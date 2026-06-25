回復には忍耐が必要です。リュリング氏によると、損傷した靭帯はまず治癒するため、6週間は装具やスプリントで固定し安定させる必要があります。

この期間を経て初めて足首に徐々に負荷をかけられるようになる。「少なくとも3か月はかかると想定すべきだ」と専門家は強調した。

ただ、26歳の選手が負傷後もプレーを続けたことから、担当外科医は「重傷ではない可能性を示す」と前向きに評価。ドルトムントファンにはわずかな希望が残されている。