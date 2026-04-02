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崩壊の瀬戸際…歴史的な敗北とスター選手の反旗が、チェルシーのプロジェクトの失敗を予感させる

チェルシー 対 ポート・ヴェイル
チェルシー
ポート・ヴェイル
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チェルシー 対 マンチェスター・シティ
マンチェスター・シティ
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エンソ・フェルナンデス
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ブルーズは新プロジェクトで安定を見出せない……解決策はどこにあるのか？

チェルシー内部で危機が深刻化する中、アメリカ人のトッド・ボイリーが率いるプロジェクトは、今シーズンを通じてチームの安定を揺るがした一連の不振と経営陣の混乱により、崩壊寸前に追い込まれている。長期的なプロジェクトとして掲げられていたものは、急速にその姿を失いつつある。

惨憺たる結果、とりわけ欧州カップ戦からの痛ましい敗退や連敗は、ロンドンのチームの戦術的構築の脆弱さを露呈させた。特に、経験とのバランスを欠いた若手に過度に依存している点が問題であり、これはチーム内の選手たちの一部も認めている。

この危機はもはや戦術的なものにとどまらず、ロッカールーム内部にまで波及している。反旗を翻す兆候がはっきりと現れ始め、複数のスター選手が移籍を希望しているとの憶測が高まっている。 その筆頭は、レアル・マドリードへの移籍の可能性に言及したエンツォ・フェルナンデスだ。また、クラブを去ることに前向きな姿勢を見せたマルク・コクリアや、技術面・精神面で不安定な状態にあるコール・パーマーも挙げられる。

こうした混乱した状況の中、特に選手間の緊張が高まり、現在のビジョンに対する信頼が低下していることから、経営陣がこのプロジェクトを救えるのかという疑念が強まっている。これにより、チェルシーは今後、プロジェクト全体の運命を左右する重大な岐路に立たされている。

  • Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    プロジェクトの開始

    トッド・ボイリーによるチェルシーFCのプロジェクトは、2022年5月、彼の投資コンソーシアム「BlueCo」が約42億5000万ポンドという史上最高額で同クラブを買収したことを受け始動し、これにより約20年に及んだロシア人オーナー、ロマン・アブラモビッチの時代は幕を閉じた。

    このプロジェクトのスタートは極めて特殊な状況下でのものだった。ウクライナ戦争に関連する制裁措置によりアブラモビッチはクラブの売却を余儀なくされ、新経営陣は二重の課題に直面することとなった。すなわち、クラブの財政的安定を救うと同時に、スポーツ面でのビジョンをほぼゼロから構築することである。

    初日から、ボイリー氏とそのパートナーたちは、このプロジェクトが長期的なものであり、スタムフォード・ブリッジの改修といったインフラへの投資、アカデミー体制の強化、データと戦略的計画に基づいた現代的なスポーツシステムの構築を含む包括的な再構築に基づくと表明した。

    その根本的な目標は、前時代を特徴づけた「短期的な成功」モデルから、長期契約を結んだ若手選手を獲得し、将来を見据えたチームを構築することに重点を置いた持続可能な投資モデルへの転換であり、さらに世界中に複数のクラブネットワークを構築することでした。 これは後に、ストラスブール買収後のマルチクラブ構想の試みとして具体化された。

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  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    チェルシーには安定感がない

    2022年のプロジェクト開始以来、2022-2023シーズンはあらゆる面で惨憺たるものとなった。チームはトーマス・トゥヘル監督の下でシーズンをスタートさせたが、彼はすぐに解任され、その後グレアム・ポッター、そして暫定でフランク・ランパードが指揮を執った。 その結果、チームはリーグ戦を欧州カップ戦出場圏外（12位）で終え、チャンピオンズリーグでも準々決勝で敗退し、プロジェクトの混乱が何よりも如実に表れたシーズンとなった。

    2023–2024シーズン、マウリシオ・ポチェッティーノが指揮を執り、安定を取り戻そうと試みた。パフォーマンスには相対的な改善が見られ、チームは中位（6位）でシーズンを終えたが、チャンピオンズリーグへの出場権獲得には失敗し、主要タイトル獲得の空白は続いた。これにより、プロジェクトの有効性に対する疑問は依然として残った。

    真の転機は2024–2025シーズン、エンツォ・マレスカの就任と共に訪れた。彼はチームをブイリ体制下で最高のシーズンの一つへと導き、リーグ4位でシーズンを終えてチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。 さらにUEFAカンファレンスリーグのタイトルを獲得し、2025年には決勝で欧州王者パリ・サンジェルマンを破ってクラブワールドカップの王座にも輝いた。これにより、プロジェクトが実を結び始めたという印象を与えた。

    しかし、2025-2026シーズン、すべてが再び崩壊した。チームはマレスカ監督の下でシーズンをスタートさせたが、連敗が続いたため2026年1月に解任され、リアム・ロズニエールが指揮を執ることとなった。 その後、チームはパリ・サンジェルマンに大敗を喫し、チャンピオンズリーグのラウンド16で屈辱的な敗退を喫した。現在、リーグ戦では下位（6位）に沈んでおり、トップ4入りを果たすのは極めて困難な状況にある。

    こうした状況の中で、トゥヘルからポッター、ランパード、ポチェッティーノ、マレスカ、そして最後にロシニョールへと続く監督交代は、真の戦術的安定性の欠如を如実に反映しており、これは一時的な成功を収めた時期があったにもかかわらず、プロジェクトが後退した主な原因の一つと見なされている。

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    星たちの反乱

    チェルシーが深刻な不振に陥る中、危機はもはや結果だけに留まらず、ロッカールーム内部にまで波及している。一部のスター選手の発言からは不安や不満がにじみ出ており、近い将来の移籍の可能性を公然と示唆する声さえ上がっている。

    その端緒となったのはアルゼンチン人選手エンツォ・フェルナンデスだ。彼は自身の将来についてほのめかす発言で物議を醸し、「サッカーの世界では何が起こるかわからない」とし、「あらゆる可能性にオープンだ」と強調した。 自身の将来についてはワールドカップ後に決定するとし、多くの人がこれを、特にレアル・マドリードをはじめとするビッグクラブからの関心を背景に、移籍の可能性への布石と解釈した。

    一方、スペイン人のマルク・コクーリアはより明確な姿勢を示し、現在のチームの状況に対する懸念を表明した。彼はプロジェクトが「見直しを必要としている」と指摘し、選手たちはタイトル争いを望んでいると述べた。これはクラブ経営陣への間接的なメッセージと見なされ、現状への不満を反映するとともに、低迷が続けば退団の可能性も示唆するものだ。 また、古巣であるバルセロナへの復帰の可能性にも言及した。

    一方、イングランド人のコール・パーマーについては、退団を直接求める発言はしていないものの、複数の報道が、チームのパフォーマンスの不安定さに対する彼の不満を指摘している。特に、ビッグクラブからの獲得オファーがある中、彼は最終的な決断を下す前に状況を注視しているという。

    こうした発言は、直接的であれ間接的であれ、チーム内の緊張の度合いを如実に反映しており、ブイリ体制がもはや結果の危機に直面しているだけでなく、主力選手の離脱という危険にも直面していることを裏付けている。この状況は、早急に対処しなければ、体制の崩壊を加速させる恐れがある。

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    過去最大の損失

    危機の深刻さを如実に示す深刻な事態として、チェルシーは昨日発表した公式声明の中で、2024-2025会計年度に2億6240万ポンド（約3億5000万ドル）という史上最大の赤字を計上したと明らかにした。これはイングランド・プレミアリーグ史上最大の赤字である。

    クラブは声明の中で、この損失は4億9090万ポンドというクラブ史上最高水準の収益を上げたにもかかわらず生じたものであると説明した。

    声明では、この赤字の原因について明確に言及しており、「欧州大会への復帰に伴い、主に試合日の経費が増加したことで、運営コストが著しく上昇した」と記されている。これは、収益に比べて支出が膨らんだことを明確に示している。

    また、クラブは、前シーズンに1億2840万ポンドの利益を計上していたことを強調しており、これは、クラブワールドカップへの参加および優勝による収益があったにもかかわらず、わずか1年間で財務状況が大幅に悪化したことを浮き彫りにしている。

    巨額の損失にもかかわらず、声明では、クラブがプレミアリーグの収益性と持続可能性に関する規則を依然として遵守していることを強調した。同規則では、インフラへの投資や若手選手の育成といった特定の項目を除き、3年間で最大1億500万ポンドの損失が認められている。

    関連記事：チェルシー、プレミアリーグ史上最大の財務損失を計上


  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    解決策はどこにあるのでしょうか？

    この混乱した状況下において、チェルシーのプロジェクトを立て直すための第一歩は、試行錯誤を繰り返すのではなく、ビッグクラブの指揮経験とプレッシャーへの対処能力を兼ね備えた一流の監督を招聘し、指揮体制を明確に決着させることにあるようだ。

    報道によれば、結果がどうであれ来季終了までプロシニョール監督を続投させる方針だとされているが、低迷が続けば現実的に再考を迫られるだろう。なぜなら、このプロジェクトには明確なアイデンティティを打ち出せる強力なリーダーシップが不可欠だからだ。

    補強の重要性も同様に高い。エンツォ・フェルナンデス、コール・パーマー、モイセス・カイセドといった優れた選手を擁しているにもかかわらず、若手にほぼ全面的に依存する戦略では、チーム内に必要なバランスが実現できなかったことが実証されている。 しかし、チームには、困難な局面で責任を担い、ピッチ内外でチームを率いることができる、経験豊富な選手による質の高い補強が必要だ。

    また、このプロジェクトを立て直すには、真の戦術的再構築が不可欠だ。それは、無計画な補強を減らし、明確なニーズに焦点を当て、チームの安定を損なってきた絶え間ないローテーションに代わって、明確なチームの軸を築くことから始まる。若さと経験のバランスの取れた組み合わせこそが、競争力を取り戻すための決定的な要因となるだろう。

    結局のところ、トッド・ボイリーのプロジェクトは救済可能ではあるが、大胆かつ迅速な決断が必要だ。なぜなら、同じアプローチを続けることは、単に成績の低下を招くだけでなく、かつてヨーロッパで最も安定し成功していたクラブの一つであったアイデンティティの喪失につながる恐れがあるからだ。

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