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「少なくとも20〜30分はプレー可能」 マッシミリアーノ・アッレグリが、心臓手術からわずか1カ月でスコット・マクトミネイがナポリ復帰の準備ができていると認める
マクトミネイ、フロジノーネ戦で短時間出場へ
アッレグリが、ナポリのファンが待ち望んでいた朗報を届けた。マクトミネイが土曜日のセリエA、フロジノーネ戦でプレーできる状態にあることを明かしたのだ。元マンチェスター・ユナイテッドの同選手は、心臓の問題に対応するための外科的処置を受けて以降、1カ月あまり戦列を離れていたが、復帰に向けた回復は即時のチーム復帰が可能なほど順調に進んでいる。
週末の一戦を前に、アッレグリは29歳のマクトミネイが戦力になれる状態だとはっきり説明した。ただし、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでの試合で、開始の笛から出場する準備が整っているわけではないという。
「ニュースとしては、マクトミネイが招集メンバーに入るということだ。少なくとも20分から30分は起用できるだろう」と、アッレグリは試合前記者会見で認めた。 『Sky Sport Italia』が伝えている。
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心臓の処置からの急速な回復
マクトミネイの欠場は8月30日にさかのぼる。この日、同選手はコモとの僅差でのリーグ戦敗戦に最後に出場していた。その後、メディカルスタッフは同選手に軽度の良性不整脈があると診断した。長期的なコンディション維持とピッチ上での安全確保のため、軽微な心臓手術が必要となる状態だった。手術は9月8日、マンチェスターのスパイア病院で無事に行われた。
手術後、このMFはリハビリのプロセスを始める前に2週間の絶対安静を命じられた。そして、正式にスポーツ活動への復帰許可を受け、グループ練習に戻れるようになったのは、ついこの前の水曜日になってからだった。
アッレグリ監督のチームに負傷不安が残る
マクトミネイの復帰は大きな好材料だが、ナポリは依然として複数の主力選手が治療室にいる厳しい時期を乗り切ろうとしている。アッレグリ監督はチーム状況について詳しく説明し、一部の選手は復帰が近づいている一方で、より長い離脱を強いられる選手もいると明かした。それでも指揮官は揺るがず、こうした欠場を不振の言い訳にはしない姿勢を示している。
「現時点では、［アントニオ］・ヴェルガラと［コスティンティーノ］・ファヴァスーリをより長い期間失っているが、［マティアス］・オリベラは1週間以内には大丈夫なはずだ。［フランク］・アングイッサは回復中だ。［ルカ］・マリアヌッチも戻ってきているし、［ブノワ］・バディアシルもいて、彼は大きく成長している。だから心配はしていない」と指揮官は明かした。
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指揮官、重要な1カ月を前に集中を呼びかける
ナポリは現在、セリエA順位表で9位につけており、アッレグリも土曜日の勝利が勢いを築くために不可欠であることを十分に理解している。さらに欧州での戦いも目前に迫る中、イタリア人指揮官は、運動量と勤勉さで知られるフロジノーネを相手に、チームが高い集中力と謙虚さを維持することを求めている。
パルテノペイの指揮官は、今後数週間が今季の目標にとって極めて重要になると強調した。そして最後に、次のように締めくくった。「重要な1カ月が待っている。多くの試合がある。言い訳は許されない。チームは試合の重要性を十分に理解した上で、謙虚さと敬意を持ってピッチに立たなければならない」
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