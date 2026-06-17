パリで常に先発ではない24歳のフォワードは、ミラン新監督のシステムにぴったりだ。だが、最大の障害は移籍金だ。

『ガゼッタ』紙によるとPSGは彼の市場価値を約4000万ユーロと評価。ミランにとって支払い可能な範囲ながら、予算には大きな負担となる。

そこでミランは、2027年に買い取り義務付きのレンタル契約という独創的な移籍方法を検討している。これにより、多額の移籍金を再来期の決算に繰り延べられる。