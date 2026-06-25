これについて、『ルール・ナッハリヒテン』紙は、ドルトムント大学病院の整形外科医兼外傷外科医であるクリスティアン・リュリング教授に取材した。同教授は、3か月の休職期間について「少なくともその可能性は想定しておくべきだ」と強調した。
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「少なくともこの期間は覚悟が必要だ」と医師。BVBニコ・シュロッターベックの離脱について厳しい見通しを示した。
回復には忍耐が必要です。リュリング氏によると、損傷した靭帯はまず治癒するため、6週間は装具やスプリントで固定し安定させる必要があります。
この期間を経て初めて足首に徐々に負荷をかけられるようになる。「少なくとも3か月はかかると想定すべきだ」と専門家は強調した。
ただ、26歳の選手が負傷後もプレーを続けたことから、担当外科医は「重傷ではない可能性を示す」と前向きに評価。ドルトムントファンにはわずかな希望が残されている。
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シュロッターベックはブンデスリーガの開幕戦を欠場する。
ボルシアの人事面への影響は当面ない。このセンターバックはプレシーズン全日程を欠場する。
そのため、バイエルン・ミュンヘンとのスーパーカップやブンデスリーガ開幕戦への出場も絶望的だ。BVBのユニフォームに復帰するのは、9月末の代表戦中断期間明けになる見込みだ。
W杯での早期敗退にもかかわらず、シュロッターベックは当面ドルトムントには戻らず、米国に残って代表合宿に参加する。スポーツディレクターのルディ・フェラーは「彼はチームを支え、チームメイトを率い、チームワークにも貢献するだろう」と語った。
シュロッターベック、W杯敗退：「本当に胸が張り裂けるほどつらい」
この負傷がもたらした感情的な影響は、家族の間でも明らかになった。トロントのスタジアムで試合を観戦していた兄ケヴェン・シュロッターベックはMagentaTVの取材に、動揺した様子で語った。「彼にとってワールドカップが終わってしまったことが、本当に胸が張り裂けるほどつらい。」
FCアウクスブルクに所属する29歳のプロ選手は続けた。「ニコはタフな男だ。それでもすぐに立ち上がれなかったのは、兄としてとてもつらい。」