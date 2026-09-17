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崖っぷちのマイケル・キャリック？ カラバオカップ敗退を受け、オールド・トラッフォードで圧力が高まる中、マンチェスター・ユナイテッド指揮官は10月までに解任される可能性があると警告
マンチェスター・ユナイテッド、オールド・トラフォードで歴史的な崩壊を喫す
マンチェスター・ユナイテッドの今季序盤の苦しい戦いは、水曜夜に新たなどん底を迎えた。ユナイテッドはカラバオカップ3回戦で、2点のリードを無駄にした末に敗退。シェイ・レイシーとメイソン・マウントの序盤のゴールでホームチームが試合を完全に支配したが、終盤に崩れてブライトンの反撃を許し、3-2で敗れた。この敗戦により、ユナイテッドがホームで2点リードを守れず逆転負けしたのは50年ぶりとなった。
この結果はオールド・トラッフォードにかかる重圧を一段と強めている。ユナイテッドはプレミアリーグ開幕4試合でわずか1勝にとどまり、その間に2敗を喫している。ブライトン戦の終了の笛が鳴ると、ストレトフォード・エンドにいた怒れるサポーターは不満をあらわにし、チームにブーイングを浴びせるとともに、ベンチと選手団に向けて露骨なチャントを飛ばした。
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アグボンラホール、キャリックは10月までに解任される可能性があると警告
アストン・ヴィラの元FWギャビー・アグボンラホールは、マイケル・キャリックが今年初めに2028年までの長期契約を結んだにもかかわらず、すでに自身の職を懸けて戦っているとの見方を示した。 talkSPORTで語ったアグボンラホールは、不振が続けばマンチェスター・ユナイテッドの上層部が近く別の選択肢を検討し始める可能性があると示唆した。
「このまま続いて、週末にフラムとのアウェー戦に負けたら……その後は3週間のインターナショナルブレイクだ」とアグボンラホールは語った。「もし自分がマンチェスター・ユナイテッドなら、誰に接触できるか、誰と話ができるかを探し始めるか、という話になる。これがあと4、5試合続けば、交代に踏み切るかもしれない。だが現時点では、彼がまだ職にとどまるのは間違いない」
またアグボンラホールは、ディオゴ・ダロト、レニー・ヨロ、エイデン・ヘブン、ヌサイル・マズラウィによるユナイテッドの最終ラインを評価するにあたって容赦がなく、チーム全体の闘争心にも疑問を呈した。 「守備はあまりにもひどく、あまりにもオープンだった。ここ数年で見た中でも最悪クラスの守備パフォーマンスの一つだ」と述べた。 「まるで諦めているように見えた。まったく闘志がない。[ジョシュア]・ザークツィーは、マンチェスター・ユナイテッドからの移籍が実現していないことにいら立っているような感じで、気にしているようには見えなかった。見ていてこう思った。お前たちのハートはどこにある？ 闘志はどこにあるんだ？」
さらに「マンチェスター・ユナイテッドはあまりにも簡単に失点するし、どんなプレースタイルなのかも分からない」と付け加えた。
反骨のキャリック、強まる監督職へのプレッシャーを一蹴
批判が強まる中、さらに全公式戦6試合で3敗という成績にもかかわらず、キャリックは外部からの厳しい目を意に介していない。45歳の指揮官は、週半ばのカップ戦敗退を受けて自身の立場を不安視しているかと問われると、真っ向から応戦した。
「プレッシャーは感じていない」とキャリックは言い切った。「どちらにせよ、そんなことはまったく気にならない。基本的に、まったく気にならない。外で何が起きているか、この世界がどう動くかは理解しているが、気にはならない」
キャリックの監督就任当初の蜜月期間が完全に終わったことは疑いようがない。前季は17試合で12勝を挙げ、ユナイテッドをチャンピオンズリーグ復帰に導いたことで称賛を浴びたが、今は守備のもろさと、ピッチ上でのリーダーシップ不足をめぐって厳しい疑問を突き付けられている。指揮官本人は冷静な姿勢を保っているものの、ブライトン戦で見せた明らかな努力不足は、早急に解決しなければならない根深い問題を浮き彫りにしている。
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代表ウィーク前に迎える重要なフラム戦
ユナイテッドは次に、日曜日にクレイブン・コテージで行われるプレミアリーグのフラム戦に臨む。この一戦はキャリックの在任にとって極めて重要な意味を持つ。というのも、ウェストロンドンへの遠征直後には3週間のインターナショナルブレイクが控えているからだ。ここで好結果を出せなければ、シーズンが手遅れになる前にクラブの取締役会が監督交代の検討を迫られる可能性がある。
キャリックは、技術的なミスを早急に修正し、トレーニング場で守備の規律を植え付けなければならない。批判の目が極限まで高まる中、指揮官には、マンチェスター・ユナイテッドに向けられる絶え間ない注目に対処するために必要なメンタルの強さをチームに示させることが求められている。
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