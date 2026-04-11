崩壊の真相…レアル・マドリードは崖っぷち

レアル・マドリードは3月の代表戦中断前まで好調だったが、リーグ再開後は失速した。
代表戦明け、チームは急失速。5連勝で勢いを取り戻したかと思われたが、状況は一変した。
『マルカ』紙は、マヨルカとバイエルンへの敗戦、ジローナとの引き分けでリーガ優勝争いから脱落し、CL敗退の危機だと報じた。
アルヴァロ・アルビラ監督や選手たちは、中断が最悪のタイミングだと警告していた。連勝が止まり、リズム、自信、精神的な強さまで失われた。
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レアル・マドリードを巡りVARが批判の的
レアル・マドリードは3月の代表戦中断前まで好調だったが、リーグ再開後は失速した。
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『マルカ』紙は、マヨルカとバイエルンへの敗戦、ジローナとの引き分けでリーガ優勝争いから脱落し、CL敗退の危機だと報じた。
アルヴァロ・アルビラ監督や選手たちは、中断が最悪のタイミングだと警告していた。連勝が止まり、リズム、自信、精神的な強さまで失われた。
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レアル・マドリードはマンチェスター・シティ戦やダービー戦では力強く決定力があったが、現在は不透明だ。
キリアン・エムバペの負傷で、ヴィニシウス・ジュニオール頼みの攻撃も鋭さを欠いている。
同紙は「最大の山場を前に、レアル・マドリードは崩れ落ちた」と指摘した。