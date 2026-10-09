アッレグリが、ナポリのファンが待ち望んでいた朗報を届けた。マクトミネイが土曜日のセリエA、フロジノーネ戦でプレーできる状態にあることを明かしたのだ。元マンチェスター・ユナイテッドの同選手は、心臓の問題に対応するための外科的処置を受けて以降、1カ月あまり戦列を離れていたが、復帰に向けた回復は即時のチーム復帰が可能なほど順調に進んでいる。

週末の一戦を前に、アッレグリは29歳のマクトミネイが戦力になれる状態だとはっきり説明した。ただし、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでの試合で、開始の笛から出場する準備が整っているわけではないという。

「ニュースとしては、マクトミネイが招集メンバーに入るということだ。少なくとも20分から30分は起用できるだろう」と、アッレグリは試合前記者会見で認めた。 『Sky Sport Italia』が伝えている。