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Alvaro Arbeloa Real Madrid 2026Getty Images

翻訳者：

崩壊の真相…レアル・マドリードは崖っぷち

レアル・マドリー
ラ・リーガ
アルバロ・アルベロア
スペイン

5連勝の後に3連敗

レアル・マドリードは3月の代表戦中断前まで好調だったが、リーグ再開後は失速した。

代表戦明け、チームは急失速。5連勝で勢いを取り戻したかと思われたが、状況は一変した。

『マルカ』紙は、マヨルカとバイエルンへの敗戦、ジローナとの引き分けでリーガ優勝争いから脱落し、CL敗退の危機だと報じた。

アルヴァロ・アルビラ監督や選手たちは、中断が最悪のタイミングだと警告していた。連勝が止まり、リズム、自信、精神的な強さまで失われた。

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    レアル・マドリードを疑念が包む

    レアル・マドリードはマンチェスター・シティ戦やダービー戦では力強く決定力があったが、現在は不透明だ。 

    キリアン・エムバペの負傷で、ヴィニシウス・ジュニオール頼みの攻撃も鋭さを欠いている。

    同紙は「最大の山場を前に、レアル・マドリードは崩れ落ちた」と指摘した。

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