ドイツ『スカイ』によると、就任からまだ7週間ほどだが、スペイン人監督に対する内部からの不信感がすでに強まっている模様。複数の部分で疑問視されるという。
翻訳者：
就任から約7週間…堂安律らのフランクフルト、早くも監督交代？
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いくつかの点で疑問符
まず首をかしげているというのはリエラ監督の采配。ディノ・トップメラー前監督のもとで不安定だった守備面を改善させたとはいえど、攻撃面で代償を払う結果となっており、アタッカー陣はここ数試合でもますますアイデアに欠ける姿を露呈している。直近のマインツ戦での1-2の敗戦や、ザンクト・パウリ戦での0-0の引き分けもそのいい例で、事実上降格が決まるハイデンハイム戦ですらも1ゴール止まりに終わった。
また、マインツ戦後の発言にも疑問符が投げかけられ、自チームが勝っていたら「奇跡」と表現したからだ。
「今日、我々は奇跡を起こせなかった。ここで勝つのは奇跡だと言えるからだ。フランクフルトが21試合でマインツに勝ったのはたったの1回だけ。21試合で1回だ。つまり、我々がここで勝っていたら、それは奇跡だったということ。だから、我々は奇跡を起こせなかった」
そんなリエラ監督はチーム内での支持も薄れつつある様子。選手は監督の戦術的な指示が複雑すぎると感じるようだ。1時間以上に及ぶこともあるという数多くのミーティングはフランクフルトの選手に過度の負担を強いているほか、契約延長が取り沙汰されるマリオ・ゲッツェを先のマインツ戦でベンチ外とした点や、その試合後に公然と選手を名指しで批判した点も一部で不評だったという。
- Getty Images
7試合で3勝
「私が解決策を提示して、チームがどう動くべきかの指示は出せる。だが、私はサイドラインに立っているだけで、最後のパスは出せない。ご存知のとおり、私がスペースを見つけたとしても、選手に見えていないときもある」
そう試合後に語ったリエラ監督はさらに「これは選手批判ではないが、結局のところ、ファイナルサードでは選手の質が問われるもの。我々コーチはいつだって選手に何でも教えられるが、最終的に重要なのは質だと言っている」とも述べている。
リエラ監督の発言を巡っては「私が選手に『バルコニーから飛び降りろ』と言ったら、彼らはそうするだろう」という就任直後から話題を呼ぶものも。だが、現時点で同監督の直線的なスタイルはまだ実を結んでいないようだ。7試合を終えた時点での成績はやや厳しいもので、3勝2分け2敗。1試合あたりの平均勝ち点は1.57となっている。
欧州の舞台はなし？
フランクフルトは現在のブンデスリーガで7位につけ、欧州カップ戦出場権との差は8ポイント。8位のフライブルクがDFBポカールを制した場合、シーズン終了までの残り7節を待たずして欧州カップ戦出場を逃す可能性が極めて高くなる。
フライブルクは準決勝でシュトゥットガルトと対戦し、決勝に進出すればレヴァークーゼンか、バイエルンのいずれかと対戦。優勝を果たせば、ヨーロッパリーグ（EL）へのストレートイン権を獲得する。とはいえ、他の3つの準決勝進出チームが優勝した場合も、7位のフランクフルトは少なくともヨーロッパ・カンファレンスリーグ（ECL）の出場権は確保できる。 というのも、この3チームはいずれもブンデスリーガの順位表でフランクフルトよりも上位に位置しているからだ。