レアル・マドリーは水曜夜、スタディオ・オリンピコで勝ち点3を手にした。しかし、ローマ戦の内容は手応えよりも多くの疑問を残した。スペインの強豪は、90分終了まで残りわずか8分の時点で3-1とリードを許していた。

終盤の猛反撃で、モウリーニョ監督率いるチームは屈辱的な敗戦を免れた。今夏加入したカルロス・エスピをきっかけに反撃が始まり、キリアン・エンバペ、エンドリッキ、アントニオ・リュディガーのゴールで最終的に4-3の勝利を収めた。この結果、マドリーは欧州での戦いで開幕からの全勝を維持したが、波乱に満ちた勝利は守備面の大きな脆さを浮き彫りにした。

試合を通じて主導権を握れなかったことで、モウリーニョ監督の戦術面での影響力にも疑問が生じている。堅固で組織的なチームを築くことで知られるポルトガル人指揮官だが、現在のチームはまとまりを欠いているように見える。



