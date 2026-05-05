リアム・ロゼニオールの退任後、暫定監督カルム・マクファーレンが率いるチェルシーは、不安定な状況が顕著になっている。頻繁な監督交代により、戦術の一貫性や長期ビジョンの確立が難航している。

マクファーレンは「開始15分で2失点したことが大きかった」と振り返った。その後、コール・パーマーのPK失敗や取り消されたゴールなどがあったが、序盤のビハインドを覆せなかった。

マクファーレンは「パフォーマンスにも結果にも本当に失望している。今日は自分たちのレベルに一度も到達できなかった」と語った。「最初の15分間は、求められるレベルには程遠かった。

「序盤の失点は不意打ちで、そこから立ち直れなかった。ウェンブリーでのリーズ戦では同じ状況を守り切ったが、今回はできなかった。最初の15分は許容できない」