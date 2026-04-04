岐路…「骨を砕く」月が、ムバッペの去就を決定づける

スペイン紙『マルカ』によると、シーズンも終盤に差し掛かる中、ムバッピはレアル・マドリードでの自身の時代を象徴するタイトルを獲得する絶好のチャンスを迎えている。

このフランス人ストライカーのレアルでのこれまでのタイトルは、UEFAスーパーカップとインターコンチネンタルカップの2つにとどまっており、リーガ・エスパニョーラ、 コパ・デル・レイ、チャンピオンズリーグのタイトルは未だ獲得できていない。レアル・マドリードでの2シーズン目が終わりに近づく中、昨夏にはスペイン・スーパーカップとクラブワールドカップでも敗退しており、クリスティアーノ・ロナウドの足跡をたどり「すべてを制覇する」という目標を掲げてパリ・サンジェルマンを去った選手としては、この成績は物足りないものに見える。

データが示すように、ムバッペの加入はチームの集団としての最盛期とは重ならなかった。レアル・マドリードは再構築の段階にあり、全盛期を特徴づけた継続性と強固さをまだ取り戻せていない。それにもかかわらず、アルビラ監督の下、チームはあらゆる戦線で戦える位置に立っている。 優勝候補の筆頭とは見なされていないものの、リーガではバルセロナにわずか4ポイント差と迫っており、チャンピオンズリーグでもベスト8に進出していることから、シーズンを素晴らしい形で締めくくる可能性は十分に残されている。

レアル・マドリードがこれらの目標を達成するには、最高の状態のムバッペを取り戻す必要がある。特に、フランス人選手は膝の故障を克服し、再び決定的な役割を果たすことが求められているからだ。



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