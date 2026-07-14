「スポーツディレクターと話し、本人にもクラブにも関心がある。まずは様子を見たい。全員が納得する形で収まることを願っている」とアルロンソはアルゼンチン人ウイングの不在について語った。

ガルナチョは昨夏、4600万ユーロの移籍金でマンチェスター・ユナイテッドからチェルシーへ加入したばかり。チームが苦戦した今シーズン、彼は公式戦43試合で8ゴール4アシストと期待通りの結果を残せなかった。

彼の精彩を欠いたプレーはチームの10位フィニッシュの一因となり、自身もアルゼンチン代表でのW杯出場を逃した。

一方、欧州大会出場を逃したチェルシーは移籍収入が不可欠で、38人もいる現ロースターを大幅に削減し、アロンソの戦術に合わせて再構築する方針だ。