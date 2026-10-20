IPA Sport
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崖っぷちからの復活！ ペッレグリーニ、契約を巡る騒動とガスペリーニに救われた経緯を語る
ペッレグリーニ、6カ月間の離脱から復帰し心の平穏を見いだす
ロレンツォ・ペッレグリーニは、ローマがUEFAチャンピオンズリーグでスロヴァン・ブラチスラヴァをホームに迎えるのを前に、試合に完全に集中しており、コンディションも整っていると語った。コモ戦で6カ月ぶりに出場したMFは最近、少年時代から所属するクラブに残るため、契約を1年間延長した。
ペッレグリーニは、チームメートのプレーをピッチの外から見守る中、試合に必要なコンディションを完全に取り戻すには辛抱が必要だったと認めた。
しかし、29歳のペッレグリーニは今、落ち着いた状態にあり、ローマの欧州での戦いに貢献する決意だと強調した。
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MF、夏の退団を阻止したのはガスペリーニのおかげと語る
試合前の記者会見で、ペッレグリーニはガスペリーニの就任前、スタディオ・オリンピコを去ることになりそうだったと認めた。「監督の存在は決定的だった。昨シーズンの開幕当初は、別々の道を歩むのがごく自然なことのように思えたからだ」とペッレグリーニは明かした。
「でも、僕の立場から言えば、昨シーズンに初めて監督と話したとき、ここで監督と一緒に何ができるかについて、すぐに意見が一致した」
「昨夏、クラブや監督、スタッフ、チームメートと話したら、みんな僕にここにいてほしいと言ってくれた。だから、とても自然なことだった」と付け加えた。
ガスペリーニの戦術システムで鍵となるペッレグリーニの適応力
ペッレグリーニは、チームの必要に応じて中盤の中央でも、より前方の攻撃的な位置でもプレーする意欲を示した。「自分の持ち味は、足元でボールを扱いながらプレーすることだ」と説明。「中盤でも攻撃的MFでも、大切なのは使えるスペースを見つけて生かすことだ」
チームの雰囲気については、「全体的に落ち着いていて、リラックスしている。僕たちは練習に来て、試合に向けて懸命に準備している」と語った。
チームに負傷者が相次ぐ中、ペッレグリーニの戦術的な柔軟性はガスペリーニにとって重要な選択肢となる。
- Kirchner-Media
トゥーレ、負傷への懸念がある中でもペッレグリーニのローマに敬意
敵将ヤヤ・トゥーレ監督はローマの選手層の質を認める一方、スロヴァン・ブラチスラヴァはスタディオ・オリンピコでも引き下がらないと誓った。「非常に強いチームとの対戦だ。欠場者はいるが、それでも強く、相手に大きな痛手を与える力がある」とトゥーレ監督は語った。
「直近の2試合から多くを学んだ。今は恐れずに、自分たちの気概を示したい」
ローマは火曜夜、突破の可能性をより確かなものにすべく、スロヴァン・ブラチスラヴァをホームに迎える。
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