チェルシー内部で危機が深刻化する中、アメリカ人のトッド・ボイリーが率いるプロジェクトは、今シーズンを通じてチームの安定を揺るがした一連の不振と経営陣の混乱により、崩壊寸前に追い込まれている。長期的なプロジェクトとして掲げられていたものは、急速にその姿を失いつつある。

惨憺たる結果、とりわけ欧州カップ戦からの痛ましい敗退や連敗は、ロンドンのチームの戦術的構築の脆弱さを露呈させた。特に、経験とのバランスを欠いた若手に過度に依存している点が問題であり、これはチーム内の選手たちの一部も認めている。

この危機はもはや戦術的なものにとどまらず、ロッカールーム内部にまで波及している。反旗を翻す兆候がはっきりと現れ始め、複数のスター選手が移籍を希望しているとの憶測が高まっている。 その筆頭は、レアル・マドリードへの移籍の可能性に言及したエンツォ・フェルナンデスだ。また、クラブを去ることに前向きな姿勢を見せたマルク・コクリアや、技術面・精神面で不安定な状態にあるコール・パーマーも挙げられる。

こうした混乱した状況の中、特に選手間の緊張が高まり、現在のビジョンに対する信頼が低下していることから、経営陣がこのプロジェクトを救えるのかという疑念が強まっている。これにより、チェルシーは今後、プロジェクト全体の運命を左右する重大な岐路に立たされている。