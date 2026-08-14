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「少し奇妙だ」 ジェイミー・キャラガー氏、アーセナルがマイルズ・ルイス＝スケリーを放出しようとしていることに困惑
アーセナル、衝撃の売却を検討か
プレミアリーグ王者アーセナルは、ルイス＝スケリーの退団を容認する用意があると報じられており、19歳のMFをマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーに売り込んだという。この予想外の姿勢の背景には、ニューカッスル・ユナイテッドから7500万ポンドでブルーノ・ギマランイスが加入したことがあり、北ロンドンでの中盤のポジション争いは激化している。前シーズン序盤はもどかしいスタートとなったものの、このイングランド代表は終盤にかけてチーム内で地位を築き、アーセナルがパリ・サンジェルマンにPK戦で敗れたチャンピオンズリーグ決勝では、イングランド人選手として史上2番目の若さで先発出場した。
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キャラガーが移籍への姿勢に疑問を呈す
キャラガー氏は、アーセナルがヘイル・エンド育ちの有望株の一人を現金化しようとしていることの理屈に、公然と疑問を呈した。
『The Overlap Fan Debate』で語ったキャラガー氏は、驚きをこう表現した。「そこが少し奇妙だった点なんだ。まるでアーセナルがマンチェスター・ユナイテッドにマイルズ・ルイス＝スケリーを持ちかけたように感じた。『出ていきたい』と言ったのはマイルズ・ルイス＝スケリーではなかったし、彼の関係者が何かを外に出したわけでもなかった。衝撃だったのはそこなんだ。選手サイドの話というよりもね」
テレビ解説者の同氏は、すでにトップレベルで実力を証明している才能と別れることは、アーセナルにとって重大な過ちになると警告した。さらにこう続けた。「今でも信じられないよ。もちろん、昨季はシーズン全体を通して彼にとって素晴らしいものではなかった。でも、若い選手が、私がベルナベウで見たようなパフォーマンスをすでに見せているなら、たぶん1年か18カ月ほど前、左サイドバックで彼はベルナベウで試合を支配していた。そして、パリ・サンジェルマン戦でのセントラルミッドフィールドとしての決勝でのパフォーマンスもそうだ。あの年齢で、特別な選手でなければあのレベルではプレーできない。
「若い選手には誰にでも波がある。昨季は、本人が望んでいたであろうほどにはプレーできなかった。でも、20歳の若者としてすでに見せてきたパフォーマンスを考えれば、彼の上限は非常に高い。アーセナルが彼を手放すことを考えるなんて信じられなかった。本当に奇妙な話に感じるよ」
アルテタ、移籍に関する憶測を避ける
2030年までエミレーツ・スタジアムでの契約を残しているルイス＝スケリーは、コモ戦でゴールを決めた際にホームのファンへハートマークを作り、残留への意思を強調した。
試合後、このティーンエージャーの将来について問われた監督のミケル・アルテタは、その噂に踏み込むことを避けた。「私はいかなる憶測についても話すつもりはない。もし我々の選手たちについて憶測があるのなら、それは良いサインだ。それは我々が注目を集めていて、彼らが良い仕事をしていることを意味する」
一方で、アーセナルは引き続き市場で守備陣の補強を進めており、アストン・ヴィラのエズリ・コンサに対して2度目のアプローチを行うとともに、バイエル・レバークーゼンのセンターバック、ジャレル・クアンサーに関する交渉も開始している。
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若手に待ち受けるのは定位置争いだ
ルイス＝スケリーは、アルテタ監督の層の厚い中盤ローテーションに割って入るべく、定期的な出場時間を巡る今後を左右する争いに直面している。アーセナルは今週末、コミュニティ・シールドでマンチェスター・シティと対戦し、プレミアリーグ王座防衛に向けたシーズンの幕を開ける。その舞台裏では、移籍期限が過ぎる前に、この多才な若手をチームに残すのか、それとも注目度の高い国内移籍を承認するのか、エミレーツの首脳陣が決断を下さなければならない。
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