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「少し悲しい」 フェルミン・ロペス、6500万ポンドの移籍でバルセロナ加入が決まったロドリに背番号を譲ることへの思いを明かす
フェルミンがバロンドール受賞者に道を譲る
6500万ポンドの移籍をまとめるためにバルセロナに到着したロドリは、マンチェスター・シティで数々のタイトルを獲得した7年間で着用していたトレードマークの背番号16を希望したと報じられている。これによりチーム内では背番号の入れ替えが行われ、フェルミンはその番号を譲り、パリ・サンジェルマンの新FWフェラン・トーレスが最近残していた背番号7を引き継ぐことになった。
この変更について振り返ったフェルミンは、将来に胸を躍らせている一方で、これまでの背番号に別れを告げるのは複雑な思いだと認めた。
「7番は昔からずっと好きな番号で、クラブの歴史の中でも偉大な選手たちが背負ってきた番号だ」と23歳のMFは『Diari Ara』のインタビューで語った。「空いていたので欲しいとお願いしたし、着けられて本当にうれしい」
さらにこう続けた。「16番を手放すのは少し寂しい。トップチームで過ごしたこの数シーズンで、自分にとって特別な番号になっていたからだ。でも、きっと良い手に渡るはずだ」
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世界最高のミッドフィールダーへの賛辞
ユニフォーム交換を巡る個人的なわずかな失望はあったものの、フェルミンは代表でのチームメートに惜しみない賛辞を送った。MFは、ロドリがカタルーニャにもたらすクオリティーを十分に理解しており、クラブを変革し得る補強だと称賛。バルセロナはマルティネス・バレロでエルチェとのラ・リーガ開幕戦に臨む予定であり、中盤の底にこのような大物を加えることは、フリックの戦術プランにとって大きな後押しとなる。
ラ・マシア出身のフェルミンは、さらにこう続けた。「彼は偉大な選手だ。バロンドール受賞者であり、世界王者でもある。代表でチームメートとして一緒にプレーしているが、世界最高のMFだ。僕たちに多くをもたらしてくれるだろう」
フリアン・アルバレスへの関心
ロドリの加入は、元マンチェスター・シティの選手に関わる補強の最後ではないかもしれない。バルセロナが前線の軸としてアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの獲得を狙っているとの憶測は、依然として盛んだ。フリック監督とスポーツディレクターのデコ氏は、このストライカーを最優先ターゲットの1人に位置づけているが、アトレティコ・マドリーとの交渉は依然として複雑なままだ。ロペスは2022年ワールドカップ優勝メンバーの実力を認めつつも、現在は国内のライバルクラブと契約している選手についてのコメントには慎重な姿勢を崩さなかった。
「彼は好きだし、素晴らしい選手だ。でも結局のところ、彼はアトレティコ・マドリーの選手だからね。これ以上はあまり言えない」と、フェルミンはその関連について問われた際に語った。ただ、その一方で、カンプ・ノウでの現行システムにそのFWがいかに適しているかについては示唆しており、「言えるのは、僕たちのスカッドで、今のプレーの仕方なら、彼はとてもうまくフィットすると思うということだけだ」と付け加えた。
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トーレスに別れを告げる
フェルミンの背番号7への変更は、約5000万ユーロの移籍金でPSGに加入したトーレスの退団によって実現した。フェルミンは、親友である彼に幸運を祈るメッセージを送ったことを明かした。
「これは個人的な決断であり、僕はすべての情報を把握しているわけではないが、僕にとっては残念なことだ。彼は素晴らしいチームメートであり、良い選手だったからだ」とフェルミンは締めくくった。「彼の幸運を祈っている……。彼が去った時には別れを告げるためにメッセージを送った。これらは個人的な決断だ。彼を説得するために、そばでプレッシャーをかける必要はなかった。彼はその決断を下し、彼が幸せなら僕も嬉しい」
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