色をチームに反映できる。
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マレスカとロゼニオールは2025-26シーズン中に解任された。
最近は「将来性」が重視される傾向にある。マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラの下で働いたマレスカは、カンファレンスリーグとクラブワールドカップで優勝しながらも解任された。後任のロゼニオールにはわずか23試合しか機会が与えられなかった。
ファブレガスは名声を高める監督だが、39歳と若く、まだ手探りの状態だ。チェルシーは、より経験豊富な戦術家を求めるべきなのか。
ファブレガスがスタンフォード・ブリッジで指揮を執るのは、まだ早すぎるか？
スタンフォード・ブリッジのトップ職はファブレガスにはまだ早いとの声がある。現時点ではアンドニ・イラオラやマルコ・シルバのようなプレミアリーグ経験者が適任ではないかという問いに対し、元チェルシーのDFドリゴはAPWin提供のGOAL独占インタビューで次のように語った。 「その通りだ。今シーズン、コモの試合を多く観たが、彼の成果は明らかだ。彼らのサッカーは魅力的で、彼が率いた過去のクラブの哲学が融合し、素晴らしいチームになっている。
ただ、重要な試合でリードしても勝ちきれず、インテル戦は2-0から4-2で逆転負け、コッパ・イタリアでも2-0から3-2で敗れた。何かが足りない。
コモでは別の種類のプレッシャーにさらされている。いきなりチェルシーのような大クラブを率いるのは荷が重い。彼は優れた監督になるだろう。ヨーロッパの舞台へ導く力もある。だがコモはチャンピオンズリーグではなく、おそらくヨーロッパリーグになるだろう。
もう少し経験を積むべきだ。若手監督の話をするとき、前任のロゼニオールの結果も忘れるべきではない。」
チェルシーが2026年の夏に誰を起用するか検討する中でプレミアリーグのシーズンデータも考慮していることについて、ドリゴはこう続けた。「その気持ちはわかる。ファブレガスはトップ選手を理解しているが、状況は違う。
ブライトンのグラハム・ポッターを思い出してほしい。彼は素晴らしい監督でプレミアリーグを熟知していたが、チェルシーでは選手たちのレベルとメンタリティが全く異なる。
「それに加え、そうした状況に対応した経験がないことは大きな難しさになる。多くの監督がそれを乗り越えられていない。現時点ではファブレガスは難しい。今は他の候補を探すだろうが、将来的には有力な選択肢になるだろう。」
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チェルシーの2025-26シーズン日程：FAカップ決勝とプレミアリーグの重要試合
暫定監督カルム・マクファーレン率いるチェルシーはFAカップ決勝進出を決め、今シーズン残り4試合に挑む。いずれも厳しい戦いが予想される。
土曜にはアンフィールドでリヴァプール、翌週ウェンブリーでマンチェスター・シティと対戦する。その後、ホームでトッテナム、アウェイでサンダーランドと戦い、欧州カップ戦出場権を争う。