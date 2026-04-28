Goal.com
ライブ
FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-EVERTONAFP
Muhammad Zaki

翻訳者：

屋上バーで眠る姿が撮影されたジャック・グリーリッシュを、元アストン・ヴィラのレジェンドが擁護した。

ジャック・グリーリッシュ
アストン・ヴィラ
エヴァートン
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

マンチェスターの屋上バーで眠るような姿が写真に撮られたジャック・グリーリッシュ。元アストン・ヴィラ teammate ギャビー・アグボンラホールが意外な擁護者となった。シーズン絶望の怪我で離脱中のイングランド代表は、今回の昼間の外出で批判を受けている。

  • アグボンラホール、プライバシー侵害を非難

    マンチェスターのルーフトップバーで眠るエバートン所属グレアリッシュの写真が流出した。これを擁護したのは元アストン・ヴィラ teammate アグボンラホールだ。足部重傷で療養中のグレアリッシュは、友人たちと過ごした後、バー「ストーリーズ」で椅子に寄りかかって居眠りする姿が『ザ・サン』に撮られた。

    talkSPORTでアグボンラホールはマンチェスター・シティからレンタル移籍中のグレアリッシュの映像を拡散した人々を即座に非難した。彼は「俺もあの状況になったことがある。外にはどんな人間がいるのか、誰が写真を撮り、どう扱うのかを示すものだ。俺にも何度かあったが、ただ『おいおい、 人生で他にやることがあるだろう』ってね。写真を撮ってあれこれするなんて」

    • 広告
  • Everton v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    怪我のリハビリへの取り組みに疑問の声

    グリーリッシュの行動が物議を醸しているが、アグボンラホールは彼が裏ではプロとして努力していると主張している。グリーリッシュは2月に疲労骨折で手術を受け、代表のワールドカップ復帰は絶望的だ。

    「彼は大きな怪我をしてシーズンを棒に振った。それでもリハビリに励んでいる」とアグボンラホールは付け加えた。「彼のリハビリは見てきた。7月にはトレーニングに復帰できそうだと言っていた。 写真公開は本人も喜ばないだろうが、トレーニングやリハビリに励む姿は正しい。これこそ現代社会だ。人々は写真を撮り、広めたいのだ」

  • マッコイストの現代カメラ付き携帯電話への懸念

    アリー・マッコイストもこの意見に同意する。彼は現代のテクノロジーにより、著名人が私生活をほとんど持てなくなっていると語る。マッコイストは、プロスポーツ選手にとってその状況は理想的ではないが、プライバシーが尊重されないことこそが真の問題だと主張する。レンジャーズのレジェンドはこう述べた。「カメラ付き携帯電話は、おそらく地球上で最悪の発明品だ。 はっきり言おう、これはスキャンダラスだ。選手たちにとって良い印象ではない。だが同時に、少しのプライバシーさえ守れないのか？」

  • Everton v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    グリーリッシュの将来は不透明だ

    グレアリッシュにとって、この騒動は苛立たしい時期だった。ヒル・ディキンソン・スタジアムへのレンタル移籍後、ようやく調子を戻していた。2021年にアストン・ヴィラから1億ポンドでマンチェスター・シティに移籍して苦難の時期を送ったこのウインガーは、1月に不運に見舞われるまで、今シーズンエバートンで2ゴール6アシストを記録していた。

    このけがでEURO2024の代表からも外れ、代表復帰の機会を逃した。レンタル期間は終了し、シティでの将来も不透明だ。それでもグリーリッシュは、夏に完全復活してプレーで結果を示すことを目指している。現在は最終調整を行い、7月の練習合流に集中している。