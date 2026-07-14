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就任会見でシャビ・アロンソがチェルシーのスターを剃る

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シャビ・アロンソ
アレハンドロ・ガルナチョ

チェルシーFCの新監督シャビ・アロンソは、選手起用で迷わず決断。ある攻撃の主力選手は新クラブを探すことになった。

就任会見で新ヘッドコーチに紹介されたスペイン人監督は、攻撃的MFアレハンドロ・ガルナチョを今移籍期間中に放出すると発表した。

  • 「スポーツディレクターと話し、本人にもクラブにも関心がある。まずは様子を見たい。全員が納得する形で収まることを願っている」とアルロンソはアルゼンチン人ウイングの不在について語った。

    ガルナチョは昨夏、4600万ユーロの移籍金でマンチェスター・ユナイテッドからチェルシーへ加入したばかり。チームが苦戦した今シーズン、彼は公式戦43試合で8ゴール4アシストと期待通りの結果を残せなかった。

    彼の精彩を欠いたプレーはチームの10位フィニッシュの一因となり、自身もアルゼンチン代表でのW杯出場を逃した。

    一方、欧州大会出場を逃したチェルシーは移籍収入が不可欠で、38人もいる現ロースターを大幅に削減し、アロンソの戦術に合わせて再構築する方針だ。

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    ニコラス・ジャクソンはチェルシーFCに残れるのか？

    一方、元バイエルンのFWニコラス・ジャクソンは現時点で放出の危機はない。セネガル人選手もここ数週間、ロンドンを去る可能性が報じられた。しかしアロンソ監督は当面、25歳の彼を戦力として計画していると強調した。

    「ジャクソンはアジア遠征に参加し、彼と共にシーズンを迎えることを楽しみにしている」とスペイン人監督は会見で語った。

    アロンソ監督は4月に解任されたリアム・ローゼニオールの後任として今春チェルシーに就任し、2030年6月末までの契約を結んでいる。

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