AFP
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崖っぷち！ レアル・マドリーがチャンピオンズリーグでローマ相手に逆転劇を演じるも、ジェイミー・キャラガーがジョゼ・モウリーニョに厳しい評価
劇的な逆転劇が、より広範な問題を覆い隠す
レアル・マドリーは水曜夜、スタディオ・オリンピコで勝ち点3を手にした。しかし、ローマ戦の内容は手応えよりも多くの疑問を残した。スペインの強豪は、90分終了まで残りわずか8分の時点で3-1とリードを許していた。
終盤の猛反撃で、モウリーニョ監督率いるチームは屈辱的な敗戦を免れた。今夏加入したカルロス・エスピをきっかけに反撃が始まり、キリアン・エンバペ、エンドリッキ、アントニオ・リュディガーのゴールで最終的に4-3の勝利を収めた。この結果、マドリーは欧州での戦いで開幕からの全勝を維持したが、波乱に満ちた勝利は守備面の大きな脆さを浮き彫りにした。
試合を通じて主導権を握れなかったことで、モウリーニョ監督の戦術面での影響力にも疑問が生じている。堅固で組織的なチームを築くことで知られるポルトガル人指揮官だが、現在のチームはまとまりを欠いているように見える。
- Getty Images Sport
キャラガーが戦術上のジレンマを指摘
CBSスポーツで語ったカラガーは、モウリーニョの就任初期について強い懸念を示した。司会のケイト・スコットから、現在のチームにモウリーニョらしさが表れているかと問われた元リヴァプールDFは、率直に答えた。
「いや。優れた攻撃的選手がこれほど大勢いるのだから、それを実現するのは非常に難しいと思う」とカラガーは語った。「あれほどの規模のクラブに行けば、彼らを起用しなければならない。『分かった。攻撃的選手を一人外して、中盤の選手を一人増やそう』というわけにはいかない」
カラガーは、スター攻撃陣を起用しなければならない重圧が、モウリーニョの好むチーム構造を損なうと考えている。「ほぼどんな監督にとっても、レアル・マドリーに行って自分らしくいるのは難しいと思う」と続けた。「レアル・マドリーの監督という役割を演じなければならないようなものだ。ジョゼ・モウリーニョが、明確な構造を持ち、組織されたチームを作る監督であることは、これまでのキャリアを通じて分かっている。だが、そんな彼でさえレアル・マドリーではそうなれない」
早くも重圧にさらされる監督
カラガーによれば、まとまりを欠くパフォーマンスによって、モウリーニョの立場は危うく見えるという。終盤の劇的なプレーに頼っていることは、真の粘り強さよりも、根底にある不安定さを示している。
「まだシーズン序盤なのに、彼は辛うじて持ちこたえているように感じる。あるいは、チームが終了間際のゴールや逆転でしのいでいる」とカラガーは語った。「正直なところ、まったく説得力のある戦いには見えない。ただ、崩壊している、あるいはうまくいっていないとまでは言えない程度の結果は出している。何とか踏みとどまっているだけだ」
タイトル獲得を急がなければならないことも、状況をいっそう重くしている。レアル・マドリーは現在、3シーズン連続で無冠となっており、復帰した指揮官への期待はさらに高まっている。
- AFP
重要なクラシコが目前に迫る
モウリーニョ監督と選手たちの先行きは厳しい。レアル・マドリーはすでに、現在ラ・リーガ首位のバルセロナに大きな勝ち点差をつけられている。
両ライバルは来週末、重要なクラシコで対戦する。キャラガー氏は、宿敵に敗れればレアル・マドリーの優勝の望みが早くも事実上絶たれかねないと警告した。国内での戦いを立て直し、クラブの無冠に終止符を打つため、モウリーニョ監督は早急にチームを安定させる方法を見つけなければならない。
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