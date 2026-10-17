イングランドでの出足が鈍いヴィルツだが、バイエルンのハイナー会長はその獲得を否定した。23歳のプレーメーカーは、ブンデスリーガ屈指の才能の持ち主として高い評価を確立し、2025年にバイヤー・レヴァークーゼンからリヴァプールに加入した。

しかし、ドイツ代表のヴィルツはアンフィールドでその輝きを再現できずにいる。プレミアリーグでの苦戦が母国の関係者の注目を集め、バイエルンが移籍先となる可能性が取り沙汰されていた。

ハイナー会長はそうした噂をすぐに否定し、クラブに獲得へ動く意向はないと明言した。バイエルンはヴィルツを高く評価しているものの、現時点で移籍を検討していない。