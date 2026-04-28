屋上バーで眠る姿が撮影されたジャック・グリーリッシュを、元アストン・ヴィラのレジェンドが擁護した。

マンチェスターのルーフトップバーで眠るエバートン所属グレアリッシュの写真が流出した。これを擁護したのは元アストン・ヴィラ teammate アグボンラホールだ。足部重傷で療養中のグレアリッシュは、友人たちと過ごした後、バー「ストーリーズ」で椅子に寄りかかって居眠りする姿が『ザ・サン』に撮られた。

talkSPORTでアグボンラホールは、マンチェスター・シティからレンタル移籍中のグレアリッシュの映像を拡散した人々を即座に非難した。彼は「俺もあの状況になったことがある。外にはどんな人間がいるのか、誰が写真を撮り、どう扱うのかを示すものだ。俺にも何度かあったが、ただ『おいおい、 人生で他にやることがあるだろう』ってね。写真を撮ってあれこれするなんて」