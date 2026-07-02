2026年W杯でサウジアラビア代表がグループリーグ敗退した問題は、単なる一大会の敗北ではなく、サッカー界全体に潜む深刻な危機を露呈した。
今回の敗退は、監督や協会会長の責任というより、プロジェクト全体を見直す必要性を示した。特にサウジアラビアで開催予定の「湾岸カップ」や「2027年アジアカップ」を前に、改革が急務だ。
2026年W杯でサウジアラビア代表がグループリーグ敗退した問題は、単なる一大会の敗北ではなく、サッカー界全体に潜む深刻な危機を露呈した。
今回の敗退は、監督や協会会長の責任というより、プロジェクト全体を見直す必要性を示した。特にサウジアラビアで開催予定の「湾岸カップ」や「2027年アジアカップ」を前に、改革が急務だ。
ロシェン・リーグは近年、多くのスター選手を招へいし、飛躍的に成長した。これはリーグを世界最高レベルに引き上げたいサウジアラビア王国のビジョンに沿う。
一方で、この財政革命は代表チームにも副作用をもたらした。国内選手の契約金高騰と巨額給与により、一部の選手は早くから経済的安定を得て、代表で成果を上げる前に満腹感を感じてしまっている。
リーグの経済力を示す契約ではあるが、この状況が続けば、自己研鑽や海外挑戦への意欲が低下する選手が増える恐れがある。
ロシェン・リーグで外国人選手が increase すると、サウジアラビア人選手の出場時間が減少している。特に代表が要する攻撃的ポジションやプレイメーカーで顕著だ。
問題の本質はここにある。出場機会が少ない選手は、技術が高くても代表戦のコンディションを維持できない。
さらに問題なのは、出場時間が限定的にもかかわらず高給を受け取る選手がいることで、競争意識と向上心が希薄になっている点だ。
このため、出場時間やパフォーマンスと連動する給与体系への見直しは、国内選手間の競争心を回復させる不可欠な一歩となる。
アジアでは日本、韓国、オーストラリアが選手を欧州へ送り出し、技術と精神を磨かせて代表強化に結びつけた。
一方、サウジアラビアでは海外挑戦の素質を持つ選手が多いものの、実際の移籍は依然として限定的だ。
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したがって、中堅リーグでも欧州でプレーする環境を整えることが不可欠だ。安住の地を離れ、日々高いレベルと向き合う選手は、代表を率いる準備ができて帰国する。
ヤセル・アル・マスハルの退任は新体制への第一歩かもしれない。コーチングスタッフや代表選手も入れ替わるだろうが、運営方法が変わらなければ不十分だ。
ユース世代から続く長期プロジェクトが不可欠だ。国内選手評価を見直し、実戦機会を確保し、海外挑戦を後押しする。さらに、大会や監督が変わっても揺らがない戦術アイデンティティを確立すべきだ。
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現代サッカーの成功は、その場しのぎの判断ではなく、長期的な計画によって初めて実現する。 サウジアラビアが大陸や世界での地位を取り戻すには、人事を変えるよりシステム全体を再構築する必要がある。ワールドカップでの結果は、長年蓄積された問題の当然の帰結だからだ。