ロシェン・リーグは近年、多くのスター選手を招へいし、飛躍的に成長した。これはリーグを世界最高レベルに引き上げたいサウジアラビア王国のビジョンに沿う。

一方で、この財政革命は代表チームにも副作用をもたらした。国内選手の契約金高騰と巨額給与により、一部の選手は早くから経済的安定を得て、代表で成果を上げる前に満腹感を感じてしまっている。

リーグの経済力を示す契約ではあるが、この状況が続けば、自己研鑽や海外挑戦への意欲が低下する選手が増える恐れがある。