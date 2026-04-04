フランスのスター選手キリアン・エムバペは、レアル・マドリードでのキャリアにおいて決定的な1ヶ月を迎えようとしている。膝の怪我から完全に回復し、スタメンに復帰した彼は、本日土曜日に行われるレアル・マヨルカ戦を皮切りに、リーガ・エスパニョーラとUEFAチャンピオンズリーグでの初タイトル獲得への道のりを歩み始める。
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岐路…「骨を砕く」月が、ムバッペの去就を決定づける
エムバペ時代
スペイン紙『マルカ』によると、シーズンも終盤に差し掛かる中、ムバッピはレアル・マドリードでの自身の時代を象徴するタイトルを獲得する絶好のチャンスを迎えている。
このフランス人ストライカーのレアルでのこれまでのタイトルは、UEFAスーパーカップとインターコンチネンタルカップの2つにとどまっており、リーガ・エスパニョーラ、 コパ・デル・レイ、チャンピオンズリーグのタイトルは未だ獲得できていない。レアル・マドリードでの2シーズン目が終わりに近づく中、昨夏にはスペイン・スーパーカップとクラブワールドカップでも敗退しており、クリスティアーノ・ロナウドの足跡をたどり「すべてを制覇する」という目標を掲げてパリ・サンジェルマンを去った選手としては、この成績は物足りないものに見える。
データが示すように、ムバッペの加入はチームの集団としての最盛期とは重ならなかった。レアル・マドリードは再構築の段階にあり、全盛期を特徴づけた継続性と強固さをまだ取り戻せていない。それにもかかわらず、アルビラ監督の下、チームはあらゆる戦線で戦える位置に立っている。 優勝候補の筆頭とは見なされていないものの、リーガではバルセロナにわずか4ポイント差と迫っており、チャンピオンズリーグでもベスト8に進出していることから、シーズンを素晴らしい形で締めくくる可能性は十分に残されている。
レアル・マドリードがこれらの目標を達成するには、最高の状態のムバッペを取り戻す必要がある。特に、フランス人選手は膝の故障を克服し、再び決定的な役割を果たすことが求められているからだ。
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残念な怪我
今シーズン、ムバッピは爆発的なスタートを切り、これまでに38ゴールを記録しているが、怪我によってシーズン最も厳しい時期に彼の成長と影響力が阻まれてしまった。チームは今、ビッグマッチで勝負を決める彼の驚異的な得点力を取り戻す必要がある。
この決定的な局面において、チームには前向きな兆しが見えている。アルビロア監督がより結束力のあるチームを作り上げ、フィネシウスとバルベルデが本来の調子を取り戻し、グード・ビリンガムやミレイタオといった主力選手も復帰したからだ。 しかし、このチームとしての成長には、最高の状態のムバッペという決定的な要素が依然として必要だ。
フランス人ストライカーは、マドリードでの2年目を主要タイトルなしに終えるという事態を容認しておらず、 リーガ優勝争いに残るための最初の試練となるのはマヨルカ戦であり、この試合はチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のバイエルン・ミュンヘン戦に先立つものだ。チームを待ち受けるのは極めて過酷な日程であり、5月10日の「カンプ・ノウ」での一戦をもって幕を閉じる。
今月は、レアル・マドリード、とりわけエムバペの将来にとって決定的な月となるだろう。アルビロアが「ミスが許されない月」と表現したこの1ヶ月で、王者が本当にすべてを勝ち取ることを目指せる状況にあるのかが明らかになるはずだ。