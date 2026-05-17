事態は緊迫しており、警備員に急かされたハーツの選手たちは、試合が正式に終了したかどうか分からないままピッチを退場した。最優先事項は、選手団と家族をスタジアムから安全に避難させることへと即座に切り替わった。

ボルクグレヴィンクは退場時の混乱についてこう説明した。「その時点では試合が終わったかどうか分からないままピッチから連れ出された。すぐに試合終了を知らされ、急いでバスに向かった。まだ状況を整理する余裕はない。 全員が無事だった。その後は家族やサポーターの安否を確認することになったが、私の知る限り、彼らも全員無事だ。だから、私たちはここに立ち、状況を整理しようとしているところだ。」