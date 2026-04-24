「少し驚いている」：クリストフ・フロイント、FCバイエルンにおけるマヌエル・ノイアーに関する噂に反論

「それは初めて聞きました」とフレンツは記者会見で答えた。「メディアは私たちより多くのことを知っているようです。まだ話し合いは行われていません。だから驚いていて、どこからそんな話が出たのか分かりません」。同時にフレンツは、ノイアーの将来について彼と継続的に「意見交換」していると強調した。

ノイアーは年明けに2度の筋断裂から復活。チャンピオンズリーグ準々決勝1stレグのレアル・マドリード戦（2-1）や、水曜日のDFBポカール準決勝レバークーゼン戦（2-0）では好セーブ連発だった。 だが、レアルとの第2戦（4-3）では2つの致命的なミスを犯した。