ダニエル・ファーケは最初から分かっていた。「彼の潜在能力は語るまでもない。クライには限界がない」2024年2月、リーズ・ユナイテッドのドイツ人監督はスカイ・スポーツでそう語った。
当時2部リーグでプレーしていたサマーヴィルは、それから2年半弱で2026年W杯注目の選手に成長した。優勝候補オランダ代表でもすでに存在感を示しており、先週の日曜に2-2で引き分けた日本戦は代表3試合目だった。
ダニエル・ファーケは最初から分かっていた。「彼の潜在能力は語るまでもない。クライには限界がない」2024年2月、リーズ・ユナイテッドのドイツ人監督はスカイ・スポーツでそう語った。
当時2部リーグでプレーしていたサマーヴィルは、それから2年半弱で2026年W杯注目の選手に成長した。優勝候補オランダ代表でもすでに存在感を示しており、先週の日曜に2-2で引き分けた日本戦は代表3試合目だった。
オランダ代表のロナルド・クーマン監督は、ウェストハム・ユナイテッドの攻撃的選手を3度目の先発起用した。 サマーヴィルは2-1の場面で右から中央へ切れ込み、左足でファーサイドへ流し込み、ロッベン似のゴールを決めた。
「僕はアーイェン・ロッベンの大ファンだった。彼が内側にドリブルを切り込んでシュートを放つ姿は、本当に素晴らしかった。僕も左サイドからそれを試みている」と、サマーヴィルは先日ESPNのインタビューで明かし、その言葉を行動で示した。2019年にロッベンがバイエルン・ミュンヘンを退団した頃、サマーヴィルのプロキャリアは始まったばかりだった。それでも彼はすでに小さな挫折を経験していた。
ロッテルダム生まれの彼は6歳でフェイエノールトのユースに入った。 常に期待される存在で、2018年5月のU-17欧州選手権ではオランダ代表として優勝。初戦ドイツ戦（3-0）で得点を挙げ、ウーター・バーガー、ティンバー兄弟、ライアン・グラヴェンベルフ、ブライアン・ブロッベイらとともに欧州制した。
しかし半年後、17歳だった彼はフェイエノールトU-19で暴行事件を起こし、昇格のチャンスを逃した。 クラブは彼を出場停止とし、その後レンタル移籍させた。2019年1月、2部FCドルドレヒトへ加入したサマービルは18試合で5得点を挙げ、プロとして貴重な経験を積んだ。
サマーヴィルは才能に恵まれ、フェイエノールトでの将来に期待していた。しかし、現実は厳しかった。彼は『デ・テレグラーフ』のインタビューでこう振り返った。「この別れは辛かった。子供の頃から愛してきたクラブだからだ。いつかまた一緒にプレーできるかもしれない。絶対にないとは言えない」。
19/20シーズンには1部ADOデン・ハーグへレンタル移籍。18歳だった彼はオランダを離れ、リーズ・ユナイテッドへ挑戦し、まずはU-23でプレーした。
「最初は1人でとても大変でしたが、早く大人になる必要がありました。その経験を通じて選手としても人間としても成長できました」と彼は語る。 リーズでは2年間主にU-23でプレーし、トップチームでの出場はわずかだった。
「大きな冒険だった。少し怖かったが、家族や学業を置いてでも挑戦するべきだった」と『Voetbal International』のインタビューで振り返った。
左前腕には、咆哮する大きなライオンと、その下に誇らしげな子ライオンという2つのタトゥーがある。 「これは僕のルーツを表しているんだ」と代表合宿で語った。「幼い頃から始め、今では精神的にも肉体的にも前進し続ける大きなライオンになった」
このライオンへの思いは、W杯でオランダ代表のレギュラーと目されていたチームメイト、メンフィス・デパイとも共通する。しかしコリンチャンスのスター、デパイは初戦の日本戦で途中出場だったのに対し、サマーヴィルはコエマン監督の下で現時点では定位置を確保している。 レバークーゼン優勝の立役者ジェレミー・フリンポンは、リヴァプールでの期待外れのデビューシーズンにより代表入りならず。右ウイングと右SBデンゼル・ダムフリーズの前でプレーするポジションは、サマーヴィルが他のライバルを押さえて確保した。
「監督は、選手のプレースタイルやチームへの適応力を見極める必要がある。今回の選出は驚きだった。コーチ陣は私の試合をいくつか見て長所を把握していると思う」とサマーヴィルは語った。
3月末のノルウェー戦（2-1）やエクアドル戦（1-1）にも招集されていたかもしれない。2月からクーマン監督の下でコーチを務める伝説のストライカー、ルード・ファン・ニステルローイもイングランドでウェストハムの試合を観戦した。 しかし3月初め、試合直前にふくらはぎを痛め、出場は不可能だった。
こうして、幼い頃からの夢だったW杯招集が実現し、A代表初招集となった。「家族と自宅でソファに座っているとき代表入りを知りました。今シーズンは怪我が多く、複雑な気持ちでした」とサマーヴィルは語った。
2022/23シーズンにリーズでプレミアリーグの舞台に定着し、翌チャンピオンシップでも43試合19得点9アシストと活躍。昇格を逃したチームを2024年夏に去り、次のステップへ進んだ。 ファルケ監督は移籍金を約3000万ユーロで合意し、チームに大きな収入をもたらした。指導者としては手放したくなかったが、最終的には彼の決断を尊重した。
しかしウェストハムでは序盤19試合で1得点1アシストと苦戦し、後半は太腿のけがで全休した。 その怪我が尾を引き、2025年1月から8月末まで戦線離脱した。
その後も軽傷が続いたが、年明け2026には復調し、チーム屈指の安定感を示した。1〜3月の活躍で代表候補に名を連ねた。
降格の失望を乗り越えた6月初旬、アルジェリア戦でオランダ代表デビュー。2試合目のウズベキスタン戦でアシストを記録し、W杯初戦の日本戦では代表初得点をマークした。 土曜のグループリーグ第2戦スウェーデン戦でも、コエマン監督は大会初出場の彼を再び先発させる見込みだ。
ワールドカップの熱狂に加え、この夏サマーヴィルを取り巻くもう一つの話題は移籍だ。ウェストハムの降格で、2029年まで契約が残っても左ウイングの彼は移籍すると見込まれている。つまりワールドカップは、名門クラブへアピールする舞台でもある。
彼の夢の移籍先はFCバルセロナだ。そこにはロールモデルで仲間でもあるラフィーニャがおり、リーズ・ユナイテッドでの苦しかった2年間、彼はラフィーニャを目標にしていた。「彼からピッチ外でも努力することを学びました」と語る。
コエマン監督が評価するのは、攻撃での突出した才能だけでなく、守備での勤勉さだ。初出場ながら多くのボールをインターセプトし、1対1でも負けない。どんなプレーも嫌がらず、プレミアリーグで身につけた経験が自信になっている。 代表にはトップ選手が多いが、自分の居場所はあるかと問われると、彼は即座に答えた。「僕は毎週プレミアリーグでプレーしている。世界最高の選手たちがいるし、ここにいる多くの選手もそこでプレーしている。だから意味が分からない」
来季もプレミア復帰の可能性は高く、特にCL復帰のマンチェスター・ユナイテッドが興味を示している。移籍金は約5800万ユーロと見込まれ、彼の飛躍は止まりそうもない。
クラブ
出場
得点
リーズ・ユナイテッド
89
25
ウェストハム・ユナイテッド
56
8
ADOデン・ハーグ
22
2
FCドルドレヒト
18
5