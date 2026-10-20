ロレンツォ・ペッレグリーニは、ローマがUEFAチャンピオンズリーグでスロヴァン・ブラチスラヴァをホームに迎えるのを前に、試合に完全に集中しており、コンディションも整っていると語った。コモ戦で6カ月ぶりに出場したMFは最近、少年時代から所属するクラブに残るため、契約を1年間延長した。

ペッレグリーニは、チームメートのプレーをピッチの外から見守る中、試合に必要なコンディションを完全に取り戻すには辛抱が必要だったと認めた。

しかし、29歳のペッレグリーニは今、落ち着いた状態にあり、ローマの欧州での戦いに貢献する決意だと強調した。