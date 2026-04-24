金曜朝、ミュンヘンの地元紙『アベンドツァイトゥング』は、FCバイエルンとノイアーが2027年までの契約延長で合意したと報じた。40歳の正GKは来季、控えのウルビックと出場機会を分け合うという。
AFP
翻訳者：
「少し驚いている」：クリストフ・フロイント、FCバイエルンにおけるマヌエル・ノイアーに関する噂に反論
「それは初めて聞きました」とフレンツは記者会見で答えた。「メディアは私たちより多くのことを知っているようです。まだ話し合いは行われていません。だから驚いていて、どこからそんな話が出たのか分かりません」。同時にフレンツは、ノイアーの将来について彼と継続的に「意見交換」していると強調した。
ノイアーは年明けに2度の筋断裂から復活。チャンピオンズリーグ準々決勝1stレグのレアル・マドリード戦（2-1）や、水曜日のDFBポカール準決勝レバークーゼン戦（2-0）では好セーブ連発だった。 だが、レアルとの第2戦（4-3）では2つの致命的なミスを犯した。
マヌエル・ノイアー：「今のところ順調だ」
ノイアーは3月末の40歳を区切りとして去就を決める予定だったが、けがのため判断を先延ばしにした。レバークーゼン戦勝利後、「今は何も発表しない。だが状態は良好だ」と語った。
先日『Sport Bild』は、バイエルンがノイアーの引退に備え、ウルビグの後任としてハンブルガーSVのダニエル・ホイヤー・フェルナンデスを候補に挙げていると報じた。
第3GKウルライヒの去就は依然不透明。レンタル中のニュベル（29、シュトゥットガルト）とペレツ（25、サウサンプトン）は売却の見込み。