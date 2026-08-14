「少し奇妙だ」　ジェイミー・キャラガー氏、アーセナルがマイルズ・ルイス＝スケリーを放出しようとしていることに困惑

キャラガー氏は、アーセナルがヘイル・エンド育ちの有望株の一人を現金化しようとしていることの理屈に、公然と疑問を呈した。

『The Overlap Fan Debate』で語ったキャラガー氏は、驚きをこう表現した。「そこが少し奇妙だった点なんだ。まるでアーセナルがマンチェスター・ユナイテッドにマイルズ・ルイス＝スケリーを持ちかけたように感じた。『出ていきたい』と言ったのはマイルズ・ルイス＝スケリーではなかったし、彼の関係者が何かを外に出したわけでもなかった。衝撃だったのはそこなんだ。選手サイドの話というよりもね」

テレビ解説者の同氏は、すでにトップレベルで実力を証明している才能と別れることは、アーセナルにとって重大な過ちになると警告した。さらにこう続けた。「今でも信じられないよ。もちろん、昨季はシーズン全体を通して彼にとって素晴らしいものではなかった。でも、若い選手が、私がベルナベウで見たようなパフォーマンスをすでに見せているなら、たぶん1年か18カ月ほど前、左サイドバックで彼はベルナベウで試合を支配していた。そして、パリ・サンジェルマン戦でのセントラルミッドフィールドとしての決勝でのパフォーマンスもそうだ。あの年齢で、特別な選手でなければあのレベルではプレーできない。

「若い選手には誰にでも波がある。昨季は、本人が望んでいたであろうほどにはプレーできなかった。でも、20歳の若者としてすでに見せてきたパフォーマンスを考えれば、彼の上限は非常に高い。アーセナルが彼を手放すことを考えるなんて信じられなかった。本当に奇妙な話に感じるよ」