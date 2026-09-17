ガルナチョのアストン・ヴィラへの適応は、プレシーズン中に負った顔面の負傷によって大きく妨げられた。この影響で、パリ・サンジェルマンとのスーパーカップ決勝を欠場することになった。このフィジカル面での後れにより、元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーは出遅れた形となっているが、エメリ監督は以前、このFWのトレーニングへの取り組みを擁護していた。

直近のプレミアリーグでのノッティンガム・フォレスト戦敗戦を前に、エメリ監督はチェルシーからのレンタル選手の献身性を強調していた。「彼の姿勢は非常に重要だ。我々がそれを成し遂げるために必要な献身性を、彼は得つつある」と説明。「今の彼に必要なのは時間だ。時間と、日々のハードワーク。そして彼はその姿勢でそれを示している」

エメリ監督は、このウインガーが最終的にはリズムをつかむとの信頼も口にした。「徐々に、彼は良くなっていると感じている」と指摘。「最も重要なのは、一貫性を保ち、彼が持っている姿勢を通じて高い要求を自らに課すことだ。その上で、私は彼が最高のパフォーマンスに到達すると信じているし、確信している」



