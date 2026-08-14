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「少し奇妙だ」 ジェイミー・キャラガー、アーセナルがマイルズ・ルイス＝スケリー放出に前向きな姿勢に困惑
アーセナルが衝撃の売却を検討か
プレミアリーグ王者アーセナルは、ルイス＝スケリーの退団を容認する用意があると報じられており、19歳のMFをユナイテッドとチェルシーに売り込んだという。この予想外の姿勢は、ニューカッスル・ユナイテッドから7500万ポンドで加入したブルーノ・ギマランイスの存在を受けたもので、北ロンドンでの中盤のポジション争いを激化させている。前季序盤はもどかしいスタートとなったが、このイングランド代表は終盤にかけてチーム内での地位を確立。アーセナルがパリ・サンジェルマンにPK戦で敗れたチャンピオンズリーグ決勝では、先発出場したイングランド人として史上2番目の若さとなった。
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キャラガーが移籍方針に疑問呈す
キャラガーは、アーセナルがヘイル・エンド出身の最も有望な下部組織育ちの1人を売却しようとしていることの論理性に、公然と疑問を投げかけた。
『The Overlap Fan Debate』で語ったキャラガーは、驚きをあらわにしてこう述べた。「そこが少し奇妙だった点だ。ほとんどアーセナルの方からマンチェスター・ユナイテッドにマイルズ・ルイス＝スケリーを差し出したように感じた。マイルズ・ルイス＝スケリー自身が『出ていきたい』と言ったわけでもないし、彼の関係者が何かを外に出したわけでもなかった。衝撃だったのはそこだ。選手側の話というよりもね」
テレビ解説者でもある同氏は、すでにトップレベルで実力を証明している才能と別れることは、アーセナルにとって重大な過ちになると警告した。さらにこう続けている。「今でも信じられない。もちろん、昨季はシーズン全体を通して彼にとって素晴らしいものではなかった。でも、若い選手がすでに、私がベルナベウで見たようなパフォーマンスをしているなら、たしか1年か18カ月ほど前、左サイドバックでベルナベウの試合を支配していたし、その後のパリ・サンジェルマン戦でのセントラルMFとしての決勝でのパフォーマンスもそうだ。あの年齢であのレベルでプレーできるなら、かなり特別な存在でなければ無理だ。
「若い選手には誰にでも浮き沈みがある。昨季は本人が望んでいたであろうほど多くはプレーできなかった。でも、20歳の若者としてすでに見せてきたパフォーマンスを考えれば、その上限は非常に高い。アーセナルが彼を手放すことを考えるなんて信じられなかった。本当に奇妙な話に感じる」
アルテタ、移籍に関する憶測を回避
2030年までエミレーツ・スタジアムを本拠地とするクラブとの契約を残すルイス＝スケリーは、コモ戦でゴールを決めた際、ホームのファンに向けてハートマークのジェスチャーを見せ、残留への意思を強調した。
試合後、10代の同選手の将来について問われた指揮官ミケル・アルテタ監督は、その噂について踏み込むことを避けた。「私はいかなる憶測についても話すつもりはない。我々の選手に関する憶測があるなら、それは良い兆候だ。それは、我々が注目を集めており、彼らが良い仕事をしていることを意味する」
その一方で、アーセナルは引き続き移籍市場で守備陣の補強を進めており、アストン・ビラのエズリ・コンサに対して2度目のアプローチを行うとともに、バイエル・レバークーゼンのセンターバック、ジャレル・クアンサーとの初期交渉も開始している。
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若手にポジション争いが待ち受ける
ルイス＝スケリーは、アルテタ監督の層が厚い中盤ローテーションに割って入るため、定期的な出場時間を巡る重要な争いに直面している。アーセナルは今週末、プレミアリーグ王座防衛を前に、コミュニティ・シールドでマンチェスター・シティと対戦し、今季の幕を開ける。その舞台裏では、エミレーツの首脳陣が、この多才な若手を残留させるのか、それとも期限が過ぎる前に注目度の高い国内移籍を承認するのかを決断しなければならない。
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