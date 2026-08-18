6500万ポンドの移籍をまとめるためにバルセロナに到着したロドリは、マンチェスター・シティで数々のタイトルを獲得した7年間で着用していたトレードマークの背番号16を希望したと報じられている。これによりチーム内では背番号の入れ替えが行われ、フェルミンはその番号を譲り、パリ・サンジェルマンの新FWフェラン・トーレスが最近残していた背番号7を引き継ぐことになった。

この変更について振り返ったフェルミンは、将来に胸を躍らせている一方で、これまでの背番号に別れを告げるのは複雑な思いだと認めた。

「7番は昔からずっと好きな番号で、クラブの歴史の中でも偉大な選手たちが背負ってきた番号だ」と23歳のMFは『Diari Ara』のインタビューで語った。「空いていたので欲しいとお願いしたし、着けられて本当にうれしい」

さらにこう続けた。「16番を手放すのは少し寂しい。トップチームで過ごしたこの数シーズンで、自分にとって特別な番号になっていたからだ。でも、きっと良い手に渡るはずだ」