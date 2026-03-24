就任から約7週間…堂安律らのフランクフルト、早くも監督交代？

まず首をかしげているというのはリエラ監督の采配。ディノ・トップメラー前監督のもとで不安定だった守備面を改善させたとはいえど、攻撃面で代償を払う結果となっており、アタッカー陣はここ数試合でもますますアイデアに欠ける姿を露呈している。直近のマインツ戦での1-2の敗戦や、ザンクト・パウリ戦での0-0の引き分けもそのいい例で、事実上降格が決まるハイデンハイム戦ですらも1ゴール止まりに終わった。

また、マインツ戦後の発言にも疑問符が投げかけられ、自チームが勝っていたら「奇跡」と表現したからだ。

「今日、我々は奇跡を起こせなかった。ここで勝つのは奇跡だと言えるからだ。フランクフルトが21試合でマインツに勝ったのはたったの1回だけ。21試合で1回だ。つまり、我々がここで勝っていたら、それは奇跡だったということ。だから、我々は奇跡を起こせなかった」

そんなリエラ監督はチーム内での支持も薄れつつある様子。選手は監督の戦術的な指示が複雑すぎると感じるようだ。1時間以上に及ぶこともあるという数多くのミーティングはフランクフルトの選手に過度の負担を強いているほか、契約延長が取り沙汰されるマリオ・ゲッツェを先のマインツ戦でベンチ外とした点や、その試合後に公然と選手を名指しで批判した点も一部で不評だったという。