サマーヴィルは才能に恵まれ、フェイエノールトでの将来に期待していた。しかし、現実は厳しかった。彼は『デ・テレグラーフ』のインタビューでこう振り返った。「この別れは辛かった。子供の頃から愛してきたクラブだからだ。いつかまた一緒にプレーできるかもしれない。絶対にないとは言えない」。

19/20シーズンには1部ADOデン・ハーグへレンタル移籍。18歳だった彼はオランダを離れ、リーズ・ユナイテッドへ挑戦し、まずはU-23でプレーした。

「最初は1人でとても大変でしたが、早く大人になる必要がありました。その経験を通じて選手としても人間としても成長できました」と彼は語る。 リーズでは2年間主にU-23でプレーし、トップチームでの出場はわずかだった。

「大きな冒険だった。少し怖かったが、家族や学業を置いてでも挑戦するべきだった」と『Voetbal International』のインタビューで振り返った。

左前腕には、咆哮する大きなライオンと、その下に誇らしげな子ライオンという2つのタトゥーがある。 「これは僕のルーツを表しているんだ」と代表合宿で語った。「幼い頃から始め、今では精神的にも肉体的にも前進し続ける大きなライオンになった」

このライオンへの思いは、W杯でオランダ代表のレギュラーと目されていたチームメイト、メンフィス・デパイとも共通する。しかしコリンチャンスのスター、デパイは初戦の日本戦で途中出場だったのに対し、サマーヴィルはコエマン監督の下で現時点では定位置を確保している。 レバークーゼン優勝の立役者ジェレミー・フリンポンは、リヴァプールでの期待外れのデビューシーズンにより代表入りならず。右ウイングと右SBデンゼル・ダムフリーズの前でプレーするポジションは、サマーヴィルが他のライバルを押さえて確保した。