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「崩壊したクラブ」――チェルシーの「衝撃的な」衰退はオーナーに起因する、とジェイミー・キャラガー。ノッティンガム・フォレストの「Bチーム」への敗北を痛烈に批判。
チェルシーの失速に批判が噴出
チェルシーはホームで大幅に入れ替えたフォレストに3-1で敗れ、苦境が深まった。フォレストはアストン・ヴィラとのヨーロッパリーグ準決勝第2戦を控え先発8人を変更。高額選手が多いブルーズも、フォレストの控え格と見なされた相手に勝てなかった。
キャラガーは、巨額の投資と選手入れ替えが相次ぐ中でチームの一体感とアイデンティティが失われていると指摘。この敗戦で、クラブは現体制の長期戦略を再び問われることになった。
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キャラガー、チェルシーの方向性に疑問
スカイ・スポーツの『マンデー・ナイト・フットボール』に出演したキャラガーは、クラブの指導体制と組織風土を批判し、問題はピッチの外にも及んでいると主張した。
「これは衝撃的だ。原因はトップにある」とキャラガーは語った。「今日は5、6人のトップ選手がいたが、ノッティンガム・フォレストのBチームに負けた。 12カ月前にはクラブワールドカップでPSGを破ったチームだ。選手とスタッフ、選手とファンをつなぐ絆が感じられない。むしろそれは良いことかもしれない。サッカーは金を使って選手を入れ替えるだけではないと示している。大切なのは一体感だが、それが全くない。今の彼らは崩壊したクラブに見える」
経営陣の不安定さは、より広範な問題を悪化させている。
リアム・ロゼニオールの退任後、暫定監督カルム・マクファーレンが率いるチェルシーは、不安定な状況が顕著になっている。頻繁な監督交代により、戦術の一貫性や長期ビジョンの確立が難航している。
マクファーレンは「開始15分で2失点したことが大きかった」と振り返った。その後、コール・パーマーのPK失敗や取り消されたゴールなどがあったが、序盤のビハインドを覆せなかった。
マクファーレンは「パフォーマンスにも結果にも本当に失望している。今日は自分たちのレベルに一度も到達できなかった」と語った。「最初の15分間は、求められるレベルには程遠かった。
「序盤の失点は不意打ちで、そこから立ち直れなかった。ウェンブリーでのリーズ戦では同じ状況を守り切ったが、今回はできなかった。最初の15分は許容できない」
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スタンフォード・ブリッジの圧力が高まっている
シーズン終盤を迎え、チェルシーはピッチ内外で立て直しを迫られている。この敗戦でチャンピオンズリーグ出場権は絶たれ、残り3試合で上位5チームと10ポイント差ついた。今はヨーロッパリーグかヨーロッパカンファレンスリーグ出場権確保が唯一の目標だ。 なおFAカップ決勝ではマンチェスター・シティと対戦するため、タイトル獲得の望みも残っている。プレミアリーグ残りの相手はリヴァプール、トッテナム、サンダーランドだ。