イタリアのスポーツ紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』と『トゥットスポルト』は、新監督ルーベン・アモリムが最前線の補強候補をすでに絞り込んだと一致して報じている。PSGのゴンサロ・ラモスが第一候補で、彼の獲得はロッソネリにとって最優先事項だ。
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就任早々の大物獲得か？ ルーベン・アモリム監督は、ACミランでの初補強としてPSGのスター選手を狙っているとの報道がある。
パリで常に先発ではない24歳のフォワードは、ミラン新監督のシステムにぴったりだ。だが、最大の障害は移籍金だ。
『ガゼッタ』紙によるとPSGは彼の市場価値を約4000万ユーロと評価。ミランにとって支払い可能な範囲ながら、予算には大きな負担となる。
そこでミランは、2027年に買い取り義務付きのレンタル契約という独創的な移籍方法を検討している。これにより、多額の移籍金を再来期の決算に繰り延べられる。
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スターエージェントのメンデス氏が、ラモスの移籍交渉を支援する見込み。
ミランは最善の条件を得るため、エージェントに期待している。『ガゼッタ』と『トゥットスポルト』は、スターエージェント、ホルヘ・メンデスの交渉力が鍵になると報じた。
3人ともポルトガル人で連携が密なため、ミランに有利に働く可能性がある。メンデスはラモスの代理人だが、新監督については関与していない。
ミランでラモスの代役としてヌニェスが浮上か？
この交渉が不調に終わった場合、ミランはすでにプランBを用意している。イタリア『トゥットスポルト』によると、元リヴァプールのFWダーウィン・ヌニェスが候補に浮上。
現在アル・ヒラルでインザーギ監督の下プレーするウルグアイ代表で、獲得には説得と高年俸が課題となる。
24歳のヌニェスはPSGと2028年まで契約しており、契約解除条項は1億2000万ユーロ。2024年冬にベンフィカから6500万ユーロで加入し、公式戦131試合で45得点10アシストを記録している。