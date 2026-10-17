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「少し気の毒に思うほどだ」リヴァプールの苦戦が続く中、バイエルン会長ヘルベルト・ハイナーがフロリアン・ヴィルツへの率直な思いを明かす
バイエルン、ヴィルツ獲得の可能性を否定
イングランドでの出足が鈍いヴィルツだが、バイエルンのハイナー会長はその獲得を否定した。23歳のプレーメーカーは、ブンデスリーガ屈指の才能の持ち主として高い評価を確立し、2025年にバイヤー・レヴァークーゼンからリヴァプールに加入した。
しかし、ドイツ代表のヴィルツはアンフィールドでその輝きを再現できずにいる。プレミアリーグでの苦戦が母国の関係者の注目を集め、バイエルンが移籍先となる可能性が取り沙汰されていた。
ハイナー会長はそうした噂をすぐに否定し、クラブに獲得へ動く意向はないと明言した。バイエルンはヴィルツを高く評価しているものの、現時点で移籍を検討していない。
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ハイナー、苦境に立つスターに同情
このMFのイングランドサッカーへの適応について、ハイナーは同胞のヴィルツを気の毒に思うと認めた。また、今後の代表活動に向けてヴィルツが調子を取り戻すことの重要性も強調した。
「まず、フロリアン・ヴィルツは並外れた選手だと思う。それは全く疑いようがない」とハイナーは、『Sports Witness』が引用した発言の中で語った。「彼がレヴァークーゼンで見せていたような調子をイングランドではまだ発揮できていないのは、少し気の毒に思う。ドイツ代表でも彼が必要だからだ」
静かなスタートながら、頼れる控え
ヴィルツは物足りない数字が続いているものの、リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督から全面的な信頼を得ている。ドイツ人プレーメーカーは今季ここまで、プレミアリーグとチャンピオンズリーグでのリヴァプールの全8試合に先発している。
しかし、その8試合でのアシストはわずか2つと、結果は控えめだ。周囲の騒ぎや移籍をめぐる憶測がある一方、バイエルンは自チームの陣容がすでに整っていると考えている。
「我々には質の高い選手たちがそろっている。現時点で非常に満足しており、したがって、それは我々にとって検討する話題ではない」とハイナーは締めくくった。
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イラオラ監督、司令塔を引き続き信頼
ヴィルツにとって、目下の焦点はリヴァプールのピッチ上で状況を好転させることだ。イラオラはこの創造性豊かなMFを先発の中核と見ていることは明らかで、継続的に出場機会を与え、強い信頼を寄せている。
今度はヴィルツが、その継続的な起用に決定的な貢献で応えなければならない。シーズンが進む中、攻撃の最終局面で影響力を高め、ゴールへの関与数を伸ばす必要がある。
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