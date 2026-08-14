キャラガーは、アーセナルがヘイル・エンド出身の最も有望な下部組織育ちの1人を売却しようとしていることの論理性に、公然と疑問を投げかけた。

『The Overlap Fan Debate』で語ったキャラガーは、驚きをあらわにしてこう述べた。「そこが少し奇妙だった点だ。ほとんどアーセナルの方からマンチェスター・ユナイテッドにマイルズ・ルイス＝スケリーを差し出したように感じた。マイルズ・ルイス＝スケリー自身が『出ていきたい』と言ったわけでもないし、彼の関係者が何かを外に出したわけでもなかった。衝撃だったのはそこだ。選手側の話というよりもね」

テレビ解説者でもある同氏は、すでにトップレベルで実力を証明している才能と別れることは、アーセナルにとって重大な過ちになると警告した。さらにこう続けている。「今でも信じられない。もちろん、昨季はシーズン全体を通して彼にとって素晴らしいものではなかった。でも、若い選手がすでに、私がベルナベウで見たようなパフォーマンスをしているなら、たしか1年か18カ月ほど前、左サイドバックでベルナベウの試合を支配していたし、その後のパリ・サンジェルマン戦でのセントラルMFとしての決勝でのパフォーマンスもそうだ。あの年齢であのレベルでプレーできるなら、かなり特別な存在でなければ無理だ。

「若い選手には誰にでも浮き沈みがある。昨季は本人が望んでいたであろうほど多くはプレーできなかった。でも、20歳の若者としてすでに見せてきたパフォーマンスを考えれば、その上限は非常に高い。アーセナルが彼を手放すことを考えるなんて信じられなかった。本当に奇妙な話に感じる」