Getty Images Sport
翻訳者：
「少し血が出た」―ハーツの選手によると、優勝決定戦の後にファンがピッチに殺到し、セルティック・パークは「混乱状態」に陥り、チームメイトが負傷したという。
パークヘッドで騒動が勃発
スコットランド・プレミアシップの優勝決定戦でセルティックはハーツに3-1で勝利し、リーグ56回目の優勝を決めた。しかし試合直後、セルティックのサポーターがピッチに乱入。アウェイの選手たちと乱闘となり、祝賀ムードは台無しになった。
ベンチにいたボルググレヴィンクは、ロスタイムに事態が急激に悪化した様子を目撃。スタッフや選手たちは大勢のファンに囲まれ、身の安全を心配する事態となった。
- Getty Images Sport
スクラムで選手たちが血まみれになった
ボルクグレヴィンク氏によると、現場は単なる祝賀会ではなかった。クラブの声明では、チームとコーチ陣が「深刻な身体的・言語的虐待」を受けたとされ、ハーツの選手数名はもみ合いの痕跡を残したままロッカールームへ戻ったという。
『ザ・ヘラルド・スコットランド』紙によると、ボルクグレヴィンクは3点目が決まった直後についてこう語った。「完全に混乱だった。我々が状況を把握する間もなく、主力数名が取り囲まれていた。何が起きているのか把握するのは難しかった。皆不安を感じていた。私はベンチにいたが、仲間を守るためにピッチへ駆け出した。 結局、皆は無傷で戻ったが、所々血がにじんでいた」
バスへの必死の脱出
事態は緊迫しており、警備員に急かされたハーツの選手たちは、試合が正式に終了したかどうか分からないままピッチを退場した。最優先事項は、選手団と家族をスタジアムから安全に避難させることへと即座に切り替わった。
ボルクグレヴィンクは退場時の混乱についてこう説明した。「その時点では試合が終わったかどうか分からないままピッチから連れ出された。すぐに試合終了を知らされ、急いでバスに向かった。まだ状況を整理する余裕はない。 全員が無事だった。その後は家族やサポーターの安否を確認することになったが、私の知る限り、彼らも全員無事だ。だから、私たちはここに立ち、状況を整理しようとしているところだ。」
- Getty Images Sport
ピッチの内外での悲劇
試合の大半をリードしながらも終盤で逆転されたハーツは、試合後の乱闘でさらに追い打ちをかけられた。セルティックの優勝争いを阻む機会を逃したこの結果は、元ヴァレレンガの選手とチームメイトに苦い残尿感を残した。
スポーツ面での失望と警備の不備について、ボルクグレヴィンクはこう語った。「何よりも、長くリードしながら最後に逆転されたのは残酷だ。これが今の現実だ。」