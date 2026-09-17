アストン・ヴィラの元FWギャビー・アグボンラホールは、マイケル・キャリックが今年初めに2028年までの長期契約を結んだにもかかわらず、すでに自身の職を懸けて戦っているとの見方を示した。 talkSPORTで語ったアグボンラホールは、不振が続けばマンチェスター・ユナイテッドの上層部が近く別の選択肢を検討し始める可能性があると示唆した。

「このまま続いて、週末にフラムとのアウェー戦に負けたら……その後は3週間のインターナショナルブレイクだ」とアグボンラホールは語った。「もし自分がマンチェスター・ユナイテッドなら、誰に接触できるか、誰と話ができるかを探し始めるか、という話になる。これがあと4、5試合続けば、交代に踏み切るかもしれない。だが現時点では、彼がまだ職にとどまるのは間違いない」

またアグボンラホールは、ディオゴ・ダロト、レニー・ヨロ、エイデン・ヘブン、ヌサイル・マズラウィによるユナイテッドの最終ラインを評価するにあたって容赦がなく、チーム全体の闘争心にも疑問を呈した。 「守備はあまりにもひどく、あまりにもオープンだった。ここ数年で見た中でも最悪クラスの守備パフォーマンスの一つだ」と述べた。 「まるで諦めているように見えた。まったく闘志がない。[ジョシュア]・ザークツィーは、マンチェスター・ユナイテッドからの移籍が実現していないことにいら立っているような感じで、気にしているようには見えなかった。見ていてこう思った。お前たちのハートはどこにある？ 闘志はどこにあるんだ？」

さらに「マンチェスター・ユナイテッドはあまりにも簡単に失点するし、どんなプレースタイルなのかも分からない」と付け加えた。



