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「少し遅れている」 ウナイ・エメリ、アストン・ヴィラでのメンバー選考落ちを受けてチェルシーからのレンタル選手アレハンドロ・ガルナチョに厳しい現実を突きつける
コベントリーのカップ戦勝利で出番なしの控え選手
先発メンバーを7人入れ替えたにもかかわらず、エメリ監督はコベントリー戦でガルナチョを90分間を通してベンチに残す選択をした。22歳の同選手はこれで3試合連続でピッチに立てず、今季ここまでの公式戦出場時間はわずか31分となっている。
ヴィラは3-1で快勝し、4回戦進出を決めた。元チェルシーのタミー・アブラハムが2得点を挙げ、ロス・バークリーが3点目を追加。ビクター・トープのゴールをかき消した。しかし、ガルナチョの出場機会が引き続きないことは、スタンフォード・ブリッジからのシーズンローン加入後、厳しいシーズン序盤を送っている現状を浮き彫りにしている。この契約には、4250万ポンドでの条件付き買い取り義務が含まれている。
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エメリ監督、懸命な努力を要求
カップ戦勝利後に語ったエメリ監督は、アルゼンチン人選手の現在のチーム内での立ち位置について率直に言及した。アストン・ビラ指揮官は、このウインガーがグループの他の選手たちより「少し遅れている」と認め、チームに食い込むために何が必要かを具体的に説明した。
「彼に必要なのは、仕事を続けることだ」とエメリ監督は記者団に語った。「取り組み、取り組み、練習し、取り組むことだ。出場時間を得られる時には、良いプレーをしようと努めなければならない。彼は進歩しているが、今は彼の前にいる選手たちがいる」
また、このスペイン人指揮官は、現在このローン移籍選手をチームから遠ざけている他のアタッカー陣の印象的な好調ぶりにも触れた。「ジョージ・［ヘミングス］は素晴らしいプレーをしている」と付け加えた。「アリソンも物事をよく理解しており、私が求めるものをチームにもたらしてくれている。［イブラヒム］・ムバイェも良い反応を見せた。われわれは競争力のあるチームを望んでおり、選手たちには自分たちのスタイルの中で競い合ってほしい」
プレシーズンの混乱が進展を停滞させる
ガルナチョのアストン・ヴィラへの適応は、プレシーズン中に負った顔面の負傷によって大きく妨げられた。この影響で、パリ・サンジェルマンとのスーパーカップ決勝を欠場することになった。このフィジカル面での後れにより、元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーは出遅れた形となっているが、エメリ監督は以前、このFWのトレーニングへの取り組みを擁護していた。
直近のプレミアリーグでのノッティンガム・フォレスト戦敗戦を前に、エメリ監督はチェルシーからのレンタル選手の献身性を強調していた。「彼の姿勢は非常に重要だ。我々がそれを成し遂げるために必要な献身性を、彼は得つつある」と説明。「今の彼に必要なのは時間だ。時間と、日々のハードワーク。そして彼はその姿勢でそれを示している」
エメリ監督は、このウインガーが最終的にはリズムをつかむとの信頼も口にした。「徐々に、彼は良くなっていると感じている」と指摘。「最も重要なのは、一貫性を保ち、彼が持っている姿勢を通じて高い要求を自らに課すことだ。その上で、私は彼が最高のパフォーマンスに到達すると信じているし、確信している」
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トッテナムの一戦は重要な試金石となる
ヴィラはカップ戦での成功をリーグ戦の調子につなげることがどうしても必要だが、国内での今季序盤は悲惨な戦いを強いられている。エメリ監督のチームはプレミアリーグ順位表で19位に沈み、4試合で勝ち点1のみ。苦戦するトッテナム・ホットスパーとの土曜の大一番は、極めて重要な一戦となる。
さらに先を見据えると、ヴィラはカラバオカップ4回戦でバイタリティ・スタジアムに乗り込み、ボーンマスと対戦する。ガルナチョはその時までに十分な試合勘を取り戻し、ウェスト・ミッドランズでのキャリアをついに本格始動させ、高額なバイアウト条項に見合う存在であることを証明したいところだ。
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